https://ukraina.ru/20220913/1038667995.html
Армения обратилась к России за помощью из-за обострения ситуации с Азербайджаном
Армения обратилась к России за помощью из-за обострения ситуации с Азербайджаном - 13.09.2022 Украина.ру
Армения обратилась к России за помощью из-за обострения ситуации с Азербайджаном
Армения уже обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном, сообщает общественное телевидение страны
2022-09-13T07:29
2022-09-13T07:29
2022-09-13T07:29
армения
азербайджан
новости
россия
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Такое решение было принято по итогам заседания совета безопасности Армении, его провел премьер-министр Никол Пашинян.Минобороны Армении заявило, что в ночь на 13 сентября, Вооруженные силы Азербайджана начали обстреливать территорию страны.Сообщалось о погибших и раненых. В оборонном ведомстве Азербайджана тоже заявили о потерях и о том, что армянские военные совершили широкомасштабную провокацию, однако Ереван отверг обвинения в начале атаки с его стороны.Пашинян обсудил с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном сложившуюся ситуацию.
https://ukraina.ru/20201215/1029975797.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
армения, азербайджан, новости, россия
Армения, Азербайджан, Новости, Россия
Армения обратилась к России за помощью из-за обострения ситуации с Азербайджаном
Армения уже обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном, сообщает общественное телевидение страны
Такое решение было принято по итогам заседания совета безопасности Армении, его провел премьер-министр Никол Пашинян.
"Из кабмина сообщили "Новостям" (программа общественного телевидения - ред.), что в связи с агрессией в отношении территории Армении правительство уже обратилось к РФ, в Совет безопасности ООН и ОДКБ", - говорится в сообщении.
Минобороны Армении заявило, что в ночь на 13 сентября, Вооруженные силы Азербайджана начали обстреливать территорию страны.
Сообщалось о погибших и раненых. В оборонном ведомстве Азербайджана тоже заявили о потерях и о том, что армянские военные совершили широкомасштабную провокацию, однако Ереван отверг обвинения в начале атаки с его стороны.
Пашинян обсудил с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном сложившуюся ситуацию.