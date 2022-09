https://ukraina.ru/20220914/1038695603.html

Босфорский фронт. Почему Украина давит на Турцию

Украинские власти предложили ввести экономические санкции против ряда влиятельных турецких бизнесменов и крупных банковских структур, которые связаны с правящими кругами Турецкой Республики.Как сообщает турецкая турецкая газета Adinlik, Киев требует ввести санкции против менеджмента государственного банка Ziraat Bank, против руководителей коммерческого банковского предприятия İşbank, занятого кредитованием корпоративных клиентов, а также против бизнесмена Хюсню Озиегина, собственника Credit Europe Bank.По данным издания, украинский государственный ресурс sanctions.nazk.gov.ua выпустил публикацию с требованием ввести ограничения против указанных лиц и компаний, потому что они ведут свой бизнес на территории Российской Федерации. И представители деловых кругов Турции сразу же обратили на это внимание.Турецкая газета опросила экспертов, которые считают необходимым вызвать посла Украины в Турции, чтобы он объяснился за эти враждебные действия. Потому что украинский сайт, на котором размещен призыв ввести антитурецкие санкции, напрямую связан с украинским Министерством иностранных дел и Национальным агентством по борьбе с коррупцией. А значит, имеет отношение к украинскому правительству.В газете Adinlik не скрывают свое раздражение. Турецкое издание полагает, что Украина кусает кормящую ее руку. Журналисты напоминают, что Киев зарабатывает сейчас при поддержке со стороны Анкары – в том числе, благодаря зерновой сделке, достигнутой при прямом посредничестве Реджепа Тайипа Эрдогана. Украинские военные активно используют турецкие беспилотники. И призывы вводить санкции против турецких граждан выглядят в этом свете откровенной неблагодарностью.Однако подобные выпады против Турции вполне укладываются в общую линию американского дипломатического мейнстрима, который пытается торпедировать российское-турецкое сотрудничество в экономической и политической сфере.Как сообщает влиятельная газета Financial Times, ссылаясь сразу на шесть неназванных западных источников, Вашингтон серьезно обеспокоен углубляющимся сотрудничеством между Анкарой и Москвой.И неудивительно, ведь Турция и Россия подтвердили планы расширить двустороннюю торговлю, увеличив ее до оборота на сумму 100 миллиардов долларов. С этой целью они намерены развивать сотрудничество в ключевых экономических областях, включая энергетику, торговлю, туризм, сельское хозяйство. А ведь, помимо этого, на последней российско-турецкой встрече в верхах была достигнута критически важная договоренность о переходе к двусторонней торговле в рублях.Один из собеседников британского издания негодует, обращая внимание на то, что президент Эрдоган открыто взаимодействует с Россией в торгово-экономической сфере. Другой эксперт назвал позицию Анкары "оппортунистской", намекая на то, что она не вписывается в западную стратегию сдерживания Москвы, и во многом позволяет смягчить эффект антироссийских рестрикций."Выступая против вторжения России на Украину и предоставляя беспилотники для помощи Киеву в войне, Турция воздерживается от присоединения к западным санкциям в отношении Москвы, которая остается ключевым поставщиком природного газа и сырой нефти", – соглашается с этим Вloomberg.В этой ситуации западные политики раздумывают над мерами противодействия де-факто сложившемуся экономическому альянсу.По данным Financial Times, американские и европейские власти уже не раз предупреждали о возможности введения вторичных санкций в отношении тех стран, которые будут помогать обходить антироссийские санкции. И это напоминание звучит в статья как плохо скрытое предостережение строптивому турецкому руководству.Как рассказал высокопоставленный источник британской газеты, Европейский союз может "призвать западные фирмы или отказаться от отношений с Турцией, или сократить отношения с Турцией с учётом риска, который может быть появиться в свете расширения Турцией отношений с Россией".Собеседник Financial Times, в частности, упомянул, что действия в отношении Анкары могут быть предприняты со стороны отдельных членов ЕС, которые "могут попросить ввести ограничения по финансированию торговли или попросить крупные финансовые компании сократить финансирование турецких компаний".А инициатива украинского сайта, связанного с министерством иностранных дел Украины, как раз могла свидетельствовать о том, что такую линию начинают претворять в жизнь, используя для этого Киев.Впрочем, другие собеседники британской газеты сомневаются в целесообразности экономической войны против Турции. Они утверждают, что сейчас на Западе не ведется никаких дискуссий по поводу экономического наказания Анкары, а руководство западных стран в принципе не считает эту инициативу хорошей идеей. Прежде всего, потому, что вторичные антитурецкие санкции могут окончательно подорвать отношения между западными странами и правительством Эрдогана.Об этой проблеме рассказывала публикация в газете The New York Times. По словам ее автора, президент Эрдоган остается для Джо Байдена "головной болью", против которой пока что не помогают никакие лекарства.Американская газета признает, что мнение турецкого президента "часто расходится с повесткой дня его западных союзников", а его действия "сводят американские власти с ума". Критики Эрдогана в окружении Байдена и в Конгрессе требуют от Белого дома усиливать давление на турецкого президента, однако политика Вашингтона находится в тупике.Как пишет The New York Times, на сегодня Турция играет ключевую стратегическую роль в сложных отношениях Запада и Востока, выступая посредником в наиболее важных сделках – включая соглашение по вывозу украинского зерна. И американцы не могут позволить себе окончательно похоронить отношение с турецким лидером, которые и так оставляют желать много лучшего.Впрочем, признаки растущего западного давления на Турцию все равно налицо, и, судя по всему, с этой целью используют не одну Украину.11 сентября премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обвинил Анкару в разжигании международной напряженности. А уже на следующий день греческие военные обстреляли сухогруз, который шел в Эгейском море под флагом Турции. И в результате этого инцидента судно получило шестнадцать пулевых попаданий.Ситуация в районе морской границы между двумя странами осложняется, и это не очень на руку турецкому руководству, которое продолжает вялотекущую военную операцию против курдов на территории Сирии. Однако это вряд ли способно серьезно повлиять на долгосрочную экономическую стратегию Эрдогана, который старается маневрировать и на украинском, и на босфорском фронте.

