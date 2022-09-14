https://ukraina.ru/20220914/1038683749.html

Кнутов ответил на вопрос о необходимости мобилизации

Кнутов ответил на вопрос о необходимости мобилизации - 14.09.2022 Украина.ру

Кнутов ответил на вопрос о необходимости мобилизации

Мобилизация в России "ничего не даст" для ускорения достижения целей спецоперации на Украине. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-09-14T05:55

2022-09-14T05:55

2022-09-14T05:55

спецоперация

юрий кнутов

новости

мобилизация

вс рф

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Он считает, что мобилизация пополнит армию людьми, которые "не умают воевать", в то время, как армии необходимо пополнение, обладающее военными навыками.Он добавил, что объявленное президентом РФ увеличение численности армии на 137 тысяч человек касается срочников, которыми будут усиливаться войска на российской территории.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220823/1037955130.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, юрий кнутов, новости, мобилизация, вс рф