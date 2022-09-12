Половина Полтавской области осталась без интернета и связи lifecell - 12.09.2022 Украина.ру
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Половина Полтавской области осталась без интернета и связи lifecell
Половина Полтавской области осталась без интернета и связи lifecell - 12.09.2022 Украина.ру
Половина Полтавской области осталась без интернета и связи lifecell
Из-за перебоев со светом на половине территории Полтавской области отсутствует связь и интернет lifecell, сообщает 12 сентября глава региона Дмитрий Лунин
2022-09-12T10:05
2022-09-12T10:05
новости
электричество
связь
интернет
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Из-за перепадов напряжения вышел из строя региональный узел связи этого оператора.У других операторов, в том числе и самого популярного "Киевстар", также наблюдаются перебои со связью.Накануне в вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил о том, что Харьковская и Полтавская области полностью обесточены, перебои с электричеством были также в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.
https://ukraina.ru/20220906/1038492221.html
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новости, электричество, связь, интернет
Новости, электричество, связь, интернет

Половина Полтавской области осталась без интернета и связи lifecell

10:05 12.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Родионов / Перейти в фотобанкОдна из антенн Центра спутниковой связи "Дубна
Одна из антенн Центра спутниковой связи Дубна - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Владимир Родионов
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Из-за перебоев со светом на половине территории Полтавской области отсутствует связь и интернет lifecell, сообщает 12 сентября глава региона Дмитрий Лунин
Во второй половине дня интернет и связь lifecell должны быть полностью восстановлены.
Из-за перепадов напряжения вышел из строя региональный узел связи этого оператора.
У других операторов, в том числе и самого популярного "Киевстар", также наблюдаются перебои со связью.
Накануне в вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил о том, что Харьковская и Полтавская области полностью обесточены, перебои с электричеством были также в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.
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