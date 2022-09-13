Безопасность Херсонской области, проблемы с дипломатами из РФ. Главное на Украине на утро 13 сентября - 13.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220913/1038669952.html
Безопасность Херсонской области, проблемы с дипломатами из РФ. Главное на Украине на утро 13 сентября
Безопасность Херсонской области, проблемы с дипломатами из РФ. Главное на Украине на утро 13 сентября - 13.09.2022 Украина.ру
Безопасность Херсонской области, проблемы с дипломатами из РФ. Главное на Украине на утро 13 сентября
Украина.ру, 13.09.2022
2022-09-13T09:00
2022-09-13T10:08
визы
сергей лавров
хроники
эксклюзив
сша
херсонская область
кирилл стремоусов
всу
донбасс
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/92/1034019223_29:0:1551:856_1920x0_80_0_0_b3f6097e15e565f134e068dd889b62d9.jpg.webp
Власти предложили отодвинуть линию фронта от Херсонской области. Украинские военные обстреляли Донбасс и освобожденные от националистов территории. Постпредство при ООН заявило о застрявших в США российских дипломатахОтодвигание линии фронта от Херсонской области будет гарантировать ее безопасность и прекращение обстрелов, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Украинские войска начали попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.По его словам, сейчас идет усиление линии фронта.«Херсонская область сегодня на замке, никто ее не будет сдавать. Это не направление легкого пути. Мы готовы дать отпор нацистам и отправить их восвояси. Сейчас идет усиление линии фронта», — заверил Стремоусов.Он также сообщил об увеличении потерь в украинских войсках: согласно полученным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли уже более 3500 человек.Замглавы администрации добавил, что никаких реальных продвижений украинской армии нет. Кроме того, по его словам, среди населенных пунктов, которые были заявлены как взятые под контроль, никогда не было российский войск.«Это села буферной зоны», — отметил Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.В конце августа стало известно о попытке украинской армии пройти в направлении Херсона. Тогда сообщалось по меньше мере о трех батальонах ВСУ с бронетехникой, намеревающихся прорваться в город.В тот же день было объявлено об успешном отражении наступления украинских военных российскими войсками. Уточнялось, что бои проходят в нескольких населенных пунктах, в том числе в северной части области около Архангельского — Ольгино.Ранее Минобороны России доложило о провальной попытке наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В ведомстве проинформировали, что потери украинских войск насчитывают 560 человек.О том, что Украина якобы готовит «серьезное контрнаступление» на юге страны, сообщала и телекомпания CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, владеющих разведданными.По словам офицера ВС РФ с позывным «Прибой», участника боев на Украине, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсон провалилось благодаря работе российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).«Когда ВСУ пошли на прорыв, то просто получили ******** (потерпели сокрушительное поражение). Наступать им пришлось по степи, хоть они и пытались прикрываться лесополосами, которых много в том районе. А у нас там сосредоточено достаточно много беспилотников, которые заранее засекали передвижения противника и передавали информацию нам, на землю», — рассказал он.По его словам, в большинстве случаев украинские военнослужащие даже не доходили до окопов, занятых российскими военными.«Стрелковых боев как таковых не было. Настолько хорошо отрабатывала артиллерия. Подразделения противника буквально заканчивались еще в двух-трех километрах от наших позиций», — сказал офицер.Он сообщил, что на этом направлении «мы довольно давно перешли к обороне».«Когда Вооруженные силы Украины собирали группировку, мы все видели и все понимали — разведка не спит», — добавил военный.Обстрелы освобожденных территорийВооруженные силы Украины (ВСУ) сделали два залпа из гаубиц калибра 152 мм по Докучаевску в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По данным представительства, в 02:18 и 03:40 было выпущено по шесть снарядов со стороны Новомихайловки.