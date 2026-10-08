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Лондон расширил ограничения: "Зарубежнефть", криптосервисы и суда под санкциями

Лондон расширил ограничения: "Зарубежнефть", криптосервисы и суда под санкциями - 08.10.2026 Украина.ру

Лондон расширил ограничения: "Зарубежнефть", криптосервисы и суда под санкциями

Великобритания расширила санкционный список против России на 38 позиций. Об этом 8 октября говорится в уведомлении британского МИД

2026-10-08T14:30

2026-10-08T14:30

2026-10-08T14:30

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Под ограничения попали 23 компании, три физических лица и 12 судов.В список включили "Зарубежнефть", "ИНК-Капитал", банк "Столичный кредит", АО "Планета", российские компании "Прайм Топ", "Альбион" и "Сидас Плюс".Ограничения также затронули киргизские "Процессинг Кейджи" и "ТокенСпот", канадскую Xeltox Enterprises, связанную с криптосервисами Cryptomus и Heleket, и турецкую Redwing Metal.Россия считает западные санкции неэффективными и нелегитимными. Об этом – в материале МИД РФ оценил ущерб Евросоюза от антироссийских санкцийБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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