Лондон расширил ограничения: "Зарубежнефть", криптосервисы и суда под санкциями - 08.10.2026 Украина.ру
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Лондон расширил ограничения: "Зарубежнефть", криптосервисы и суда под санкциями
Лондон расширил ограничения: "Зарубежнефть", криптосервисы и суда под санкциями - 08.10.2026 Украина.ру
Лондон расширил ограничения: "Зарубежнефть", криптосервисы и суда под санкциями
Великобритания расширила санкционный список против России на 38 позиций. Об этом 8 октября говорится в уведомлении британского МИД
2026-10-08T14:30
2026-10-08T14:30
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Под ограничения попали 23 компании, три физических лица и 12 судов.В список включили "Зарубежнефть", "ИНК-Капитал", банк "Столичный кредит", АО "Планета", российские компании "Прайм Топ", "Альбион" и "Сидас Плюс".Ограничения также затронули киргизские "Процессинг Кейджи" и "ТокенСпот", канадскую Xeltox Enterprises, связанную с криптосервисами Cryptomus и Heleket, и турецкую Redwing Metal.Россия считает западные санкции неэффективными и нелегитимными. Об этом – в материале МИД РФ оценил ущерб Евросоюза от антироссийских санкцийБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, великобритания, украина, мид, ес, украина.ру
Новости, Россия, Великобритания, Украина, МИД, ЕС, Украина.ру

Лондон расширил ограничения: "Зарубежнефть", криптосервисы и суда под санкциями

14:30 08.10.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПослы Великобритании и Франции вызваны в МИД РФ
Послы Великобритании и Франции вызваны в МИД РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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Великобритания расширила санкционный список против России на 38 позиций. Об этом 8 октября говорится в уведомлении британского МИД
Под ограничения попали 23 компании, три физических лица и 12 судов.
В список включили "Зарубежнефть", "ИНК-Капитал", банк "Столичный кредит", АО "Планета", российские компании "Прайм Топ", "Альбион" и "Сидас Плюс".
Ограничения также затронули киргизские "Процессинг Кейджи" и "ТокенСпот", канадскую Xeltox Enterprises, связанную с криптосервисами Cryptomus и Heleket, и турецкую Redwing Metal.
Россия считает западные санкции неэффективными и нелегитимными. Об этом – в материале МИД РФ оценил ущерб Евросоюза от антироссийских санкций
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября
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