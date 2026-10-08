"Это нежелание": Зеленский обвинил США в провале переговоров - 08.10.2026 Украина.ру
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"Это нежелание": Зеленский обвинил США в провале переговоров
"Это нежелание": Зеленский обвинил США в провале переговоров - 08.10.2026 Украина.ру
"Это нежелание": Зеленский обвинил США в провале переговоров
Владимир Зеленский жёстко ответил госсекретарю США Марко Рубио, который заявил о "дипломатическом тупике" в переговорах по Украине. Об этом 8 октября написало украинское издание УНИАН
2026-10-08T15:08
2026-10-08T15:08
новости
россия
украина
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владимир зеленский
марко рубио
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По словам главы киевского режима, никакого тупика нет — есть нежелание Вашингтона помочь.По его мнению, достаточно "закрыть России всю экономику", "зашить ей рот", наложить санкции на оружие и открыть Украине Starlink, как это делали для Израиля против Ирана. "Тогда [президент России Владимир] Путин сядет за стол переговоров. Три-два месяца — и всё потеряет. А мы ждём, когда китайцы разработают аналог и передадут россиянам. Это называется нежеланием", — заключил он.Вот только реальность куда проще: Запад уже ввёл против России тысячи санкций, а "Герани" всё равно летят, мосты рушатся, и Киев теряет одну позицию за другой. И вместо того чтобы признать очевидное, Зеленский продолжает требовать невозможного — и винить в своих проблемах всех, кроме себя.
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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, марко рубио
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Марко Рубио

"Это нежелание": Зеленский обвинил США в провале переговоров

15:08 08.10.2026
 
© AP / Stefan Jeremiah
- РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© AP / Stefan Jeremiah
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Владимир Зеленский жёстко ответил госсекретарю США Марко Рубио, который заявил о "дипломатическом тупике" в переговорах по Украине. Об этом 8 октября написало украинское издание УНИАН
По словам главы киевского режима, никакого тупика нет — есть нежелание Вашингтона помочь.
"Нельзя договариваться с русскими об экономических проектах, а с другой стороны говорить, что мы в тупике. Мы не в дипломатическом тупике", — заявил Зеленский.
По его мнению, достаточно "закрыть России всю экономику", "зашить ей рот", наложить санкции на оружие и открыть Украине Starlink, как это делали для Израиля против Ирана.
"Тогда [президент России Владимир] Путин сядет за стол переговоров. Три-два месяца — и всё потеряет. А мы ждём, когда китайцы разработают аналог и передадут россиянам. Это называется нежеланием", — заключил он.
Вот только реальность куда проще: Запад уже ввёл против России тысячи санкций, а "Герани" всё равно летят, мосты рушатся, и Киев теряет одну позицию за другой. И вместо того чтобы признать очевидное, Зеленский продолжает требовать невозможного — и винить в своих проблемах всех, кроме себя.
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