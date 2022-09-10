"Черная смерть". Как морская пехота освобождала Мариуполь - 10.09.2022 Украина.ру
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"Черная смерть". Как морская пехота освобождала Мариуполь
"Черная смерть". Как морская пехота освобождала Мариуполь - 10.09.2022 Украина.ру
"Черная смерть". Как морская пехота освобождала Мариуполь
Украина.ру, 10.09.2022
2022-09-10T22:30
2022-09-10T22:30
1943
морская пехота
великая отечественная война
мариуполь
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10 сентября 1943 года в ходе Донбасской стратегической наступательной операции от немецко-фашистских захватчиков был освобожден Мариуполь. 5 сентября были освобождены Горловка и Артемовск, 8 - Сталино (Донецк), но южнее продвижение советских войск давалось с большим трудом. В дело пришлось вступить морской пехотеНемецкие оборонительные сооружения, прикрывавшие Мариуполь с востока были третьей линией Миус-фронта — фортификационного рубежа, прорыв которого удался советским войскам только со второго раза и стоил больших жертв.Опираясь на хорошо подготовленные позиции и непрерывно контратакуя, вермахт сдерживал продвижение наступавших на Мариуполь частей 44 армии Южного фронта (130-й, 221-й и 416-й стрелковых дивизий) и 4-го гвардейского кубанского кавалерийского корпуса. Город планировали взять еще 4 сентября, однако сделать это не удалось.Еще 2 сентября, когда Азовская флотилия была передана в оперативное подчинение Южному фронту генерал-полковника Ф.И.Толбухина, командующий Азовской флотилией контр-адмирал С.Г.Горшков предложил высадить в тыл противника Десант, как это уже было успешно сделано при взятии Таганрога. 7 сентября флотилия получила приказ о высадке десанта.Командование флотилии решило высадить две группы. Первая, в составе усиленной роты (157 человек), под командованием лейтенанта К.Ф. Ольшанского, отлично проявившего себя при освобождении Таганрога, должна была высадиться в районе поселка Ялта. Эта группа по плану должна была перерезать коммуникации противника, лишив его возможности перебрасывать резервы, и обеспечить высадку второго, более многочисленного отряда во главе с командиром 384-го батальона морской пехоты капитана Ф.Е.Котанова, который должен будет атаковать мариупольский порт.Начало операции 8 сентября было вполне удачным — Ольшанский беспрепятственно высадился, преодолел проволочные и минные заграждения и подавил огневые точки противника, завязал бой с превосходящими силами противника. А второго десанта, который вышел с базы флотилии в Ейске с разницей всего в один час, все не было. Погода и огонь противника не позволили ему высадиться, капитан Котоанов был ранен. Оказавшись в окружении и без поддержки, Ольшанский пошел на крайнюю меру — отдал своим людям приказ пробиваться малыми группами под покровом темноты.В ночь на 10 сентября, не смотря на штормовую погоду второй отряд под командованием капитан-лейтенанта В. Э. Немченко (283 человека), наконец, смог высадиться в районе поселка Мелекино. Подавить батарею противника, открывшую огонь по месту высадки десанта, удалось при помощи установки "катюша", которой был оснащен один из участвовавших в десантной операции бронекатеров.Однако, как и в случае с десантом Ольшанского первые успехи, вызванные эффектом внезапности, не удалось развить из-за отсутствия подкреплений. Корабли с третьей группой морпехов попали под обстрел артиллерии мариупольского порта и напоровшись на немецкие канонерские лодки вынуждены были отступить так и не произведя высадки.В результате и Немченко был окружен и вынужден был разделить свой отряд. Меньшая часть моряков, с расчетами станковых пулеметов, закрепилась в удобной для обороны балке (все они погибли), а остальные сумели прорвать кольцо окружения и с боями овладеть мариупольским портом. После этого в порт смогли войти корабли Азовской флотилии, которые, наконец, доставили подкрепления. Сюда же выдвинулись и вышедшие из окружения морпехи во главе с Ольшанским, которых уцелело всего 40 человек.Тем временем десантники Немченко отбили здание Железнодорожного вокзала, где находился эшелон с готовыми к отправке в Германию молодыми мариупольцами. Вообще отступая из города гитлеровцы причинили ему чудовищный ущерб систематически разрушая город, как промышленные предприятия, так и жилые кварталы.Вскоре моряки соединились с наступающими частями 44 армии. Город был взят. Вечером 10 апреля в Москве был дан артиллерийский салют в честь освобождения Мариуполя.По-разному сложились судьбы участников этой операции. Лейтенант Ольшанский погиб в порту Николаева, куда он высадился с горсткой десантников, большинство из которых посмертно были награждены золотыми звездами героев Советского Союза. Командующий Азовской флотилией С.Г. Горшков закончил войну в ранге вице-адмирала, а с 1956 по 1985 г. возглавлял ВМФ СССР. Командующий 44 армией через два месяца погиб при не до конца выясненных обстоятельствах (по другим данным — попал в плен) на Днепре под Никополем. Командир 4 гвардейского кавкорпуса генерал-лейтенант Кириченко, отлично проявивший себя при освобождении Донбасса, уже в начале ноября был отстранен от командования за неудачные действия на Перекопе, однако именно ему выпала честь возглавлять кавалерийским полком на историческом параде Победы.Пример успешных действий по освобождению Мариуполя в 1943 г., особенно использование в этой операции морских десантов, может быть весьма актуален для дня сегодняшнего, когда северное побережье и акватория Азовского моря вновь стали ареной боевых действий, а названия таких населенных пунктов как Сартана, Мангуш и т.д., мелькают во фронтовых сводках.
https://ukraina.ru/20220301/1033403778.html
https://ukraina.ru/20200226/1026822936.html
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Александр Васильев
Александр Васильев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1943, морская пехота, великая отечественная война, мариуполь
1943, морская пехота, Великая Отечественная война, Мариуполь

