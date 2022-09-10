https://ukraina.ru/20220910/1038597503.html

Иван Лизан об оружии: Гранатомет и гранаты сразу придают веса в дипломатии

Иван Лизан об оружии: Гранатомет и гранаты сразу придают веса в дипломатии - 10.09.2022 Украина.ру

Иван Лизан об оружии: Гранатомет и гранаты сразу придают веса в дипломатии

Украина.ру, 10.09.2022

2022-09-10T11:24

2022-09-10T11:24

2022-09-10T11:26

иван лизан

оружие

украина

россия

сво

гранаты

евросоюз

чечня

росгвардия

интервью

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Проконтролировать судьбу всего поставляемого Западом киевскому режиму оружия попросту невозможно, его расползание создаст серьезные проблемы в будущем. Эти проблемы будут вполне ощутимы и на освобожденных территориях, считает глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Западные политики, эксперты и СМИ проявляют все большую обеспокоенность судьбой поставляемого Киеву оружия. По мнению ряда экспертов, часть этого оружия уходит на черный рынок, им могут воспользоваться террористические организации в разных частях света. Комментарий Ивана Лизана:Количественно оценить масштаб проблемы мы не можем, потому что у нас никогда не будет доступа к какой-то централизованной статистике на уровне Евросоюза, сколько изъято, чего. Понятное дело, что проблема есть. Проблема была абсолютно неизбежной просто потому, что страна огромная, протяжённость линии боевого соприкосновения колоссальна. Проконтролировать судьбу всего оружия невозможно. Но кто же его знает, там вот это NLAW - отстрелили их, выбросили, забыли, потеряли, захватили и продали – невозможно это проконтролировать. Я вам говорю, уже об этих базах они ничего не знают. В принципе, на Украине после 2014 года не было особых проблем с покупкой гранат, неотстрелянных реактивных противотанковых гранат. Всё это было доступно. А мы помним факты, когда чуть ли не телеканалы из гранатомётов обстреливали. Ну так, чтобы припугнуть, под контролем СБУ, но факты были. А теперь просто номенклатура всех этих боеприпасов расширилась.С учётом того, что в Вооружённых силах Украины и раньше было большое количество прапорщиков, которые тащили всё, что было не прибито к земле длинными гвоздями, а теперь к ним ещё и добавилось большое количество солдат, то я думаю, что проблемы действительно будут. Понимают ли это в том же Евросоюзе? Да, понимают, потому что, ну, наверное, добрых месяца два назад вместе с Молдавией была создана специальная комиссия межправительственная как раз по контролю за незаконной торговлей оружием, людьми и наркотическими веществами. Вот как раз через молдавские участки границы. Поэтому я не удивлюсь, если подобные комиссии были созданы и на других участках украинско-европейской границы. Но все равно это не сильно поможет. Почему? Да потому, что Европейский союз не слишком-то эффективно борется с закарпатскими контрабандистами, которые регулярно сигареты забрасывают в Европейский союз. А оружие - всё-таки, товар более ликвидный, более интересный, пусть и покупателей на него не так уж и много. Зато и цена на это оружие неизбежно всплывёт.Сейчас оно особой угрозы для Европейского союза не представляет, ну просто потому, что ЕС ещё не дошёл до того количества внутриполитических проблем, когда это оружие может непосредственно выплеснуться на улицы. Дойдёт ли он до такого состояния – не знаю. Я не отношусь к тем, кто считает, что зимой Европейский союз вымерзнет, начнёт бунтовать и свалится в какой-то акт гражданской войны. Нет, зиму переживёт более-менее. Мы просто очень долго хоронили все Украину, Украина нас хоронила, никто на эти похороны из главных участников так и не явился. Но в дальнейшем проблемы могут быть. Почему? Потому что большое количество наёмников на Украине, большое количество различных беженцев. Эти люди так или иначе радикализуются, многие из них просто вольются в криминалитет. Ходить на разборки с пистолетом – это одно дело, с автоматом – это другое дело, а гранатомёт либо гранаты сразу придают веса в дипломатии. Это даже не пистолет, который, как говорил Аль Капоне, позволяет достичь больше, чем просто доброе слово. Поэтому да, проблема будет.Дальше, ну, я бы даже так сказал, нам при обсуждении темы оружия и Европы стоит концентрироваться не на европейских проблемах. Нам стоит концентрироваться, в первую очередь, на проблемах освобождённых территорий, потому что там этого оружия значительно больше. Да, и ФСБ, и Росгвардия работают, активно эти схроны изымают, статистику мы видим. Там и крупнокалиберные пулемёты, там чего только нет! Но все равно схроны будут большие, и это будет сильно вредить экономической жизни на освобождённых территориях. Потому что, даже в тот момент, когда они будут присоединены к России, снять таможенную границу между этими территориями и Россией не будет представляться возможным. Все равно нужно будет сохранять пункты для досмотров исходящих оттуда грузов. Потому, что неизбежно это оружие будет выплёскиваться в Россию. А любая граница – это барьер на движении товаров. Соответственно, это будет стоить энного процента роста ВВП. Это не смертельно, но это все равно неприятно. Справится ли Россия с этой задачей? Ну да, вполне, потому что все знаем опыт Чечни, где тоже этого оружия было будь здоров, и люди были очень обозлёнными, и федеральную власть ненавидели. Ну теперь львиная доля мужчин из Чеченской республики кричит "Ахмат – сила" и занимается борьбой с украинскими националистами. То есть, время, если не залечило раны, то зарубцевало их, и позволило с этими ранами дальше жить, и не мешать ни себе, ни власти, и не переступать границу.

https://ukraina.ru/20220822/1037919169.html

https://ukraina.ru/20220908/1038529862.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

иван лизан, оружие, украина, россия, сво, гранаты, евросоюз, чечня, росгвардия, интервью