https://ukraina.ru/20220912/1038645784.html

Кремль оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского

Кремль оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского - 12.09.2022 Украина.ру

Кремль оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского

Перспективы к переговорам между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским нет, заявил 12 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2022-09-12T13:50

2022-09-12T13:50

2022-09-12T13:50

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Он также добавил, что Россия продолжит добиваться выполнения всех целей СВО на территории Украины.Вопрос журналиста о переговорах был связан с утренней информацией турецкой прессы о том, что во время встречи в Самарканде 15-16 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить с Путиным возможность его встречи с Зеленским на турецкой территории и перспективах дипломатического решения конфликта.Сам Зеленский накануне заявил о неготовности к любым переговорам и своей полной уверенности в "победе Украины".

https://ukraina.ru/20220901/1038289689.html

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новости, песков, переговоры, кремль, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина