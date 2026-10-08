https://ukraina.ru/20261008/chuma-maski-i-panika-komu-vygodna-isteriya-vokrug-irkutska-i-pri-chm-zdes-covid-19-1083688277.html

Чума, маски и паника: кому выгодна истерия вокруг Иркутска и при чём здесь Covid 19

Чума, маски и паника: кому выгодна истерия вокруг Иркутска и при чём здесь Covid 19 - 08.10.2026 Украина.ру

Чума, маски и паника: кому выгодна истерия вокруг Иркутска и при чём здесь Covid 19

Маски, паника и чума, которой нет. Иноагенты предупреждали, телеграм-каналы нагнетали, а Роспотребнадзор опровергал. Кто и зачем раздул эпидемию из одного... Украина.ру, 08.10.2026

2026-10-08T14:16

2026-10-08T14:16

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Маски, паника и чума, которой нет. Иноагенты предупреждали, телеграм-каналы нагнетали, а Роспотребнадзор опровергал. Кто и зачем раздул эпидемию из одного неподтверждённого случая и при чем здесь Covid 19? Разбираем главные вбросы недели и учимся отличать факты от кликбейта. Смотрите "Щит и фейк".

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