"Ситуация напряжена": в Запорожье сообщили о концентрации сил ВСУ на линии разграничения - 13.09.2022 Украина.ру
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"Ситуация напряжена": в Запорожье сообщили о концентрации сил ВСУ на линии разграничения
"Ситуация напряжена": в Запорожье сообщили о концентрации сил ВСУ на линии разграничения - 13.09.2022 Украина.ру
"Ситуация напряжена": в Запорожье сообщили о концентрации сил ВСУ на линии разграничения
ВСУ стягивают войска к линии соприкосновении в Запорожской области, нарастает напряжение, сообщил 13 сентября член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов
2022-09-13T11:21
2022-09-13T11:21
новости
запорожская область
всу
войска
днепр
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Также в эфире телеканала "Россия 24" глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил концентрации украинских войск на противоположном от Энергодара берегу Днепра.По его информации, идет передислокация частей ВСУ, можно ожидать провокаций. Волга заверил, что ВС РФ и Росгвардия готовы отразить возможное нападение.
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новости, запорожская область, всу, войска, днепр
Новости, Запорожская область, ВСУ, войска, Днепр

"Ситуация напряжена": в Запорожье сообщили о концентрации сил ВСУ на линии разграничения

11:21 13.09.2022
 
© Русская веснаВладимир Рогов
Владимир Рогов
© Русская весна
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ВСУ стягивают войска к линии соприкосновении в Запорожской области, нарастает напряжение, сообщил 13 сентября член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов
Вдоль всей линии соприкосновения в Запорожской области нарастает концентрация украинской тяжелой техники, ситуация напряженная.
Также в эфире телеканала "Россия 24" глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил концентрации украинских войск на противоположном от Энергодара берегу Днепра.
По его информации, идет передислокация частей ВСУ, можно ожидать провокаций. Волга заверил, что ВС РФ и Росгвардия готовы отразить возможное нападение.
Запорожье - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 09:03
Член Запорожской ВГА Рогов рассказал, что украинская часть Запорожья хочет присоединиться к РФГороде Запорожье, который в настоящий момент находится под контролем Украины, большинство местных жителей придерживаются пророссийских взглядов, заявил в беседе с телеканалом "360" член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
 
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