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ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по Антоновскому мосту

ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по Антоновскому мосту - 12.09.2022 Украина.ру

ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по Антоновскому мосту

Силы ПВО отразили атаку ВСУ по Антоновскому мосту, но есть повреждения. Об этом 12 сентября сообщает замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов

2022-09-12T13:45

2022-09-12T13:45

2022-09-12T13:45

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По его словам, были выпущены 6 ракет HIMARS, есть попадания, но мост выстоял.Сообщается, что жертв или пострадавших нет, а мост все еще используется, несмотря на повреждения.Ранее Стремоусов утверждал, что украинские военные обстреляли американскими РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсонской области, в результате обстрела погибли мирные граждане.Обстрелы Антоновского моста, соединяющего левый и правый берега Днепра, не прекращаются на протяжении всего лета.Почти все удары ВСУ по Антоновскому мосту отражает ПВО, но их количество увеличилось и системы противовоздушной обороны не справляются, от того страдают мирные жители Херсонской области, сказал ранее Стремоусов в интервью Украина.ру. По его словам, "украинские нацисты жаждут крови, жаждут страха".

https://ukraina.ru/20220907/1038513779.html

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новости, мост, херсон, днепр, himars, украина, всу