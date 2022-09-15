https://ukraina.ru/20220915/1038710865.html

Украинский пленный рассказал, где работал до ВСУ

Украинский пленный рассказал, где работал до ВСУ

Украинский пленный рассказал, где работал до ВСУ

Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с пленным зам командира по воспитательной части ВСУ Сергеем Батынским. Он рассказал, как попал в украинскую армию

2022-09-15T04:15

2022-09-15T04:15

2022-09-15T04:15

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"Я не кадровый военный, заканчивал Харьковский вуз. Харьковский МВД. Закончил в 2008 году. Был милиционером. Проработал 4,5 года. Увольнялся в звании капитана", - сказал он.Сергею Батынскому (позывной "Прокурор") 37 лет. Родился в Херсоне, проживал в Николаеве. Служил в Первом отдельном батальоне морской пехоты ВСУ 36-й бригады в должности заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе. Старший лейтенант.

https://ukraina.ru/20220913/1038657431.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, новости, всу, пленный