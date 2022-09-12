Кремль оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского
Перспективы к переговорам между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским нет, заявил 12 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Не усматриваем переговорной перспективы, предпосылки для такого общения отсутствуют.
Он также добавил, что Россия продолжит добиваться выполнения всех целей СВО на территории Украины.
Вопрос журналиста о переговорах был связан с утренней информацией турецкой прессы о том, что во время встречи в Самарканде 15-16 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить с Путиным возможность его встречи с Зеленским на турецкой территории и перспективах дипломатического решения конфликта.
Сам Зеленский накануне заявил о неготовности к любым переговорам и своей полной уверенности в "победе Украины".
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