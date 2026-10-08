Глава МИД Эстонии пообещал закрыть Балтийское море — Путин уже предупредил о последствиях - 08.10.2026 Украина.ру
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Глава МИД Эстонии пообещал закрыть Балтийское море — Путин уже предупредил о последствиях
Глава МИД Эстонии пообещал закрыть Балтийское море — Путин уже предупредил о последствиях - 08.10.2026 Украина.ру
Глава МИД Эстонии пообещал закрыть Балтийское море — Путин уже предупредил о последствиях
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России блокадой Финского залива и Балтийского моря. Об этом 8 октября пишет британская The Times
2026-10-08T14:24
2026-10-08T14:24
новости
россия
балтийское море
эстония
владимир путин
нато
мид
the times
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По его словам, НАТО способно "за несколько часов развернуть группировку из 50 тысяч опытных боевых военнослужащих" и "закрыть Балтийское море в течение нескольких часов".Цахкна утверждает, что, помимо блокады Калининграда, это может лишить Россию доходов от продажи сырья. Вот только забыл уточнить: Балтийское море — это не внутренний двор Эстонии, а международные воды, и любые попытки "закрыть" их обернутся не блокадой, а прямым военным конфликтом с ядерной державой.Во время пленарной сессии клуба "Валдай" Владимир Путин предупредил: Москва применит все силы и средства в случае нападения на Калининградскую область. При этом Россия никому не угрожает и не собирается никого атаковать — "ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году". Но если НАТО попытается устроить блокаду, ответ будет таким, что мало не покажется.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября.
https://ukraina.ru/20261006/prichem-tut-kaliningrad-v-evrope-nazvali-glavnoe-sobytie-etikh-dney-1083635051.html
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новости, россия, балтийское море, эстония, владимир путин, нато, мид, the times
Новости, Россия, Балтийское море, Эстония, Владимир Путин, НАТО, МИД, The Times

Глава МИД Эстонии пообещал закрыть Балтийское море — Путин уже предупредил о последствиях

14:24 08.10.2026
 
© AP / Pavel Golovkin
- РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© AP / Pavel Golovkin
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Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России блокадой Финского залива и Балтийского моря. Об этом 8 октября пишет британская The Times
По его словам, НАТО способно "за несколько часов развернуть группировку из 50 тысяч опытных боевых военнослужащих" и "закрыть Балтийское море в течение нескольких часов".
Цахкна утверждает, что, помимо блокады Калининграда, это может лишить Россию доходов от продажи сырья. Вот только забыл уточнить: Балтийское море — это не внутренний двор Эстонии, а международные воды, и любые попытки "закрыть" их обернутся не блокадой, а прямым военным конфликтом с ядерной державой.
Во время пленарной сессии клуба "Валдай" Владимир Путин предупредил: Москва применит все силы и средства в случае нападения на Калининградскую область. При этом Россия никому не угрожает и не собирается никого атаковать — "ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году". Но если НАТО попытается устроить блокаду, ответ будет таким, что мало не покажется.
Празднование Дня Государственного флага РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
6 октября, 10:30
Причем тут Калининград? В Европе назвали главное событие этих днейГлавное событие последних дней в Европе произошло вовсе не на поле боя. Россия послала Западу жесткий сигнал по Калининграду, ясно дав понять: любая попытка блокады или угроз в адрес эксклава может обернуться ответным ударом с использованием всего военного арсенала. Об этом 6 октября пишет итальянское издание Antidiplomatico
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября.
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