https://ukraina.ru/20220912/1038648415.html

В Харькове снова нет света и воды – власти

В Харькове снова нет света и воды – власти - 12.09.2022 Украина.ру

В Харькове снова нет света и воды – власти

В Харькове нет электричества и пропало водоснабжение, сообщил 12 сентября мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале

2022-09-12T15:03

2022-09-12T15:03

2022-09-12T15:03

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харьков

электричество

свет

водоснабжение

харьковская область

власть

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Украинские Telegram-каналы публикуют видео, как жители города пешком передвигаются по тоннелям метро, которое встало из-за перебоев с электричеством.Накануне в Офисе президента Украины сообщали о масштабных перебоях с электроснабжением в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Многие города этих регионов были полностью или частично обесточены.Утром 12 сентября украинские коммунальные службы сообщили о возобновлении подачи электричества в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

https://ukraina.ru/20220912/1038638908.html

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новости, харьков, электричество, свет, водоснабжение, харьковская область, власть