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Чума, маски и паника: кому выгодна истерия вокруг Иркутска и при чём здесь Covid 19
Чума, маски и паника: кому выгодна истерия вокруг Иркутска и при чём здесь Covid 19 - 08.10.2026 Украина.ру
Чума, маски и паника: кому выгодна истерия вокруг Иркутска и при чём здесь Covid 19
Маски, паника и чума, которой нет. Иноагенты предупреждали, телеграм-каналы нагнетали, а Роспотребнадзор опровергал. Кто и зачем раздул эпидемию из одного... Украина.ру, 08.10.2026
2026-10-08T14:16
2026-10-08T14:16
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Маски, паника и чума, которой нет. Иноагенты предупреждали, телеграм-каналы нагнетали, а Роспотребнадзор опровергал. Кто и зачем раздул эпидемию из одного неподтверждённого случая и при чем здесь Covid 19? Разбираем главные вбросы недели и учимся отличать факты от кликбейта. Смотрите "Щит и фейк".
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Украина.ру
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Видео, Роспотребнадзор, эпидемия, ковид, новости Украина ру, телеграм-каналы, Главные новости