"Черная смерть". Как морская пехота освобождала Мариуполь

22:30 10.09.2022
 
© wikimapia.orgПамятник морякам-десантникам в Мариуполе
Памятник морякам-десантникам в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© wikimapia.org
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Александр Васильев
Редактор рубрики «История»
Все материалы
10 сентября 1943 года в ходе Донбасской стратегической наступательной операции от немецко-фашистских захватчиков был освобожден Мариуполь. 5 сентября были освобождены Горловка и Артемовск, 8 - Сталино (Донецк), но южнее продвижение советских войск давалось с большим трудом. В дело пришлось вступить морской пехоте
Немецкие оборонительные сооружения, прикрывавшие Мариуполь с востока были третьей линией Миус-фронта — фортификационного рубежа, прорыв которого удался советским войскам только со второго раза и стоил больших жертв.
Опираясь на хорошо подготовленные позиции и непрерывно контратакуя, вермахт сдерживал продвижение наступавших на Мариуполь частей 44 армии Южного фронта (130-й, 221-й и 416-й стрелковых дивизий) и 4-го гвардейского кубанского кавалерийского корпуса. Город планировали взять еще 4 сентября, однако сделать это не удалось.
Еще 2 сентября, когда Азовская флотилия была передана в оперативное подчинение Южному фронту генерал-полковника Ф.И.Толбухина, командующий Азовской флотилией контр-адмирал С.Г.Горшков предложил высадить в тыл противника Десант, как это уже было успешно сделано при взятии Таганрога. 7 сентября флотилия получила приказ о высадке десанта.
Командование флотилии решило высадить две группы.
Первая, в составе усиленной роты (157 человек), под командованием лейтенанта К.Ф. Ольшанского, отлично проявившего себя при освобождении Таганрога, должна была высадиться в районе поселка Ялта. Эта группа по плану должна была перерезать коммуникации противника, лишив его возможности перебрасывать резервы, и обеспечить высадку второго, более многочисленного отряда во главе с командиром 384-го батальона морской пехоты капитана Ф.Е.Котанова, который должен будет атаковать мариупольский порт.
Великая Отечественная война - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 06:50
Битва за Донбасс. Как освобождали край угля и железаЗемля Донбасса стала ареной жестоких боёв в годы Великой отечественной войны. Значение региона для противоборствующих сторон заключалось не только в стратегическом расположении (с донецких степей открывалась прямая дорога как на восток к Волге, так и на запад к Днепру), огромную роль имел также экономический аспект
Начало операции 8 сентября было вполне удачным — Ольшанский беспрепятственно высадился, преодолел проволочные и минные заграждения и подавил огневые точки противника, завязал бой с превосходящими силами противника. А второго десанта, который вышел с базы флотилии в Ейске с разницей всего в один час, все не было. Погода и огонь противника не позволили ему высадиться, капитан Котоанов был ранен.
Оказавшись в окружении и без поддержки, Ольшанский пошел на крайнюю меру — отдал своим людям приказ пробиваться малыми группами под покровом темноты.
В ночь на 10 сентября, не смотря на штормовую погоду второй отряд под командованием капитан-лейтенанта В. Э. Немченко (283 человека), наконец, смог высадиться в районе поселка Мелекино. Подавить батарею противника, открывшую огонь по месту высадки десанта, удалось при помощи установки "катюша", которой был оснащен один из участвовавших в десантной операции бронекатеров.
