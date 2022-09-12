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"Россия уже здесь, мы ощущаем себя ее частью": в Запорожской области ответили, когда пройдет референдум
"Россия уже здесь, мы ощущаем себя ее частью": в Запорожской области ответили, когда пройдет референдум - 12.09.2022 Украина.ру
"Россия уже здесь, мы ощущаем себя ее частью": в Запорожской области ответили, когда пройдет референдум
Референдум о вхождении Запорожской области в состав России состоится при полной готовности региона к обеспечению безопасности жителей, заявил в своем Telegram-канале глава ВГА Евгений Балицкий 12 сентября
2022-09-12T10:45
2022-09-12T10:45
2022-09-12T10:50
новости
референдум
запорожская область
россия
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Он подчеркнул, что жители региона знают, что они – уже Россия, ощущают себя ее частью, а все технические моменты подготовки к референдуму уже решены.Балицкий напомнил, что, по данным социологических опросов, 86% жителей области поддерживают вхождение региона в состав РФ.Кроме того, он перечислил ряд моментов, в которых местные жители уже чувствуют помощь и поддержку России – выплаты молодым семьям, пенсии пожилым людям, восстановление инфраструктуры и промышленности.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, референдум, запорожская область, россия
"Россия уже здесь, мы ощущаем себя ее частью": в Запорожской области ответили, когда пройдет референдум
10:45 12.09.2022 (обновлено: 10:50 12.09.2022)
Референдум о вхождении Запорожской области в состав России состоится при полной готовности региона к обеспечению безопасности жителей, заявил в своем Telegram-канале глава ВГА Евгений Балицкий 12 сентября