Действующий на Украине российский спецназ получил новейшие снайперские винтовки - 14.09.2022 Украина.ру
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Чем воюют на Украине
https://ukraina.ru/20220914/1038708148.html
Действующий на Украине российский спецназ получил новейшие снайперские винтовки
Действующий на Украине российский спецназ получил новейшие снайперские винтовки - 14.09.2022 Украина.ру
Действующий на Украине российский спецназ получил новейшие снайперские винтовки
Действующие на Украине российские военные получили для опытно-боевой эксплуатации партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе
2022-09-14T08:30
2022-09-14T08:30
чем воюют на украине
новости
винтовка
спецоперация
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"Поставлена партия снайперских винтовок Чукавина для апробации в боевых условиях проводимой на Украине специальной военной операции. Первые отзывы о новом стрелковом комплексе были положительные", - сказал он.Собеседник уточнил, что спецназу переданы винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 миллиметров.Разработанная в концерне "Калашников" (входит в "Ростех") снайперская винтовка Чукавина представляет собой новое поколение винтовок и должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.Ожидается, что СВЧ постепенно заменит в войсках СВД, основную снайперскую винтовку российской армии. СВД приняли на вооружение почти 60 лет назад — в 1963 году. СВД проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью, но уже не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом.Государственные испытания новой винтовки СВЧ завершились осенью прошлого года, позднее ее рекомендовали к принятию на вооружение.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, винтовка, спецоперация
Чем воюют на Украине, Новости, винтовка, Спецоперация

Действующий на Украине российский спецназ получил новейшие снайперские винтовки

08:30 14.09.2022
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкСоревнования по полицейскому и спортивному снайпингу "Абсолютная Точность"
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© РИА Новости . Антон Денисов
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Действующие на Украине российские военные получили для опытно-боевой эксплуатации партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе
"Поставлена партия снайперских винтовок Чукавина для апробации в боевых условиях проводимой на Украине специальной военной операции. Первые отзывы о новом стрелковом комплексе были положительные", - сказал он.
Собеседник уточнил, что спецназу переданы винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 миллиметров.
Разработанная в концерне "Калашников" (входит в "Ростех") снайперская винтовка Чукавина представляет собой новое поколение винтовок и должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.
Ожидается, что СВЧ постепенно заменит в войсках СВД, основную снайперскую винтовку российской армии.
СВД приняли на вооружение почти 60 лет назад — в 1963 году. СВД проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью, но уже не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом.
Государственные испытания новой винтовки СВЧ завершились осенью прошлого года, позднее ее рекомендовали к принятию на вооружение.
 
Чем воюют на УкраинеНовостивинтовкаСпецоперация
 
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