https://ukraina.ru/20261008/london-rasshiril-ogranicheniya-zarubezhneft-kriptoservisy-i-suda-pod-sanktsiyami-1083688875.html
Лондон расширил ограничения: "Зарубежнефть", криптосервисы и суда под санкциями
Лондон расширил ограничения: "Зарубежнефть", криптосервисы и суда под санкциями - 08.10.2026 Украина.ру
Лондон расширил ограничения: "Зарубежнефть", криптосервисы и суда под санкциями
Великобритания расширила санкционный список против России на 38 позиций. Об этом 8 октября говорится в уведомлении британского МИД
2026-10-08T14:30
2026-10-08T14:30
2026-10-08T14:30
новости
россия
великобритания
украина
мид
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/0b/1061000205_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3a90fea51a02db8f918e9f31cb9ec2fe.jpg
Под ограничения попали 23 компании, три физических лица и 12 судов.В список включили "Зарубежнефть", "ИНК-Капитал", банк "Столичный кредит", АО "Планета", российские компании "Прайм Топ", "Альбион" и "Сидас Плюс".Ограничения также затронули киргизские "Процессинг Кейджи" и "ТокенСпот", канадскую Xeltox Enterprises, связанную с криптосервисами Cryptomus и Heleket, и турецкую Redwing Metal.Россия считает западные санкции неэффективными и нелегитимными. Об этом – в материале МИД РФ оценил ущерб Евросоюза от антироссийских санкцийБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
великобритания
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/0b/1061000205_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_45994d87998582ca872b02cd27372893.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, великобритания, украина, мид, ес, украина.ру
Новости, Россия, Великобритания, Украина, МИД, ЕС, Украина.ру
Лондон расширил ограничения: "Зарубежнефть", криптосервисы и суда под санкциями
Великобритания расширила санкционный список против России на 38 позиций. Об этом 8 октября говорится в уведомлении британского МИД
Под ограничения попали 23 компании, три физических лица и 12 судов.
В список включили "Зарубежнефть", "ИНК-Капитал", банк "Столичный кредит", АО "Планета", российские компании "Прайм Топ", "Альбион" и "Сидас Плюс".
Ограничения также затронули киргизские "Процессинг Кейджи" и "ТокенСпот", канадскую Xeltox Enterprises, связанную с криптосервисами Cryptomus и Heleket, и турецкую Redwing Metal.
Россия считает западные санкции неэффективными и нелегитимными. Об этом – в материале МИД РФ оценил ущерб Евросоюза от антироссийских санкций
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру