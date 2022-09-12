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ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по Антоновскому мосту
ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по Антоновскому мосту - 12.09.2022 Украина.ру
ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по Антоновскому мосту
Силы ПВО отразили атаку ВСУ по Антоновскому мосту, но есть повреждения. Об этом 12 сентября сообщает замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов
2022-09-12T13:45
2022-09-12T13:45
2022-09-12T13:45
новости
мост
херсон
днепр
himars
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всу
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По его словам, были выпущены 6 ракет HIMARS, есть попадания, но мост выстоял.Сообщается, что жертв или пострадавших нет, а мост все еще используется, несмотря на повреждения.Ранее Стремоусов утверждал, что украинские военные обстреляли американскими РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсонской области, в результате обстрела погибли мирные граждане.Обстрелы Антоновского моста, соединяющего левый и правый берега Днепра, не прекращаются на протяжении всего лета.Почти все удары ВСУ по Антоновскому мосту отражает ПВО, но их количество увеличилось и системы противовоздушной обороны не справляются, от того страдают мирные жители Херсонской области, сказал ранее Стремоусов в интервью Украина.ру. По его словам, "украинские нацисты жаждут крови, жаждут страха".
https://ukraina.ru/20220907/1038513779.html
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новости, мост, херсон, днепр, himars, украина, всу
Новости, мост, Херсон, Днепр, HIMARS, Украина, ВСУ
ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по Антоновскому мосту
Силы ПВО отразили атаку ВСУ по Антоновскому мосту, но есть повреждения. Об этом 12 сентября сообщает замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов
По его словам, были выпущены 6 ракет HIMARS, есть попадания, но мост выстоял.
Бесконтрольная стрельба, которая ведется по мосту, призвана посеять панику у населения. Нацисты пытаются нас запугать.
Сообщается, что жертв или пострадавших нет, а мост все еще используется, несмотря на повреждения.
Ранее Стремоусов утверждал, что украинские военные обстреляли американскими РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсонской области, в результате обстрела погибли мирные граждане.
Обстрелы Антоновского моста, соединяющего левый и правый берега Днепра, не прекращаются на протяжении всего лета.
Почти все удары ВСУ по Антоновскому мосту отражает ПВО, но их количество увеличилось и системы противовоздушной обороны не справляются, от того страдают мирные жители Херсонской области, сказал ранее Стремоусов в интервью Украина.ру. По его словам, "украинские нацисты жаждут крови, жаждут страха".