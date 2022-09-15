https://ukraina.ru/20220915/1038710865.html
Украинский пленный рассказал, где работал до ВСУ
Украинский пленный рассказал, где работал до ВСУ
Украинский пленный рассказал, где работал до ВСУ
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с пленным зам командира по воспитательной части ВСУ Сергеем Батынским. Он рассказал, как попал в украинскую армию
2022-09-15T04:15
2022-09-15T04:15
2022-09-15T04:15
украина
новости
всу
пленный
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"Я не кадровый военный, заканчивал Харьковский вуз. Харьковский МВД. Закончил в 2008 году. Был милиционером. Проработал 4,5 года. Увольнялся в звании капитана", - сказал он.Сергею Батынскому (позывной "Прокурор") 37 лет. Родился в Херсоне, проживал в Николаеве. Служил в Первом отдельном батальоне морской пехоты ВСУ 36-й бригады в должности заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе. Старший лейтенант.
https://ukraina.ru/20220913/1038657431.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, новости, всу, пленный
Украина, Новости, ВСУ, пленный
Украинский пленный рассказал, где работал до ВСУ
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с пленным зам командира по воспитательной части ВСУ Сергеем Батынским. Он рассказал, как попал в украинскую армию
"Я не кадровый военный, заканчивал Харьковский вуз. Харьковский МВД. Закончил в 2008 году. Был милиционером. Проработал 4,5 года. Увольнялся в звании капитана", - сказал он.
Сергею Батынскому (позывной "Прокурор") 37 лет. Родился в Херсоне, проживал в Николаеве. Служил в Первом отдельном батальоне морской пехоты ВСУ 36-й бригады в должности заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе. Старший лейтенант.