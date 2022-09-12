Кремль оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского - 12.09.2022 Украина.ру
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Кремль оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского
Кремль оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского - 12.09.2022 Украина.ру
Кремль оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского
Перспективы к переговорам между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским нет, заявил 12 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2022-09-12T13:50
2022-09-12T13:50
новости
песков
переговоры
кремль
владимир путин
владимир зеленский
россия
украина
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Он также добавил, что Россия продолжит добиваться выполнения всех целей СВО на территории Украины.Вопрос журналиста о переговорах был связан с утренней информацией турецкой прессы о том, что во время встречи в Самарканде 15-16 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить с Путиным возможность его встречи с Зеленским на турецкой территории и перспективах дипломатического решения конфликта.Сам Зеленский накануне заявил о неготовности к любым переговорам и своей полной уверенности в "победе Украины".
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новости, песков, переговоры, кремль, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина
Новости, Песков, переговоры, Кремль, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Украина

Кремль оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского

13:50 12.09.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины Путин Зеленский
Путин Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины
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Перспективы к переговорам между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским нет, заявил 12 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Не усматриваем переговорной перспективы, предпосылки для такого общения отсутствуют.
Он также добавил, что Россия продолжит добиваться выполнения всех целей СВО на территории Украины.
Вопрос журналиста о переговорах был связан с утренней информацией турецкой прессы о том, что во время встречи в Самарканде 15-16 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить с Путиным возможность его встречи с Зеленским на турецкой территории и перспективах дипломатического решения конфликта.
Сам Зеленский накануне заявил о неготовности к любым переговорам и своей полной уверенности в "победе Украины".
Переговоры России и Украины в Стамбуле
1 сентября, 04:30
Военный эксперт Алехин рассказал, на каких условиях Россия согласится пойти на переговоры с КиевомРоссийское руководство на переговоры с Украиной не пойдет, если только они не будут проводиться на условиях Москвы, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
 
НовостиПесковпереговорыКремльВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияУкраина
 
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13:50Кремль оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского
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