https://ukraina.ru/20220912/1038648415.html
В Харькове снова нет света и воды – власти
В Харькове снова нет света и воды – власти - 12.09.2022 Украина.ру
В Харькове снова нет света и воды – власти
В Харькове нет электричества и пропало водоснабжение, сообщил 12 сентября мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале
2022-09-12T15:03
2022-09-12T15:03
2022-09-12T15:03
новости
харьков
электричество
свет
водоснабжение
харьковская область
власть
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Украинские Telegram-каналы публикуют видео, как жители города пешком передвигаются по тоннелям метро, которое встало из-за перебоев с электричеством.Накануне в Офисе президента Украины сообщали о масштабных перебоях с электроснабжением в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Многие города этих регионов были полностью или частично обесточены.Утром 12 сентября украинские коммунальные службы сообщили о возобновлении подачи электричества в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьков, электричество, свет, водоснабжение, харьковская область, власть
Новости, Харьков, электричество, свет, водоснабжение, Харьковская область, власть
В Харькове снова нет света и воды – власти
В Харькове нет электричества и пропало водоснабжение, сообщил 12 сентября мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале
Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и водоснабжение.
Украинские Telegram-каналы публикуют видео, как жители города пешком передвигаются по тоннелям метро, которое встало из-за перебоев с электричеством.
Накануне в Офисе президента Украины сообщали о масштабных перебоях с электроснабжением в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Многие города этих регионов были полностью или частично обесточены.
Утром 12 сентября украинские коммунальные службы сообщили о возобновлении подачи электричества в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.