В результате артиллерийских и ракетных обстрелов Докучаевска в понедельник произошло возгорание в промзоне филиала флюсо-доломитного комбината.Также украинские военные обстреляли Донецк, в результате мирный житель получил ранение, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.Кроме того, украинцы обстреляли город Брянка в Луганской Народной Республике (ЛНР) ракетами из американского РСЗО HIMARS («Хаймарс»).Что касается освобожденных от националистов территорий Украины, российская система противовоздушной обороны (ПВО) во вторник с ночи сработала в Новой Каховке Херсонской области минимум пять раз, следует из сообщений в телеграм-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города.«В 01:20 в Новой Каховке зазвучала сирена воздушной тревоги. Первая. Работает ПВО. Более 15 воздушных взрывов. &lt;...&gt; 07:06 — над Новой Каховкой опять звучит сирена "воздушной тревоги". Третья &lt;...&gt; Работает ПВО», — говорится в сообщениях. Также ПВО срабатывала в 01:34, 02:06 и 02:15.Также в телеграм-канале сообщается, что в 07:30 был дан отбой очередной воздушной тревоге.Как заявляет Стремоусов, несмотря на на обстрелы со стороны Украины, Каховская ГЭС продолжает работу, электроэнергия подается.При этом, по словам Стремоусова, Каховский мост, проходящий по дамбе ГЭС, в настоящее время закрыт. Причина тому — повреждения дорожного полотна, нанесенные ракетными ударами украинских войск.Российские союзные силы подошли к пригороду Артемовска (переименован в Бахмут) в Донецкой области и заняли промзону города.Город Артемовск (Бахмут) является важным транспортным узлом и находится на подконтрольной Украине территории ДНР.Застрявшие в США дипломатыИз-за визовой политики США 34 дипломата постоянного представительства России при Организации объединенных наций (ООН) не могут выехать на родину. Об этом сообщил глава правовой референтуры постпредства при ООН Сергей Леонидченко.Он добавил, что с этой же проблемой столкнулись также 43 члена семей дипломатов.Все они ожидают продления виз, подчеркнул Леонидченко.Кроме того, по словам Леонидченко, сложности с визами также испытывают россияне, которые прошли конкурс на замещение вакансий в Секретариате ООН.Он выразил надежду, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш будет проявлять более активную позицию по защите прав собственных сотрудников.Леонидченко напомнил, что Соединенные Штаты являются государством пребывания штаб-квартиры ООН. А также отметил, что делегация России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым до сих пор не получила визы США для участия в мероприятиях сессии Генассамблеи ООН. Сложившуюся ситуацию он назвал беспрецедентной.В связи с этим он усомнился, что Вашингтон намерен исправлять ситуацию не только «в разумные и ограниченные сроки», но и «в принципе».«Продолжающееся бездействие по этому вопросу, несмотря на рекомендации комитета и резолюции ГА ООН, подрывает авторитет не только генерального секретаря как гаранта соблюдения соглашения властями США, но и всемирной организации в целом», — подчеркнул дипломат.Единственным вариантом реального решения проблемы Леонидченко назвал запуск процедуры арбитража.Ранее стало известно об отсутствии сдвигов в вопросе выдачи виз делегации России на Генассамблею ООН. Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. При этом никто из представителей России пока не получил визу. Аналогичная ситуация сложилась с сопровождающими журналистами и членами экипажа самолета министра.
https://ukraina.ru/20220912/1038655056.html
https://ukraina.ru/20220912/1038638908.html
https://ukraina.ru/20220912/1038627983.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/92/1034019223_220:0:1361:856_1920x0_80_0_0_35afd3c18e0bad246004aa6eb40f735e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
визы, сергей лавров, хроники, эксклюзив, сша, херсонская область, кирилл стремоусов, всу, донбасс, днр, лнр, обстрелы
визы, Сергей Лавров, Хроники, Эксклюзив, США, Херсонская область, Кирилл Стремоусов, ВСУ, Донбасс, ДНР, ЛНР, обстрелы

