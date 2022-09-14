https://ukraina.ru/20220914/1038708148.html
Действующий на Украине российский спецназ получил новейшие снайперские винтовки
Действующий на Украине российский спецназ получил новейшие снайперские винтовки - 14.09.2022 Украина.ру
Действующий на Украине российский спецназ получил новейшие снайперские винтовки
Действующие на Украине российские военные получили для опытно-боевой эксплуатации партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе
2022-09-14T08:30
2022-09-14T08:30
2022-09-14T08:30
чем воюют на украине
новости
винтовка
спецоперация
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"Поставлена партия снайперских винтовок Чукавина для апробации в боевых условиях проводимой на Украине специальной военной операции. Первые отзывы о новом стрелковом комплексе были положительные", - сказал он.Собеседник уточнил, что спецназу переданы винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 миллиметров.Разработанная в концерне "Калашников" (входит в "Ростех") снайперская винтовка Чукавина представляет собой новое поколение винтовок и должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.Ожидается, что СВЧ постепенно заменит в войсках СВД, основную снайперскую винтовку российской армии. СВД приняли на вооружение почти 60 лет назад — в 1963 году. СВД проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью, но уже не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом.Государственные испытания новой винтовки СВЧ завершились осенью прошлого года, позднее ее рекомендовали к принятию на вооружение.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, винтовка, спецоперация
Чем воюют на Украине, Новости, винтовка, Спецоперация
Действующий на Украине российский спецназ получил новейшие снайперские винтовки
Действующие на Украине российские военные получили для опытно-боевой эксплуатации партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе
"Поставлена партия снайперских винтовок Чукавина для апробации в боевых условиях проводимой на Украине специальной военной операции. Первые отзывы о новом стрелковом комплексе были положительные", - сказал он.
Собеседник уточнил, что спецназу переданы винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 миллиметров.
Разработанная в концерне "Калашников" (входит в "Ростех") снайперская винтовка Чукавина представляет собой новое поколение винтовок и должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.
Ожидается, что СВЧ постепенно заменит в войсках СВД, основную снайперскую винтовку российской армии.
СВД приняли на вооружение почти 60 лет назад — в 1963 году. СВД проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью, но уже не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом.
Государственные испытания новой винтовки СВЧ завершились осенью прошлого года, позднее ее рекомендовали к принятию на вооружение.