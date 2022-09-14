https://ukraina.ru/20220914/1038674334.html

Харьков после отвода российских войск. Переполненные больницы и атмосфера страха

Харьков после отвода российских войск. Переполненные больницы и атмосфера страха - 14.09.2022 Украина.ру

Харьков после отвода российских войск. Переполненные больницы и атмосфера страха

Украина.ру, 14.09.2022

2022-09-14T07:23

2022-09-14T07:23

2022-09-14T07:23

эксклюзив

харьков

украина

россия

электричество

националисты

больницы

алексей резников

всу

it-компании

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В Харькове, первой столице Украины, сейчас регулярно возникают перебои с электричеством в результате ударов по объектам инфраструктуры. С перебоями работает метро и электротранспорт. В понедельник в ряде районов города также отсутствовал Интернет.Недавний отвод российских войск с харьковского направления чрезмерно воодушевил националистическую часть населения города и глубоко опечалил их политических оппонентов, которые ожидали скорого освобождения. Местные и центральные власти, зная о значительном количестве сторонников РФ в городе, ретранслируют для них по всем каналам послание о том, что россияне их якобы в любом случае бросят. В то же время министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times 12 сентября рассказал, что после получения подкреплений российские войска могут пойти в контрнаступление под Харьковом и тогда уже украинские войска могут оказаться в окружении.Город в эти дни буквально наводнён военнослужащими ВСУ и иностранными наемниками, многие из которых без спроса расположились в домах и квартирах харьковчан. В Харьков также десятками прибывают представители западных "правозащитных" организаций, которые на территориях, оставленных войсками РФ, попытаются организовать новую провокацию наподобие Бучи для западных СМИ. Поскольку в Харьковской области идет полномасштабная охота на ведьм, вполне вероятно, что убитых подозреваемых в симпатиях к РФ, вскоре будут выдавать за жертв "российской агрессии". Генштаб Украины без обиняков заявляет, что сейчас на территории Харьковской области проводится зачистка.В воскресенье и понедельник в Харькове были замечены целые колонны автомобилей скорой помощи. Раненых привозят все больше. Часть из них направляют в Киев, куда тоже тянется вереница скорых. В больницах города наспех выписывают по домам обычных больных, даже тех, кто находится в тяжелом состоянии.На сегодняшний день из почти двух миллионов населения в городе осталось около миллиона. Выехали также почти все из 300 000 студентов, получавших образование в университетах города. Город студентов превратился в город военных, через блокпосты которых с опаской проходят харьковчане. Ранее Харьков считался столицей украинской IT-индустрии, которая приносила ему солидный доход в городской бюджет. С февраля большинство IT-компаний выехали из Харькова на западную Украину или в страны восточной Европы.С 2014 года бывший глава МВД активно культивировал в городе неонацистские организации, включая пресловутый полк "Азов"* и "Национальный корпус". Следы их присутствия видны теперь в каждом районе городе – русофобские и неонацистские граффити, наклейки в общественном транспорте и билборды с призывом вступать в "Азов" * и т.д. Сейчас неонацисты из подразделения "Азов-Кракен"*, по их же сообщениям, находятся в городе Волчанск и селе Савинцы.В 2014 году после массовых протестов харьковчан против переворота на Майдане по городу прокатились несколько волн террора и похищения оппозиционеров. Новый виток террора начался в феврале этого года. Однако и сейчас СБУ области ежедневно рапортует о задержании жителей города, которые подчас просто недоумевают, чем они отличаются от жителей Белгородской области, а свои пророссийские взгляды беспечно выражают в общественном транспорте или в очередях. Тем не менее, многие привыкли долго расспрашивать собеседника, выясняя его политические взгляды, прежде чем что-нибудь ответить даже на бытовой вопрос. Такие харьковчане пытаются нелепо коверкать русский и украинский язык, пытаясь говорить на "мове", чтобы отвести от себя подозрения в госизмене или пособничестве россиянам.Особенно гнетёт харьковчан ощущение неопределенности их судьбы и города в целом. Неопределенность касается и перспектив отопления зимой. Власти города планируют переселять жителей высоток в общежития, которые легче отопить, но во многих из этих общежитий расквартированы также военнослужащие, что делает их военными объектами. Для большинства оставшихся в городе жителей не менее остро стоит вопрос заработка. Из города эвакуировались более половины всех предприятий, а оставшиеся без доходов горожане проедают последние деньги.Некогда шумные и яркие широкие проспекты центральных районов города сейчас заметно опустели. Жизнь города как бы сместилась в западные и южные окраины. Однако и там, когда есть электричество, заметно по вечерам, что горят лишь 10-15% окон. Улицы по вечерам почти пустынны, вне зависимости от погоды, и только периодически с востока с включенной сиреной проносятся машины скорой помощи.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b1671bddf7723993d3fabb8fde20242f.jpg

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эксклюзив, харьков, украина, россия, электричество, националисты, больницы, алексей резников, всу, it-компании, спецоперация