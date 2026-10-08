https://ukraina.ru/20261008/germaniya-prodlila-zaschitu-ukraintsam-no-ostavila-lazeyku-dlya-voennoobyazannykh-1083690762.html

Германия продлила защиту украинцам, но оставила лазейку для военнообязанных

Германия продлила защиту украинцам, но оставила лазейку для военнообязанных - 08.10.2026 Украина.ру

Германия продлила защиту украинцам, но оставила лазейку для военнообязанных

Германия автоматически продлила срок действия временной защиты для украинцев. Об этом 8 октября сообщили СМИ

2026-10-08T15:24

2026-10-08T15:24

2026-10-08T15:24

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Соответствующие изменения в постановление о переходном порядке пребывания граждан Украины были опубликованы в Федеральном вестнике законов Германии.Согласно документу, срок действия соответствующих положений продлили с 4 декабря 2026 года по 4 декабря 2027 года. Также в постановлении указана дата 4 марта 2028 вместо 4 марта 2027 года.Документ предусматривает исключение для иностранцев, которые въезжают в Германию с 9 октября 2026 года и в соответствии с законодательством Украины подлежат воинской обязанности. На них не распространяются соответствующие положения, если они не подтвердят, что выполняют свои военные обязанности.Ранее правительство Литвы продлило до марта 2028 года временную защиту для украинцев, прибывших в страну в качестве беженцев. При этом гуманитарный статус больше не смогут получить военнообязанные граждане, которые не прошли срочную армейскую службу или не предоставили доказательств выполнения воинских обязанностей.Подробнее – в материале Число украинских беженцев в Европе продолжает расти — ЕвростатБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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