https://ukraina.ru/20261008/lnr-podverglas-massirovannym-atakam-troe-pogibshikh-shest-ranenykh-1083690611.html

ЛНР подверглась массированным атакам: трое погибших, шесть раненых

ЛНР подверглась массированным атакам: трое погибших, шесть раненых - 08.10.2026 Украина.ру

ЛНР подверглась массированным атакам: трое погибших, шесть раненых

ЛНР продолжает подвергаться массированным атакам. Об этом 8 октября сообщил глава республики Леонид Пасечник

2026-10-08T15:18

2026-10-08T15:18

2026-10-08T15:18

спецоперация

сво

лнр

станица луганская

россия

леонид пасечник

минобороны

украина.ру

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В результате погибли три человека, ещё пять взрослых и один ребёнок получили ранения.В Лисичанске был атакован легковой автомобиль на территории больницы: погибла 41-летняя женщина, ранения получили мужчина и молодая девушка. На автодороге Белокуракино — Троицкое атакован автомобиль семейной пары: 51-летний мужчина погиб на месте, его супруга серьёзно ранена.На трассе Станица Луганская — Беловодск БПЛА ударил по "Газели", погиб 34-летний водитель; ещё один удар по грузовику в Станице Луганской ранил 38-летнего мужчину. В Перевальске атакован легковой автомобиль на АЗС, ранения получили 12-летний мальчик и его мама.Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Также удары нанесены по коммунальной и гражданской инфраструктуре, жилым домам и транспорту в Луганске, Красном Луче, Первомайске, Северодонецке и ряде муниципальных округов.Силами ПВО над территорией республики уничтожено порядка 130 воздушных целей.Ранее Минобороны и губернаторы рассказали об отражении атаки БПЛА на РоссиюБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

лнр

станица луганская

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, лнр, станица луганская, россия, леонид пасечник, минобороны, украина.ру