Безопасность Херсонской области, проблемы с дипломатами из РФ. Главное на Украине на утро 13 сентября

09:00 13.09.2022 (обновлено: 10:08 13.09.2022)
 
© скриншот видео "ТСН"Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
© скриншот видео "ТСН"
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Власти предложили отодвинуть линию фронта от Херсонской области. Украинские военные обстреляли Донбасс и освобожденные от националистов территории. Постпредство при ООН заявило о застрявших в США российских дипломатах
Отодвигание линии фронта от Херсонской области будет гарантировать ее безопасность и прекращение обстрелов, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Украинские войска начали попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.

«Для прекращения обстрелов региона и гарантирования его безопасности необходимо отодвинуть линию фронта в сторону Николаева. У меня нет сомнений, что исконно русские города Николаев и Одесса будут освобождены», — сказал Стремоусов.

По его словам, сейчас идет усиление линии фронта.

«Херсонская область сегодня на замке, никто ее не будет сдавать. Это не направление легкого пути. Мы готовы дать отпор нацистам и отправить их восвояси. Сейчас идет усиление линии фронта», — заверил Стремоусов.

Он также сообщил об увеличении потерь в украинских войсках: согласно полученным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли уже более 3500 человек.
Замглавы администрации добавил, что никаких реальных продвижений украинской армии нет. Кроме того, по его словам, среди населенных пунктов, которые были заявлены как взятые под контроль, никогда не было российский войск.
«Это села буферной зоны», — отметил Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
В конце августа стало известно о попытке украинской армии пройти в направлении Херсона. Тогда сообщалось по меньше мере о трех батальонах ВСУ с бронетехникой, намеревающихся прорваться в город.
В тот же день было объявлено об успешном отражении наступления украинских военных российскими войсками. Уточнялось, что бои проходят в нескольких населенных пунктах, в том числе в северной части области около Архангельского — Ольгино.
- РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 16:11
Репрессии в Харьковской области, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 12 сентября
Ранее Минобороны России доложило о провальной попытке наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В ведомстве проинформировали, что потери украинских войск насчитывают 560 человек.
О том, что Украина якобы готовит «серьезное контрнаступление» на юге страны, сообщала и телекомпания CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, владеющих разведданными.
По словам офицера ВС РФ с позывным «Прибой», участника боев на Украине, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсон провалилось благодаря работе российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«Когда ВСУ пошли на прорыв, то просто получили ******** (потерпели сокрушительное поражение). Наступать им пришлось по степи, хоть они и пытались прикрываться лесополосами, которых много в том районе. А у нас там сосредоточено достаточно много беспилотников, которые заранее засекали передвижения противника и передавали информацию нам, на землю», — рассказал он.
По его словам, в большинстве случаев украинские военнослужащие даже не доходили до окопов, занятых российскими военными.
«Стрелковых боев как таковых не было. Настолько хорошо отрабатывала артиллерия. Подразделения противника буквально заканчивались еще в двух-трех километрах от наших позиций», — сказал офицер.
Он сообщил, что на этом направлении «мы довольно давно перешли к обороне».
«Когда Вооруженные силы Украины собирали группировку, мы все видели и все понимали — разведка не спит», — добавил военный.
Обстрелы освобожденных территорий
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сделали два залпа из гаубиц калибра 152 мм по Докучаевску в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным представительства, в 02:18 и 03:40 было выпущено по шесть снарядов со стороны Новомихайловки.

В результате артиллерийских и ракетных обстрелов Докучаевска в понедельник произошло возгорание в промзоне филиала флюсо-доломитного комбината.
Также украинские военные обстреляли Донецк, в результате мирный житель получил ранение, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

«Вооруженные формирования Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка, по улице Фрунзе ранен мужчина», — говорится в Telegram штаба.

Кроме того, украинцы обстреляли город Брянка в Луганской Народной Республике (ЛНР) ракетами из американского РСЗО HIMARS («Хаймарс»).

Что касается освобожденных от националистов территорий Украины, российская система противовоздушной обороны (ПВО) во вторник с ночи сработала в Новой Каховке Херсонской области минимум пять раз, следует из сообщений в телеграм-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города.

«В 01:20 в Новой Каховке зазвучала сирена воздушной тревоги. Первая. Работает ПВО. Более 15 воздушных взрывов. <...> 07:06 — над Новой Каховкой опять звучит сирена "воздушной тревоги". Третья <...> Работает ПВО», — говорится в сообщениях. Также ПВО срабатывала в 01:34, 02:06 и 02:15.

Также в телеграм-канале сообщается, что в 07:30 был дан отбой очередной воздушной тревоге.

Как заявляет Стремоусов, несмотря на на обстрелы со стороны Украины, Каховская ГЭС продолжает работу, электроэнергия подается.

