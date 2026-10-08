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Захарова: Россия никому не угрожает — планов конфликта с Европой нет

Захарова: Россия никому не угрожает — планов конфликта с Европой нет - 08.10.2026 Украина.ру

Захарова: Россия никому не угрожает — планов конфликта с Европой нет

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России нет планов вступать в вооружённый конфликт с Европой. Об этом она заявила 8 октября на брифинге

2026-10-08T14:43

2026-10-08T14:43

2026-10-08T14:43

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"Я на всякий случай повторю: Россия никому не угрожает. Президент России, министр иностранных дел России неоднократно заявляли об отсутствии у Москвы планов вооружённого конфликта с Западной Европой", — указала дипломат.Так она прокомментировала заявление главы Федеральной разведывательной службы Германии Мартина Йегера об угрозе того, что Берлин может оказаться в состоянии вооружённого конфликта с Москвой."Путь конфронтации с Россией лишь усугубит положение стран Европейского союза. Чем более сложные проблемы возникают у есовцев из-за их собственных ошибок и просчётов в связи с тем, что они вступили на путь гибридной войны с нашей страной, тем более невероятные крупномасштабные планы они приписывают в этой сфере нашей стране", — отметила Захарова.Напомним, Мартин Йегер в ходе публичных слушаний глав разведслужб ФРГ в Бундестаге сделал ряд противоречивых заявлений. С одной стороны, он предупредил об угрозе, исходящей от России. С другой, БНД в настоящее время не видит угрозы нападения на НАТО со стороны РФ. Как отмечает издание Berliner Zeitung, тональность заявлений Йегера стала более жёсткой по сравнению с тем, что главы разведслужб говорили в прошлом году.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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мария захарова, новости, россия, москва, германия, ес, бундестаг, нато