https://ukraina.ru/20220914/1038708148.html

Действующий на Украине российский спецназ получил новейшие снайперские винтовки

Действующий на Украине российский спецназ получил новейшие снайперские винтовки - 14.09.2022 Украина.ру

Действующий на Украине российский спецназ получил новейшие снайперские винтовки

Действующие на Украине российские военные получили для опытно-боевой эксплуатации партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе

2022-09-14T08:30

2022-09-14T08:30

2022-09-14T08:30

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винтовка

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"Поставлена партия снайперских винтовок Чукавина для апробации в боевых условиях проводимой на Украине специальной военной операции. Первые отзывы о новом стрелковом комплексе были положительные", - сказал он.Собеседник уточнил, что спецназу переданы винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 миллиметров.Разработанная в концерне "Калашников" (входит в "Ростех") снайперская винтовка Чукавина представляет собой новое поколение винтовок и должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.Ожидается, что СВЧ постепенно заменит в войсках СВД, основную снайперскую винтовку российской армии. СВД приняли на вооружение почти 60 лет назад — в 1963 году. СВД проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью, но уже не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом.Государственные испытания новой винтовки СВЧ завершились осенью прошлого года, позднее ее рекомендовали к принятию на вооружение.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, винтовка, спецоперация