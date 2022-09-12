https://ukraina.ru/20220912/1038631140.html

Половина Полтавской области осталась без интернета и связи lifecell

Половина Полтавской области осталась без интернета и связи lifecell - 12.09.2022 Украина.ру

Половина Полтавской области осталась без интернета и связи lifecell

Из-за перебоев со светом на половине территории Полтавской области отсутствует связь и интернет lifecell, сообщает 12 сентября глава региона Дмитрий Лунин

2022-09-12T10:05

2022-09-12T10:05

2022-09-12T10:05

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Из-за перепадов напряжения вышел из строя региональный узел связи этого оператора.У других операторов, в том числе и самого популярного "Киевстар", также наблюдаются перебои со связью.Накануне в вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил о том, что Харьковская и Полтавская области полностью обесточены, перебои с электричеством были также в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.

https://ukraina.ru/20220906/1038492221.html

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новости, электричество, связь, интернет