ЛНР подверглась массированным атакам: трое погибших, шесть раненых - 08.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261008/lnr-podverglas-massirovannym-atakam-troe-pogibshikh-shest-ranenykh-1083690611.html
ЛНР подверглась массированным атакам: трое погибших, шесть раненых
ЛНР подверглась массированным атакам: трое погибших, шесть раненых - 08.10.2026 Украина.ру
ЛНР подверглась массированным атакам: трое погибших, шесть раненых
ЛНР продолжает подвергаться массированным атакам. Об этом 8 октября сообщил глава республики Леонид Пасечник
2026-10-08T15:18
2026-10-08T15:18
спецоперация
сво
лнр
станица луганская
россия
леонид пасечник
минобороны
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0b/1083129498_0:118:1304:852_1920x0_80_0_0_419790817fffb8ae0dd063e90f44ee6b.jpg
В результате погибли три человека, ещё пять взрослых и один ребёнок получили ранения.В Лисичанске был атакован легковой автомобиль на территории больницы: погибла 41-летняя женщина, ранения получили мужчина и молодая девушка. На автодороге Белокуракино — Троицкое атакован автомобиль семейной пары: 51-летний мужчина погиб на месте, его супруга серьёзно ранена.На трассе Станица Луганская — Беловодск БПЛА ударил по "Газели", погиб 34-летний водитель; ещё один удар по грузовику в Станице Луганской ранил 38-летнего мужчину. В Перевальске атакован легковой автомобиль на АЗС, ранения получили 12-летний мальчик и его мама.Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Также удары нанесены по коммунальной и гражданской инфраструктуре, жилым домам и транспорту в Луганске, Красном Луче, Первомайске, Северодонецке и ряде муниципальных округов.Силами ПВО над территорией республики уничтожено порядка 130 воздушных целей.Ранее Минобороны и губернаторы рассказали об отражении атаки БПЛА на РоссиюБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
лнр
станица луганская
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0b/1083129498_51:0:1251:900_1920x0_80_0_0_b1135c50767d4b25ef38d92ce9ed2ad9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, лнр, станица луганская, россия, леонид пасечник, минобороны, украина.ру
Спецоперация, СВО, ЛНР, Станица Луганская, Россия, Леонид Пасечник, Минобороны, Украина.ру

ЛНР подверглась массированным атакам: трое погибших, шесть раненых

15:18 08.10.2026
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
Читать в
ДзенTelegram
ЛНР продолжает подвергаться массированным атакам. Об этом 8 октября сообщил глава республики Леонид Пасечник
В результате погибли три человека, ещё пять взрослых и один ребёнок получили ранения.
В Лисичанске был атакован легковой автомобиль на территории больницы: погибла 41-летняя женщина, ранения получили мужчина и молодая девушка. На автодороге Белокуракино — Троицкое атакован автомобиль семейной пары: 51-летний мужчина погиб на месте, его супруга серьёзно ранена.
На трассе Станица Луганская — Беловодск БПЛА ударил по "Газели", погиб 34-летний водитель; ещё один удар по грузовику в Станице Луганской ранил 38-летнего мужчину. В Перевальске атакован легковой автомобиль на АЗС, ранения получили 12-летний мальчик и его мама.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Также удары нанесены по коммунальной и гражданской инфраструктуре, жилым домам и транспорту в Луганске, Красном Луче, Первомайске, Северодонецке и ряде муниципальных округов.
Силами ПВО над территорией республики уничтожено порядка 130 воздушных целей.
Ранее Минобороны и губернаторы рассказали об отражении атаки БПЛА на Россию
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОЛНРСтаница ЛуганскаяРоссияЛеонид ПасечникМинобороныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:00Дроноведение вместо химии. Украинских школьников готовят к многолетней войне с Россией
16:00Алексей Щусев: от церквей до Мавзолея
15:24Германия продлила защиту украинцам, но оставила лазейку для военнообязанных
15:18ЛНР подверглась массированным атакам: трое погибших, шесть раненых
15:08"Это нежелание": Зеленский обвинил США в провале переговоров
14:55Безуглая готовит украинок к повесткам под предлогом "угрозы" из России
14:50"Зеленский правит без выборов": евродепутат сказал с трибуны то, о чём на Западе принято молчать
14:43Захарова: Россия никому не угрожает — планов конфликта с Европой нет
14:41Политические мины замедленного действия. Зеленский и неонацисты готовят себе эрзац-оппозицию
14:30Лондон расширил ограничения: "Зарубежнефть", криптосервисы и суда под санкциями
14:24Глава МИД Эстонии пообещал закрыть Балтийское море — Путин уже предупредил о последствиях
14:16Чума, маски и паника: кому выгодна истерия вокруг Иркутска и при чём здесь Covid 19
14:14"Люди как подопытные объекты": Полянский раскрыл циничный план НАТО на Украине
13:49"Мир важнее победы": половина украинцев готова на уступки
13:29Съесть союзников и доминировать над "рабами": Рубио озвучил программу Запада
13:26Волосатый Гордон* и другие тайны девяностых: опубликованы архивные снимки
13:22Теперь Россия не "большая и медлительная": кто побеждает в войне дронов
13:15"Защитить всё невозможно": что украинцы ждут от предстоящей зимы
13:11"Канцлер Украины" предал настоящую родину: Мерц предпочёл Германии Зеленского
12:44"FirePoint — особая компания": офицер ВСУ рассказал о схемах воровства в оборонке
Лента новостейМолния