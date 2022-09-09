https://ukraina.ru/20220909/1038568743.html

Алексей Мухин о том, что может гарантировать Генсек ООН Гуттериш по ЗАЭС, о Шенгене и Северном потоке

Алексей Мухин о том, что может гарантировать Генсек ООН Гуттериш по ЗАЭС, о Шенгене и Северном потоке - 09.09.2022 Украина.ру

Алексей Мухин о том, что может гарантировать Генсек ООН Гуттериш по ЗАЭС, о Шенгене и Северном потоке

Почему новый указ Путина о гуманитарной политике актуален и о том, кто грабит американцев из-за Украины изданию Украина. ру рассказал политолог Алексей Мухин. Украина.ру, 09.09.2022

2022-09-09T16:25

2022-09-09T16:25

2022-09-09T16:27

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Почему новый указ Путина о гуманитарной политике актуален и о том, кто грабит американцев из-за Украины изданию Украина. ру рассказал политолог Алексей Мухин.— Алексей, Владимир Путин подписал указ об утверждении концепции гуманитарной политики России за рубежом. В числе гуманитарных интересов России за рубежом называется защита традиционных ценностей, ознакомление мирового сообщества с историей и культурой народов РФ, взаимообогащение культур, развитие гуманитарного сотрудничества. Это декларация того, что уже было или усиление позиций, исходя из ситуации в мире?— Нет, речь о том, что Россия формирует основные приоритеты гуманитарного воздействия на мировое сообщество. Которое, судя по всему, начинает испытывать серьезный дискомфорт от того, что его насильственным образом приучают к вещам, которые в принципе противоречат природе человека, традиционным и общечеловеческим ценностям.Речь об отказе от международного права, прав человека, которое сейчас пропагандируется ультралибералами и неолибералами в западных сообществах. Речь о культуре отмены, когда выключают пласты культурного наследия, о разрушении и перепродаже исторических артефактов и предметов искусства. Черный рынок предметов искусства процветает благодаря вооруженным конфликтам, которые развязаны западными странами в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в Афганистане в том числе.Понадобилась активная позиция России, а она лучше всего строится на законодательной основе, на нормативных актах. Вот, собственно, Президент и подписал такой нормативный акт, используя который можно будет действовать, находясь в праве.Россия становится актором. Активным участником борьбы за традиционные ценности.— Некоторые называют это формированием концепции "Русского мира". Но здесь нужно разбираться глубже…— "Русский мир" существовал до этого указа, и будет существовать после. Ему больше тысячи лет. Так что, я не знаю, о чем говорят другие. Есть такое понятие, как принуждение к миру. Скоро, наверное, появится понятие, как принуждение к традиционным ценностям (смеется). Раз нас насильно принуждают к нетрадиционным, значит надо вернуться и принудить к традиционным.— По газовой проблеме с "Северным потоком", которую упомянул Владимир Путин на форуме...— Да нет никакой газовой проблемы, включите "Северный поток-2"! Газовая проблема высосана из пальца! Решения принимаются с политической мотивацией. Откажитесь от этой мотивации и не будет никакой проблемы. Называется, как когда кот наступает себе на хвост, и так, орамши, засыпает. Вот это приблизительно тоже самое.— То есть Путин настаивает, что запад сам вел санкции и позиция России – соблюдать контракты.— Мы их всегда соблюдаем. Если они нарушаются, мы ставим на вид и временно прекращаем соблюдение до приведения ситуации в порядок. Санкции – и есть нарушение контрактов. И пока они не будут сняты – о чем идет речь вообще?— Песков сказал, что да, ждем пока снимут санкции, тут же начали называть это энергетическим шантажом…— Знаете хорошее выражение обсценное… Нафиг – это туда! Как только ребята стали вводить санкции, ограничивая поставки энергоносителей, мы в праве решать, как поступать с контрактами. И любые обвинения - они не релевантны, потому что не мы начали нарушать контракты.— Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд для россиян с 19 сентября. России нужно никак не реагировать, лучше действительно приглашать к себе адекватных людей?— Почему никак не реагировать? Президент верно сказал на ВЭФ, мы не будем ограничивать движение туристов. Если эти страны готовы отказаться от культурного, гуманитарного, туристического и иных видов обмена, хорошо. Но это их дело. Мы от этих преференций отказываться не будем. Значит, будут больше к нам ездить туристы из других стран. Грамотная, нормальная позиция.— В Прибалтике, по-моему, были уже истории, когда люди ездили на российскую территорию за дешевыми продуктами питания.— Они и сейчас ездят, и будут ездить. Нам же хорошо, экономика развивается. Они же не грабить ездят, они же платят за это. Если мы перестанем деньги тратить на их территории, кому будет хуже от этого? Зачем мешать дуракам делать их дурацкую работу?— Как считаете, насколько конструктивен отчет МАГАТЭ?— Он конструктивен и вполне релевантен. Обратите внимание, что Гросси предложил замечательную идею - заключить соглашение Украины с Россией о "не обстреле" Запорожской АЭС. Это очень грамотное и хорошее предложение. Только вряд ли Украина на это пойдет.Дело в том, что МАГАТЭ не должно давать политических оценок, оно его и не давало. Не в компетенции агентства признавать виновной одну из сторон, оно и не признавало. Чего мы ждем от них. Чтобы они несвойственные функции исполняло. Нет, они сделали грамотный доклад, где описали масштаб проблемы. Вот и всё. Чего на них катить-то?— Да. Но там есть такой момент, что Гросси предложил еще сделать демилитаризованную зону, а Гуттериш конкретизировал, что вот мы выводим свои войска. А Украина не заходит туда.— ООН может гарантировать это? Не может. Вот и всё. Если он даст такие гарантии, и они будут выполнены, то без проблем, вполне нормальная схема. Но таких гарантий он не может дать.— Они могут предложить и миротворцев ООН ввести туда?— Хрен редьки не слаще. Просто это технически не выполнимо.— Перед пятым "Рамштайном" было сообщение о том, что глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли к встрече готовит документ с детальным анализом военной поддержки Украины на средне- и долгосрочную перспективу (до 5 лет).— Это пожалуйста, потому что не факт, что через 5 лет эта Украина будет. Фантазийстовать это без проблем. НАТО пытается здесь произвести впечатление на украинское воинство, что помощь будет оказана на долгую перспективу. Другое дело, что стоит вопрос о тотальной демилитаризации Украины.— Я, когда это прочитал, подумал, что выходит, они не хотят помогать Украине выиграть даже, а хотят, чтобы она постоянно воевала. Так получается?— Совершенно верно, дьявол в деталях. Финансовые средства выделяются ВПК стран-членов НАТО. Под видом помощи Украине грабятся население тех стран, которые выделяют эти средства. Прежде всего, США. Вы, наверно, заметили, ограбили на 43 миллиарда, потом еще и еще и так далее. Эти деньги безвозвратные, это называется грабеж своего собственного народа.— А потом, если Украина будет существовать, Украинцам придется платить за эту всю помощь?— Не факт. Списали же три миллиарда, которые Януковичу выделили. Помните? Был такой железобетонный транш. Так и не вернули. Здесь тоже самое. Прецедент есть – всё, до свидания.

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https://ukraina.ru/20220908/1038539937.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

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