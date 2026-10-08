https://ukraina.ru/20261008/glava-mid-estonii-poobeschal-zakryt-baltiyskoe-more--putin-uzhe-predupredil-o-posledstviyakh-1083688709.html

Глава МИД Эстонии пообещал закрыть Балтийское море — Путин уже предупредил о последствиях

Глава МИД Эстонии пообещал закрыть Балтийское море — Путин уже предупредил о последствиях - 08.10.2026 Украина.ру

Глава МИД Эстонии пообещал закрыть Балтийское море — Путин уже предупредил о последствиях

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России блокадой Финского залива и Балтийского моря. Об этом 8 октября пишет британская The Times

2026-10-08T14:24

2026-10-08T14:24

2026-10-08T14:24

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По его словам, НАТО способно "за несколько часов развернуть группировку из 50 тысяч опытных боевых военнослужащих" и "закрыть Балтийское море в течение нескольких часов".Цахкна утверждает, что, помимо блокады Калининграда, это может лишить Россию доходов от продажи сырья. Вот только забыл уточнить: Балтийское море — это не внутренний двор Эстонии, а международные воды, и любые попытки "закрыть" их обернутся не блокадой, а прямым военным конфликтом с ядерной державой.Во время пленарной сессии клуба "Валдай" Владимир Путин предупредил: Москва применит все силы и средства в случае нападения на Калининградскую область. При этом Россия никому не угрожает и не собирается никого атаковать — "ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году". Но если НАТО попытается устроить блокаду, ответ будет таким, что мало не покажется.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября.

https://ukraina.ru/20261006/prichem-tut-kaliningrad-v-evrope-nazvali-glavnoe-sobytie-etikh-dney-1083635051.html

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новости, россия, балтийское море, эстония, владимир путин, нато, мид, the times