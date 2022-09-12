ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по Антоновскому мосту - 12.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220912/1038644682.html
ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по Антоновскому мосту
ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по Антоновскому мосту - 12.09.2022 Украина.ру
ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по Антоновскому мосту
Силы ПВО отразили атаку ВСУ по Антоновскому мосту, но есть повреждения. Об этом 12 сентября сообщает замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов
2022-09-12T13:45
2022-09-12T13:45
новости
мост
херсон
днепр
himars
украина
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/11/1036504093_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_b3e369afce199672605ddf11d7a0e82c.jpg.webp
По его словам, были выпущены 6 ракет HIMARS, есть попадания, но мост выстоял.Сообщается, что жертв или пострадавших нет, а мост все еще используется, несмотря на повреждения.Ранее Стремоусов утверждал, что украинские военные обстреляли американскими РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсонской области, в результате обстрела погибли мирные граждане.Обстрелы Антоновского моста, соединяющего левый и правый берега Днепра, не прекращаются на протяжении всего лета.Почти все удары ВСУ по Антоновскому мосту отражает ПВО, но их количество увеличилось и системы противовоздушной обороны не справляются, от того страдают мирные жители Херсонской области, сказал ранее Стремоусов в интервью Украина.ру. По его словам, "украинские нацисты жаждут крови, жаждут страха".
https://ukraina.ru/20220907/1038513779.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/11/1036504093_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_931bd139ecf55887f310824eb1e7809e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мост, херсон, днепр, himars, украина, всу
Новости, мост, Херсон, Днепр, HIMARS, Украина, ВСУ

ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по Антоновскому мосту

13:45 12.09.2022
 
© commons.wikimedia.org / Uaquantum Антоновский мост Херсон
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© commons.wikimedia.org / Uaquantum
Читать в
Силы ПВО отразили атаку ВСУ по Антоновскому мосту, но есть повреждения. Об этом 12 сентября сообщает замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов
По его словам, были выпущены 6 ракет HIMARS, есть попадания, но мост выстоял.
Бесконтрольная стрельба, которая ведется по мосту, призвана посеять панику у населения. Нацисты пытаются нас запугать.
Сообщается, что жертв или пострадавших нет, а мост все еще используется, несмотря на повреждения.
Ранее Стремоусов утверждал, что украинские военные обстреляли американскими РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсонской области, в результате обстрела погибли мирные граждане.
Обстрелы Антоновского моста, соединяющего левый и правый берега Днепра, не прекращаются на протяжении всего лета.
Почти все удары ВСУ по Антоновскому мосту отражает ПВО, но их количество увеличилось и системы противовоздушной обороны не справляются, от того страдают мирные жители Херсонской области, сказал ранее Стремоусов в интервью Украина.ру. По его словам, "украинские нацисты жаждут крови, жаждут страха".
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 09:31
Антоновский мост — дорога жизни, которую мы не выбираем. Как херсонцы пересекают Днепр под обстрелами
 
НовостимостХерсонДнепрHIMARSУкраинаВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:50Кремль оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского
13:45ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по Антоновскому мосту
13:27В Одессе надругались над памятником Екатерине Великой
13:22Песков ответил на вопрос о реакции Путина на события под Харьковом
13:12ВСУ расстреливают людей на улицах Купянска и Великого Бурлука - власти
13:07"Скоро наши придут!". Как подросток из Николаева стал героем-антифашистом
12:51Минобороны РФ рассказало о ракетных ударах в районе Изюма и Купянска
12:27Какие проблемы Киев хочет создать для России, обстреливая энергетическую инфраструктуру - Алексей Зубец
12:24Разрушить сердце экономики. Зачем ВСУ бьет по энергообъектам
12:20Новый этап СВО: удары наносятся по энергетическим объектам. Что дальше?
12:00Что кубанские казаки делают с украинскими диверсантами
12:00Предотвращенные теракты, обесточенные районы Харькова. Главное на Украине на 12:00 12 сентября
11:50Посол Украины Мельник назвал катастрофой отказ Германии поставлять танки "Леопард-2"
11:45Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры оказалось инсценировкой
11:15Эрдоган вновь предлагает устроить встречу Путина и Зеленского – Hurriyet
11:02"Могли бы – дали": мэра Николаева разозлили жители, оставшиеся без воды
10:59Два района Харькова остаются обесточенными
10:55"Тотальная капитуляция": Медведев жестко пригрозил Зеленскому
10:45"Россия уже здесь, мы ощущаем себя ее частью": в Запорожской области ответили, когда пройдет референдум
10:38Кадыров рассказал, как бандеровцы могут спастись одной фразой
Лента новостейМолния