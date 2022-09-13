https://ukraina.ru/20220913/1038669952.html

Безопасность Херсонской области, проблемы с дипломатами из РФ. Главное на Украине на утро 13 сентября

Безопасность Херсонской области, проблемы с дипломатами из РФ. Главное на Украине на утро 13 сентября - 13.09.2022 Украина.ру

Безопасность Херсонской области, проблемы с дипломатами из РФ. Главное на Украине на утро 13 сентября

Украина.ру, 13.09.2022

2022-09-13T09:00

2022-09-13T09:00

2022-09-13T10:08

визы

сергей лавров

хроники

эксклюзив

сша

херсонская область

кирилл стремоусов

всу

донбасс

днр

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Власти предложили отодвинуть линию фронта от Херсонской области. Украинские военные обстреляли Донбасс и освобожденные от националистов территории. Постпредство при ООН заявило о застрявших в США российских дипломатахОтодвигание линии фронта от Херсонской области будет гарантировать ее безопасность и прекращение обстрелов, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Украинские войска начали попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.По его словам, сейчас идет усиление линии фронта.«Херсонская область сегодня на замке, никто ее не будет сдавать. Это не направление легкого пути. Мы готовы дать отпор нацистам и отправить их восвояси. Сейчас идет усиление линии фронта», — заверил Стремоусов.Он также сообщил об увеличении потерь в украинских войсках: согласно полученным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли уже более 3500 человек.Замглавы администрации добавил, что никаких реальных продвижений украинской армии нет. Кроме того, по его словам, среди населенных пунктов, которые были заявлены как взятые под контроль, никогда не было российский войск.«Это села буферной зоны», — отметил Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.В конце августа стало известно о попытке украинской армии пройти в направлении Херсона. Тогда сообщалось по меньше мере о трех батальонах ВСУ с бронетехникой, намеревающихся прорваться в город.В тот же день было объявлено об успешном отражении наступления украинских военных российскими войсками. Уточнялось, что бои проходят в нескольких населенных пунктах, в том числе в северной части области около Архангельского — Ольгино.Ранее Минобороны России доложило о провальной попытке наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В ведомстве проинформировали, что потери украинских войск насчитывают 560 человек.О том, что Украина якобы готовит «серьезное контрнаступление» на юге страны, сообщала и телекомпания CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, владеющих разведданными.По словам офицера ВС РФ с позывным «Прибой», участника боев на Украине, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсон провалилось благодаря работе российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).«Когда ВСУ пошли на прорыв, то просто получили ******** (потерпели сокрушительное поражение). Наступать им пришлось по степи, хоть они и пытались прикрываться лесополосами, которых много в том районе. А у нас там сосредоточено достаточно много беспилотников, которые заранее засекали передвижения противника и передавали информацию нам, на землю», — рассказал он.По его словам, в большинстве случаев украинские военнослужащие даже не доходили до окопов, занятых российскими военными.«Стрелковых боев как таковых не было. Настолько хорошо отрабатывала артиллерия. Подразделения противника буквально заканчивались еще в двух-трех километрах от наших позиций», — сказал офицер.Он сообщил, что на этом направлении «мы довольно давно перешли к обороне».«Когда Вооруженные силы Украины собирали группировку, мы все видели и все понимали — разведка не спит», — добавил военный.Обстрелы освобожденных территорийВооруженные силы Украины (ВСУ) сделали два залпа из гаубиц калибра 152 мм по Докучаевску в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По данным представительства, в 02:18 и 03:40 было выпущено по шесть снарядов со стороны Новомихайловки.В результате артиллерийских и ракетных обстрелов Докучаевска в понедельник произошло возгорание в промзоне филиала флюсо-доломитного комбината.Также украинские военные обстреляли Донецк, в результате мирный житель получил ранение, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.Кроме того, украинцы обстреляли город Брянка в Луганской Народной Республике (ЛНР) ракетами из американского РСЗО HIMARS («Хаймарс»).Что касается освобожденных от националистов территорий Украины, российская система противовоздушной обороны (ПВО) во вторник с ночи сработала в Новой Каховке Херсонской области минимум пять раз, следует из сообщений в телеграм-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города.«В 01:20 в Новой Каховке зазвучала сирена воздушной тревоги. Первая. Работает ПВО. Более 15 воздушных взрывов. <...> 07:06 — над Новой Каховкой опять звучит сирена "воздушной тревоги". Третья <...> Работает ПВО», — говорится в сообщениях. Также ПВО срабатывала в 01:34, 02:06 и 02:15.Также в телеграм-канале сообщается, что в 07:30 был дан отбой очередной воздушной тревоге.Как заявляет Стремоусов, несмотря на на обстрелы со стороны Украины, Каховская ГЭС продолжает работу, электроэнергия подается.При этом, по словам Стремоусова, Каховский мост, проходящий по дамбе ГЭС, в настоящее время закрыт. Причина тому — повреждения дорожного полотна, нанесенные ракетными ударами украинских войск.Российские союзные силы подошли к пригороду Артемовска (переименован в Бахмут) в Донецкой области и заняли промзону города.Город Артемовск (Бахмут) является важным транспортным узлом и находится на подконтрольной Украине территории ДНР.Застрявшие в США дипломатыИз-за визовой политики США 34 дипломата постоянного представительства России при Организации объединенных наций (ООН) не могут выехать на родину. Об этом сообщил глава правовой референтуры постпредства при ООН Сергей Леонидченко.Он добавил, что с этой же проблемой столкнулись также 43 члена семей дипломатов.Все они ожидают продления виз, подчеркнул Леонидченко.Кроме того, по словам Леонидченко, сложности с визами также испытывают россияне, которые прошли конкурс на замещение вакансий в Секретариате ООН.Он выразил надежду, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш будет проявлять более активную позицию по защите прав собственных сотрудников.Леонидченко напомнил, что Соединенные Штаты являются государством пребывания штаб-квартиры ООН. А также отметил, что делегация России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым до сих пор не получила визы США для участия в мероприятиях сессии Генассамблеи ООН. Сложившуюся ситуацию он назвал беспрецедентной.В связи с этим он усомнился, что Вашингтон намерен исправлять ситуацию не только «в разумные и ограниченные сроки», но и «в принципе».«Продолжающееся бездействие по этому вопросу, несмотря на рекомендации комитета и резолюции ГА ООН, подрывает авторитет не только генерального секретаря как гаранта соблюдения соглашения властями США, но и всемирной организации в целом», — подчеркнул дипломат.Единственным вариантом реального решения проблемы Леонидченко назвал запуск процедуры арбитража.Ранее стало известно об отсутствии сдвигов в вопросе выдачи виз делегации России на Генассамблею ООН. Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. При этом никто из представителей России пока не получил визу. Аналогичная ситуация сложилась с сопровождающими журналистами и членами экипажа самолета министра.

https://ukraina.ru/20220912/1038655056.html

https://ukraina.ru/20220912/1038638908.html

https://ukraina.ru/20220912/1038627983.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

визы, сергей лавров, хроники, эксклюзив, сша, херсонская область, кирилл стремоусов, всу, донбасс, днр, лнр, обстрелы