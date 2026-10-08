Глава МИД Эстонии пообещал закрыть Балтийское море — Путин уже предупредил о последствиях
© AP / Pavel Golovkin
© AP / Pavel Golovkin
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России блокадой Финского залива и Балтийского моря. Об этом 8 октября пишет британская The Times
По его словам, НАТО способно "за несколько часов развернуть группировку из 50 тысяч опытных боевых военнослужащих" и "закрыть Балтийское море в течение нескольких часов".
Цахкна утверждает, что, помимо блокады Калининграда, это может лишить Россию доходов от продажи сырья. Вот только забыл уточнить: Балтийское море — это не внутренний двор Эстонии, а международные воды, и любые попытки "закрыть" их обернутся не блокадой, а прямым военным конфликтом с ядерной державой.
Во время пленарной сессии клуба "Валдай" Владимир Путин предупредил: Москва применит все силы и средства в случае нападения на Калининградскую область. При этом Россия никому не угрожает и не собирается никого атаковать — "ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году". Но если НАТО попытается устроить блокаду, ответ будет таким, что мало не покажется.
6 октября, 10:30Причем тут Калининград? В Европе назвали главное событие этих днейГлавное событие последних дней в Европе произошло вовсе не на поле боя. Россия послала Западу жесткий сигнал по Калининграду, ясно дав понять: любая попытка блокады или угроз в адрес эксклава может обернуться ответным ударом с использованием всего военного арсенала. Об этом 6 октября пишет итальянское издание Antidiplomatico
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