Российские учителя находятся под защитой военных ЛДНР - Кравцов - 13.09.2022 Украина.ру
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Российские учителя находятся под защитой военных ЛДНР - Кравцов
Российские учителя находятся под защитой военных ЛДНР - Кравцов - 13.09.2022 Украина.ру
Российские учителя находятся под защитой военных ЛДНР - Кравцов
Российские учителя, которых направляли преподавать в школах на освобожденных территориях Украины, находятся под защитой военных Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 13 сентября сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов
2022-09-13T11:07
2022-09-13T11:07
новости
харьковская область
учителя
россия
задержание
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В Харьковской области 1 сентября открылись 90 школ. В них работают местные педагоги. Заявления украинских властей о том, что россиян привлекли к ответственности, не соответствуют действительности, заявил Кравцов.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о задержании российских педагогов на территории Харьковской области. По ее словам, учителей будут судить по статье о нарушении законов и обычаев войны. Она пригрозила преподавателям тюремным сроками от 8 до 12 лет.
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новости, харьковская область, учителя, россия, задержание
Новости, Харьковская область, учителя, Россия, задержание

Российские учителя находятся под защитой военных ЛДНР - Кравцов

11:07 13.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчеба в гимназии №2 во Владивостоке
Учеба в гимназии №2 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Российские учителя, которых направляли преподавать в школах на освобожденных территориях Украины, находятся под защитой военных Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 13 сентября сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов
В Харьковской области 1 сентября открылись 90 школ. В них работают местные педагоги. Заявления украинских властей о том, что россиян привлекли к ответственности, не соответствуют действительности, заявил Кравцов.
"Провокационные заявления украинского режима в очередной раз подчеркивают их истинное отношение к жителям освобожденных и освобождаемых территорий. Российское образование не имеет границ. Запугивать учителей их работой – очевидно, что это очередное безумие", - сказал Кравцов.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о задержании российских педагогов на территории Харьковской области. По ее словам, учителей будут судить по статье о нарушении законов и обычаев войны. Она пригрозила преподавателям тюремным сроками от 8 до 12 лет.
В мариупольской школе №53 возобновился учебный процесс - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
10:42
Российских учителей в Харьковской области не было – властиНа территориях Харьковской области, которые ранее контролировались РФ, не работали педагоги из России, сообщает 13 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации региона
 
НовостиХарьковская областьучителяРоссиязадержание
 
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