https://ukraina.ru/20220913/1038667995.html

Армения обратилась к России за помощью из-за обострения ситуации с Азербайджаном

Армения обратилась к России за помощью из-за обострения ситуации с Азербайджаном - 13.09.2022 Украина.ру

Армения обратилась к России за помощью из-за обострения ситуации с Азербайджаном

Армения уже обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном, сообщает общественное телевидение страны

2022-09-13T07:29

2022-09-13T07:29

2022-09-13T07:29

армения

азербайджан

новости

россия

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Такое решение было принято по итогам заседания совета безопасности Армении, его провел премьер-министр Никол Пашинян.Минобороны Армении заявило, что в ночь на 13 сентября, Вооруженные силы Азербайджана начали обстреливать территорию страны.Сообщалось о погибших и раненых. В оборонном ведомстве Азербайджана тоже заявили о потерях и о том, что армянские военные совершили широкомасштабную провокацию, однако Ереван отверг обвинения в начале атаки с его стороны.Пашинян обсудил с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном сложившуюся ситуацию.

https://ukraina.ru/20201215/1029975797.html

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армения, азербайджан, новости, россия