https://ukraina.ru/20220912/1038631140.html
Половина Полтавской области осталась без интернета и связи lifecell
Половина Полтавской области осталась без интернета и связи lifecell - 12.09.2022 Украина.ру
Половина Полтавской области осталась без интернета и связи lifecell
Из-за перебоев со светом на половине территории Полтавской области отсутствует связь и интернет lifecell, сообщает 12 сентября глава региона Дмитрий Лунин
2022-09-12T10:05
2022-09-12T10:05
2022-09-12T10:05
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связь
интернет
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Из-за перепадов напряжения вышел из строя региональный узел связи этого оператора.У других операторов, в том числе и самого популярного "Киевстар", также наблюдаются перебои со связью.Накануне в вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил о том, что Харьковская и Полтавская области полностью обесточены, перебои с электричеством были также в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.
https://ukraina.ru/20220906/1038492221.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, электричество, связь, интернет
Новости, электричество, связь, интернет
Половина Полтавской области осталась без интернета и связи lifecell
Из-за перебоев со светом на половине территории Полтавской области отсутствует связь и интернет lifecell, сообщает 12 сентября глава региона Дмитрий Лунин