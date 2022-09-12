https://ukraina.ru/20220912/1038624033.html

Носович объяснил значение визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Носович объяснил значение визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - 12.09.2022 Украина.ру

Носович объяснил значение визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Эксперты МАГАТЭ, в целом, остаются в рамках профессионализма и не выполняют пропагандистской функции вопреки ожиданиям Киева, считает политолог Александр Носович. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-09-12T04:15

2022-09-12T04:15

2022-09-12T04:15

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магатэ

запорожская аэс

александр носович

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Украина, безусловно, рассчитывала на визит делегации, как на информационно-политическое событие, уверен он.При этом в реальности, напомнил Носович, таких заявлений не делают ни члены делегации, ни ее глава Рафаэл Гросси. То есть, эксперты остаются энергоэкспертами – "экспертами по ядерной безопасности, а не политическими экспертами".Немаловажным остается, конечно и тот факт, что несмотря на присутствие миссии МАГАТЭ, обстрелы станции и Энергодара продолжаются.В воскресенье 11 сентября власти Запорожской области объявили о полной остановке станции в связи с беспрерывными обстрелами.

https://ukraina.ru/20220910/1038592190.html

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2022

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новости, магатэ, запорожская аэс, александр носович