При этом, по словам Стремоусова, Каховский мост, проходящий по дамбе ГЭС, в настоящее время закрыт. Причина тому — повреждения дорожного полотна, нанесенные ракетными ударами украинских войск.
Восстановительные работы в Дебальцево - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 12:00
Предотвращенные теракты, обесточенные районы Харькова. Главное на Украине на 12:00 12 сентября
Российские союзные силы подошли к пригороду Артемовска (переименован в Бахмут) в Донецкой области и заняли промзону города.
Город Артемовск (Бахмут) является важным транспортным узлом и находится на подконтрольной Украине территории ДНР.
Застрявшие в США дипломаты
Из-за визовой политики США 34 дипломата постоянного представительства России при Организации объединенных наций (ООН) не могут выехать на родину. Об этом сообщил глава правовой референтуры постпредства при ООН Сергей Леонидченко.
Он добавил, что с этой же проблемой столкнулись также 43 члена семей дипломатов.
Все они ожидают продления виз, подчеркнул Леонидченко.

«Средний срок — пять и более месяцев. Все это время они остаются де-факто лишены возможности выезжать на родину, в том числе и по серьезным гуманитарным соображениям», — отметил он.

Кроме того, по словам Леонидченко, сложности с визами также испытывают россияне, которые прошли конкурс на замещение вакансий в Секретариате ООН.
Он выразил надежду, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш будет проявлять более активную позицию по защите прав собственных сотрудников.
Леонидченко напомнил, что Соединенные Штаты являются государством пребывания штаб-квартиры ООН. А также отметил, что делегация России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым до сих пор не получила визы США для участия в мероприятиях сессии Генассамблеи ООН. Сложившуюся ситуацию он назвал беспрецедентной.
В связи с этим он усомнился, что Вашингтон намерен исправлять ситуацию не только «в разумные и ограниченные сроки», но и «в принципе».
«Продолжающееся бездействие по этому вопросу, несмотря на рекомендации комитета и резолюции ГА ООН, подрывает авторитет не только генерального секретаря как гаранта соблюдения соглашения властями США, но и всемирной организации в целом», — подчеркнул дипломат.
Единственным вариантом реального решения проблемы Леонидченко назвал запуск процедуры арбитража.
Ранее стало известно об отсутствии сдвигов в вопросе выдачи виз делегации России на Генассамблею ООН. Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. При этом никто из представителей России пока не получил визу. Аналогичная ситуация сложилась с сопровождающими журналистами и членами экипажа самолета министра.
- РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 09:34
Блэкаут на востоке страны, разговор Путина и Макрона. Главное на Украине на утро 12 сентября
 
визыСергей ЛавровХроникиЭксклюзивСШАХерсонская областьКирилл СтремоусовВСУДонбассДНРЛНРобстрелы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:52В Харьковской области арестовали сотрудницу администрации одного из поселков
09:38В Армении заявили об убитых и раненных в результате конфликта на границе с Азербайджаном
09:37Харьковская область снова осталась без света
09:33В Харькове остановили метро
09:29Всё только начинается. Что на самом деле произошло в результате российских ударов по энергетике Украины
09:20"Сжиженные молекулы свободы": Пушков ответил Санду о цене на газ
09:17В Китае рассказали, являются ли события в Харьковской области "поворотным моментом" конфликта на Украине
09:00Безопасность Херсонской области, проблемы с дипломатами из РФ. Главное на Украине на утро 13 сентября
08:58ВСУ обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS
08:56Япония будет расследовать преступления на Украине
08:48Житель Херсонской области бросил гранату в кафе за $150 от СБУ
08:41Российским школьникам на уроках истории будут рассказывать о спецоперации
08:30"Либо успех, либо снимут с довольствия": Гаспарян назвал цену "великой украинской перемоги"
08:25Пашинян обсудил с Макроном ситуацию на границе Армении с Азербайджаном
08:22"Будет, как в Буче": Гаспарян о политических репрессиях над населением, которое оказалось под "хутором"
08:15Снайпер ВСУ о Новороссии: я в школе плохо учился, историю не знаю
08:11Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты
08:07"Одни и те же ошибки": Гаспарян о возможном повторении "бучинского сценария" в Балаклее
08:02Украина запрашивает у США ракеты большой дальности ATACMS для наступления
08:00Снайпер ВСУ, выдававший себя за беженца, рассказал, что собирался делать в России
Лента новостейМолния