Кнутов ответил на вопрос о необходимости мобилизации - 14.09.2022 Украина.ру
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Кнутов ответил на вопрос о необходимости мобилизации
Кнутов ответил на вопрос о необходимости мобилизации - 14.09.2022 Украина.ру
Кнутов ответил на вопрос о необходимости мобилизации
Мобилизация в России "ничего не даст" для ускорения достижения целей спецоперации на Украине. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-14T05:55
2022-09-14T05:55
спецоперация
юрий кнутов
новости
мобилизация
вс рф
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Он считает, что мобилизация пополнит армию людьми, которые "не умают воевать", в то время, как армии необходимо пополнение, обладающее военными навыками.Он добавил, что объявленное президентом РФ увеличение численности армии на 137 тысяч человек касается срочников, которыми будут усиливаться войска на российской территории.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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спецоперация, юрий кнутов, новости, мобилизация, вс рф
Спецоперация, Юрий Кнутов, Новости, мобилизация, ВС РФ

Кнутов ответил на вопрос о необходимости мобилизации

05:55 14.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Мобилизация в России "ничего не даст" для ускорения достижения целей спецоперации на Украине. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он считает, что мобилизация пополнит армию людьми, которые "не умают воевать", в то время, как армии необходимо пополнение, обладающее военными навыками.

Нужно создать условия, чтобы люди, имеющие такой опыт, шли в армию добровольно, воевали. Нужно хорошо платить и семьи должны иметь хорошие социальные гарантии, чтобы в случае ранения или гибели они не остались без заботы государства. Это очень важный момент. Увеличение численности армии должно быть за счет добровольцев

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
Он добавил, что объявленное президентом РФ увеличение численности армии на 137 тысяч человек касается срочников, которыми будут усиливаться войска на российской территории.
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 05:45
Эксперт Норин объяснил, при каких условиях может начаться мобилизация в РФМобилизация в России может быть объявлена только в случае экзистенциальной угрозы, если боевые действия будут идти внутри РФ, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияЮрий КнутовНовостимобилизацияВС РФ
 
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