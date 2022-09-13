https://ukraina.ru/20220913/1038678882.html

Российские учителя находятся под защитой военных ЛДНР - Кравцов

Российские учителя находятся под защитой военных ЛДНР - Кравцов - 13.09.2022 Украина.ру

Российские учителя находятся под защитой военных ЛДНР - Кравцов

Российские учителя, которых направляли преподавать в школах на освобожденных территориях Украины, находятся под защитой военных Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 13 сентября сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов

2022-09-13T11:07

2022-09-13T11:07

2022-09-13T11:07

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В Харьковской области 1 сентября открылись 90 школ. В них работают местные педагоги. Заявления украинских властей о том, что россиян привлекли к ответственности, не соответствуют действительности, заявил Кравцов.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о задержании российских педагогов на территории Харьковской области. По ее словам, учителей будут судить по статье о нарушении законов и обычаев войны. Она пригрозила преподавателям тюремным сроками от 8 до 12 лет.

https://ukraina.ru/20220913/1038678103.html

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новости, харьковская область, учителя, россия, задержание