Носович объяснил значение визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - 12.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220912/1038624033.html
Носович объяснил значение визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Носович объяснил значение визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - 12.09.2022 Украина.ру
Носович объяснил значение визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Эксперты МАГАТЭ, в целом, остаются в рамках профессионализма и не выполняют пропагандистской функции вопреки ожиданиям Киева, считает политолог Александр Носович. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-12T04:15
2022-09-12T04:15
новости
магатэ
запорожская аэс
александр носович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/01/1038352539_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_e05a9bf11bba8a9df1a56646aa7f9231.jpg
Украина, безусловно, рассчитывала на визит делегации, как на информационно-политическое событие, уверен он.При этом в реальности, напомнил Носович, таких заявлений не делают ни члены делегации, ни ее глава Рафаэл Гросси. То есть, эксперты остаются энергоэкспертами – "экспертами по ядерной безопасности, а не политическими экспертами".Немаловажным остается, конечно и тот факт, что несмотря на присутствие миссии МАГАТЭ, обстрелы станции и Энергодара продолжаются.В воскресенье 11 сентября власти Запорожской области объявили о полной остановке станции в связи с беспрерывными обстрелами.
https://ukraina.ru/20220910/1038592190.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/01/1038352539_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_de1828eab99e725cc0533957750d2e03.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, магатэ, запорожская аэс, александр носович
Новости, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Александр Носович

Носович объяснил значение визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

04:15 12.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Эксперты МАГАТЭ, в целом, остаются в рамках профессионализма и не выполняют пропагандистской функции вопреки ожиданиям Киева, считает политолог Александр Носович. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Украина, безусловно, рассчитывала на визит делегации, как на информационно-политическое событие, уверен он.
Это событие пропагандистского характера, на которое Киев и его западные партнеры возлагали надежду, что этот визит закрепит Россию в качестве "виноватой" в этой ситуации, и что миссия МАГАТЭ по итогам этой поездки призовет вернуть атомную станцию под контроль Украины.
При этом в реальности, напомнил Носович, таких заявлений не делают ни члены делегации, ни ее глава Рафаэл Гросси. То есть, эксперты остаются энергоэкспертами – "экспертами по ядерной безопасности, а не политическими экспертами".
Немаловажным остается, конечно и тот факт, что несмотря на присутствие миссии МАГАТЭ, обстрелы станции и Энергодара продолжаются.
В воскресенье 11 сентября власти Запорожской области объявили о полной остановке станции в связи с беспрерывными обстрелами.
Андрей Ожаровский, физик-атомщик, эксперт Российского социально-экологического союза
10 сентября, 05:45
"Кто давит на персонал? Россия, Украина, марсиане?": физик-атомщик оценил отчет МАГАТЭ по ЗАЭСМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС и представила отчет по результатам рейда. Однако рекомендации, которые в нем содержатся, носят настолько абстрактный характер, что в принципе непонятно, кому они адресованы. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал физик-атомщик Андрей Ожаровский
 
НовостиМАГАТЭЗапорожская АЭСАлександр Носович
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30Эксперт объяснил, почему молодежь уезжает из Литвы – дело не в экономике
05:15Эксперт Норин рассказал, почему не была уничтожена бронетехника ВСУ в Харьковской области
05:00В Эстонии готовы возрождать традиции "Лесных братьев" - Носович
04:45Гаспарян рассказал, какой ценой ВСУ достигли успехов на Харьковском направлении
04:30Им не нужен хаос: эксперт о новом миропорядке и роли России в нем
04:15Носович объяснил значение визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
04:00Украинское оружие может привести к созданию новых диктатур в Европе – Колташов
17:52В США рассказали о причинах тактических успехов ВСУ в Харьковской области
16:43В Мелитополе назвали условия возобновления работы Запорожской АЭС
16:26В ДНР сбит вертолёт Ми-8 сил киевского режима
16:07Тактика выжженной земли: Лизан объяснил, на что рассчитывает Киев. Видео
15:24Лавров предупредил о последствиях в случае затягивания Киевом начала переговорного процесса
14:51Тысячи беженцев с Украины перешли границу Белгородской области
14:33Россия и Украина подтверждают полную остановку ЗАЭС
14:08В Минобороны назвали потери Киева на Николаево-Криворожском направлении
14:01В Германии рассказали о чём свидетельствует встреча лидеров РФ и КНР
13:59ВСУ ведет обстрел Херсонской области: в Новой Каховке сработало ПВО
13:52Запорожскую атомную электростанцию перевели на дизельное питание – СМИ
13:43Запорожская электростанция остановлена – власти
12:31Данилов рассказал о предстоящей “крайне трудной зиме” на Украине
Лента новостейМолния