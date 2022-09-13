https://ukraina.ru/20220913/1038679641.html

"Ситуация напряжена": в Запорожье сообщили о концентрации сил ВСУ на линии разграничения

"Ситуация напряжена": в Запорожье сообщили о концентрации сил ВСУ на линии разграничения - 13.09.2022 Украина.ру

"Ситуация напряжена": в Запорожье сообщили о концентрации сил ВСУ на линии разграничения

ВСУ стягивают войска к линии соприкосновении в Запорожской области, нарастает напряжение, сообщил 13 сентября член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов

2022-09-13T11:21

2022-09-13T11:21

2022-09-13T11:21

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запорожская область

всу

войска

днепр

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Также в эфире телеканала "Россия 24" глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил концентрации украинских войск на противоположном от Энергодара берегу Днепра.По его информации, идет передислокация частей ВСУ, можно ожидать провокаций. Волга заверил, что ВС РФ и Росгвардия готовы отразить возможное нападение.

https://ukraina.ru/20220909/1038574747.html

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2022

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новости, запорожская область, всу, войска, днепр