Однако, как и в случае с десантом Ольшанского первые успехи, вызванные эффектом внезапности, не удалось развить из-за отсутствия подкреплений. Корабли с третьей группой морпехов попали под обстрел артиллерии мариупольского порта и напоровшись на немецкие канонерские лодки вынуждены были отступить так и не произведя высадки.
В результате и Немченко был окружен и вынужден был разделить свой отряд. Меньшая часть моряков, с расчетами станковых пулеметов, закрепилась в удобной для обороны балке (все они погибли), а остальные сумели прорвать кольцо окружения и с боями овладеть мариупольским портом. После этого в порт смогли войти корабли Азовской флотилии, которые, наконец, доставили подкрепления. Сюда же выдвинулись и вышедшие из окружения морпехи во главе с Ольшанским, которых уцелело всего 40 человек.
Адмирал Флота Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков - РИА Новости, 1920, 26.02.2020
26 февраля 2020, 01:00
День в истории. 26 февраля: в Каменце-Подольском родился советский адмирал-рекордсменВ этот день в 1910 году в семье учителя математики и астрономии Георгия Горшкова появился на свет мальчик, которому предстояло стать одним из самых выдающихся советских флотоводцев. Сергей Горшков был самым молодым советским адмиралом, единственным флотским офицером, награжденным полководческим орденом, и дольше всех занимал пост главкома ВМФ СССР
Тем временем десантники Немченко отбили здание Железнодорожного вокзала, где находился эшелон с готовыми к отправке в Германию молодыми мариупольцами. Вообще отступая из города гитлеровцы причинили ему чудовищный ущерб систематически разрушая город, как промышленные предприятия, так и жилые кварталы.
Вскоре моряки соединились с наступающими частями 44 армии. Город был взят. Вечером 10 апреля в Москве был дан артиллерийский салют в честь освобождения Мариуполя.
По-разному сложились судьбы участников этой операции.
Лейтенант Ольшанский погиб в порту Николаева, куда он высадился с горсткой десантников, большинство из которых посмертно были награждены золотыми звездами героев Советского Союза.
Командующий Азовской флотилией С.Г. Горшков закончил войну в ранге вице-адмирала, а с 1956 по 1985 г. возглавлял ВМФ СССР.
- РИА Новости, 1920, 28.03.2019
28 марта 2019, 15:00
Как освобождали Николаев. Карающий «Меч» старшего лейтенанта ОльшанскогоКогда Сталину доложили о подвиге Николаевского десанта, он распорядился присвоить звание Героев Советского Союза всем его участникам - уникальный случай в отечественной военной истории. И на их фоне любые придуманные для нового государственного мифа «герои» кажутся чем-то стыдным для людей, чья память крепка.
Командующий 44 армией через два месяца погиб при не до конца выясненных обстоятельствах (по другим данным — попал в плен) на Днепре под Никополем.
Командир 4 гвардейского кавкорпуса генерал-лейтенант Кириченко, отлично проявивший себя при освобождении Донбасса, уже в начале ноября был отстранен от командования за неудачные действия на Перекопе, однако именно ему выпала честь возглавлять кавалерийским полком на историческом параде Победы.
Пример успешных действий по освобождению Мариуполя в 1943 г., особенно использование в этой операции морских десантов, может быть весьма актуален для дня сегодняшнего, когда северное побережье и акватория Азовского моря вновь стали ареной боевых действий, а названия таких населенных пунктов как Сартана, Мангуш и т.д., мелькают во фронтовых сводках.

 
1943морская пехотаВеликая Отечественная войнаМариуполь
 
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22:30"Черная смерть". Как морская пехота освобождала Мариуполь
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