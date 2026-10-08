Захарова: Россия никому не угрожает — планов конфликта с Европой нет - 08.10.2026 Украина.ру
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Захарова: Россия никому не угрожает — планов конфликта с Европой нет
Захарова: Россия никому не угрожает — планов конфликта с Европой нет - 08.10.2026 Украина.ру
Захарова: Россия никому не угрожает — планов конфликта с Европой нет
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России нет планов вступать в вооружённый конфликт с Европой. Об этом она заявила 8 октября на брифинге
2026-10-08T14:43
2026-10-08T14:43
мария захарова
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ес
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"Я на всякий случай повторю: Россия никому не угрожает. Президент России, министр иностранных дел России неоднократно заявляли об отсутствии у Москвы планов вооружённого конфликта с Западной Европой", — указала дипломат.Так она прокомментировала заявление главы Федеральной разведывательной службы Германии Мартина Йегера об угрозе того, что Берлин может оказаться в состоянии вооружённого конфликта с Москвой."Путь конфронтации с Россией лишь усугубит положение стран Европейского союза. Чем более сложные проблемы возникают у есовцев из-за их собственных ошибок и просчётов в связи с тем, что они вступили на путь гибридной войны с нашей страной, тем более невероятные крупномасштабные планы они приписывают в этой сфере нашей стране", — отметила Захарова.Напомним, Мартин Йегер в ходе публичных слушаний глав разведслужб ФРГ в Бундестаге сделал ряд противоречивых заявлений. С одной стороны, он предупредил об угрозе, исходящей от России. С другой, БНД в настоящее время не видит угрозы нападения на НАТО со стороны РФ. Как отмечает издание Berliner Zeitung, тональность заявлений Йегера стала более жёсткой по сравнению с тем, что главы разведслужб говорили в прошлом году.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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мария захарова, новости, россия, москва, германия, ес, бундестаг, нато
Мария Захарова, Новости, Россия, Москва, Германия, ЕС, Бундестаг, НАТО

Захарова: Россия никому не угрожает — планов конфликта с Европой нет

14:43 08.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России нет планов вступать в вооружённый конфликт с Европой. Об этом она заявила 8 октября на брифинге
"Я на всякий случай повторю: Россия никому не угрожает. Президент России, министр иностранных дел России неоднократно заявляли об отсутствии у Москвы планов вооружённого конфликта с Западной Европой", — указала дипломат.
Так она прокомментировала заявление главы Федеральной разведывательной службы Германии Мартина Йегера об угрозе того, что Берлин может оказаться в состоянии вооружённого конфликта с Москвой.
"Путь конфронтации с Россией лишь усугубит положение стран Европейского союза. Чем более сложные проблемы возникают у есовцев из-за их собственных ошибок и просчётов в связи с тем, что они вступили на путь гибридной войны с нашей страной, тем более невероятные крупномасштабные планы они приписывают в этой сфере нашей стране", — отметила Захарова.
Напомним, Мартин Йегер в ходе публичных слушаний глав разведслужб ФРГ в Бундестаге сделал ряд противоречивых заявлений. С одной стороны, он предупредил об угрозе, исходящей от России. С другой, БНД в настоящее время не видит угрозы нападения на НАТО со стороны РФ. Как отмечает издание Berliner Zeitung, тональность заявлений Йегера стала более жёсткой по сравнению с тем, что главы разведслужб говорили в прошлом году.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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