https://ukraina.ru/20220912/1038624033.html
Носович объяснил значение визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Носович объяснил значение визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - 12.09.2022 Украина.ру
Носович объяснил значение визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Эксперты МАГАТЭ, в целом, остаются в рамках профессионализма и не выполняют пропагандистской функции вопреки ожиданиям Киева, считает политолог Александр Носович. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-12T04:15
2022-09-12T04:15
2022-09-12T04:15
новости
магатэ
запорожская аэс
александр носович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Украина, безусловно, рассчитывала на визит делегации, как на информационно-политическое событие, уверен он.При этом в реальности, напомнил Носович, таких заявлений не делают ни члены делегации, ни ее глава Рафаэл Гросси. То есть, эксперты остаются энергоэкспертами – "экспертами по ядерной безопасности, а не политическими экспертами".Немаловажным остается, конечно и тот факт, что несмотря на присутствие миссии МАГАТЭ, обстрелы станции и Энергодара продолжаются.В воскресенье 11 сентября власти Запорожской области объявили о полной остановке станции в связи с беспрерывными обстрелами.
https://ukraina.ru/20220910/1038592190.html
Украина.ру
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2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, магатэ, запорожская аэс, александр носович
Носович объяснил значение визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Эксперты МАГАТЭ, в целом, остаются в рамках профессионализма и не выполняют пропагандистской функции вопреки ожиданиям Киева, считает политолог Александр Носович. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Украина, безусловно, рассчитывала на визит делегации, как на информационно-политическое событие, уверен он.
Это событие пропагандистского характера, на которое Киев и его западные партнеры возлагали надежду, что этот визит закрепит Россию в качестве "виноватой" в этой ситуации, и что миссия МАГАТЭ по итогам этой поездки призовет вернуть атомную станцию под контроль Украины.
При этом в реальности, напомнил Носович, таких заявлений не делают ни члены делегации, ни ее глава Рафаэл Гросси. То есть, эксперты остаются энергоэкспертами – "экспертами по ядерной безопасности, а не политическими экспертами".
Немаловажным остается, конечно и тот факт, что несмотря на присутствие миссии МАГАТЭ, обстрелы станции и Энергодара продолжаются.
В воскресенье 11 сентября власти Запорожской области объявили о полной остановке станции в связи с беспрерывными обстрелами.