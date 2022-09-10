https://ukraina.ru/20220910/1038503360.html

Западная Украина за минувшую неделю

Западная Украина за минувшую неделю - 10.09.2022 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю

Обыски у волонтеров на Львовщине и километровые очереди фур на границе с Румынией на Буковине

2022-09-10T10:39

2022-09-10T10:39

2022-09-10T10:39

эксклюзив

западная украина

львов

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Самый известный борец с русским языком на Юго-Востоке, а ныне волонтер Святослав Литинский из Львова, попал на прицел киевских стражей порядка, которые подозревают его в продаже авто, ввезенного для ВСУ.Во Львове прошел обыск у волонтера-украинизатораУтром 8 сентября в дверь дома Святослава Литинского во Львове позвонили: "Здравствуйте, Вам повестка. Откройте". Когда же дверь открыли, то причина посещения непрошеных гостей изменилась: "Вот не повестка, а решение об обыске". Самого Литинского дома не было – он находится в Польше. Волонтер уточнил в комментарии журналистам, что полиция провела обыск в его доме во Львове в присутствии жены и двух детей – восьми и десяти лет.По словам волонтера, он уехал в Польшу за очередным авто для ВСУ. Дверь открыла жена. Обыск проводили следователи полиции по согласованию прокурора Киевской городской прокуратуры. Литинский добавил, что жене не разрешили ознакомиться с определением суда. Он также добавил, что во время обыска его жене стало плохо, и её забрала скорая помощь. Кроме того, после обыска у супругов конфисковали деньги в гривнах."Они обвиняют церковь в продаже гуманитарной помощи, фактически обвиняют военного капеллана, который является в армии священником. Они подозревают его в том, что он продал гуманитарную помощь – автомобиль. Я не причастен ни к ввозу этого автомобиля, ни к ремонту. Капеллана я знаю, мои знакомые помогали покупать ему авто за границей. Но к этому не причастен ни я, ни моя общественная организация", – рассказал Литинский, волонтерская группа которого уже ввезла более 250 автомобилей, формально – для нужд украинской армии.Святослав Литинский рассказал, что в его группу каждый день звонят по телефону какие-то люди с просьбой продать автомобиль. "Названивают и просят, чтобы мы продали гуманитарную помощь именно во Львове. Это специальная провокация, аналогичная, как в делах других волонтеров. Говорят, что очень нужен автомобиль во Львове. Мой ответ всегда однозначен – мы не продаем машин, а можем помочь привезти из Польши и Германии, там оплатим, поможем привезти и отремонтировать, но при условии, что передают армии. Но они готовы ждать две-три недели, чтобы мы привезли. Это такая провокация. Эта ситуация отбивает желание быть волонтером, но нас не остановят, вот поехали за автомобилем", – говорит Святослав Литинский.Он говорит, что уже вложил в доставку автомобилей для ВСУ более 500 тысяч гривен собственных средств. Правда, не объясняет, откуда такие деньги у доцента кафедры программирования Львовского национального университета, который ещё и большинство своего времени тратил на разнообразные акции по украинизации всего и вся. Он известен по судебным делам о выдаче внутреннего паспорта без дублирования на русском языке, маркировке бытовой и электронной техники на украинском языке, отмене решений о статусе русского языка как регионального на Юге и Востоке Украины и переводе с русского на украинский выступления президента Владимира Зеленского на IForum в 2019 году.Конечно, с таким прошлым Литинский с первых дней войны стал волонтером, ввозя из европейских стран для нужд 80-й и 24-й бригад ВСУ тепловизоры, бронежилеты, приборы ночного видения и внедорожники. Однако даже всеукраинская популярность и статус заместителя главы Украинской Галицкой партии (УГП) не спасла его от атаки правоохранителей. Кстати, в тот же день прошел обыск у еще одного активиста УГП – Назария Островского из Бродов."Обыски начались и у меня, пока в Бродах! В доме моих покойных бабушки и дедушки, где сейчас живут беженцы из Донецка. Обыски провели и в моем недостроенном доме возле Львова, где мастера делают ремонт, не представили никаких документов и сказали, что обыски проводят за неоплату электроэнергии….. Сюр продолжается!" – написал Островский в соцсетях. Он добавил, что сейчас тоже находится в Польше.Кроме этого, в беспошлинном ввозе в Украину автомобилей под видом гуманитарной помощи подозревают известного львовского художника Олеся Дзиндру. 30 августа Галицкий райсуд Львова отпустил Дзиндру и его коллегу Юрия Музычука под личные обязательства на один месяц. Литинскому и Островскому обвинения пока не предъявлены.В защиту Литинского публично высказались глава Украинского института национальной памяти в 2014-2019 годах Владимир Вьятрович и действующий мэр Львова Андрей Садовый. "Маховик преследования волонтеров, помогающих фронту, набирает обороты. И очевидно, что это абсолютно злонамеренная системная кампания, которая направляется из высоких киевских кабинетов. Действия власти направлены на дискредитацию и устрашение активных граждан и становление в Украине авторитарно-полицейского режима. На то, что этим подрывается помощь фронта и вносится раскол в украинское общество во время войны, власти плевать" – написал Вятрович в соцсетях.В свою очередь Андрей Садовый заявил: "На прошлой неделе судили Олеся Дзиндру. Сегодня пришли с обысками к Святославу Литинскому. Это люди, которые отдают собственное время и деньги, часто рискуют жизнью, чтобы доставить авто на фронт. У нас полстраны стали волонтерами. К ним завтра тоже придут?"А вот глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий отреагировал на преследование волонтеров специфически, словно подтверждая вышеприведенные слова Вьятровича. "О ситуации с обысками у львовского волонтера и общественного активиста Святослава Литинского. Делом занимаются полиция Киева и сотрудники Департамента по защите интересов общества и государства Национальной полиции Украины. Львовская ОВА на стороне правды и справедливости. Расследование должно быть объективным. Волонтеры каждый день делают большой вклад в устойчивость Украины", – написал губернатор Львовщины в своем телеграмм-канале.При этом именно Максиму Козицкому приписывают инспирацию первого из резонансных дел против волонтеров во Львове еще в начале мая – речь идет о Романе Матысе и Евгении Шпитко. Примечательно, что Матис и Литинский являются давними соратниками по деятельности русофобской инициативы "И Так Паймут!".Глава Львовского областного совета Ирина Гримак на ситуацию с прессингом в отношении волонтеров пока не отреагировала, поскольку вместе с группой коллег-депутатов находится на Экономическом форуме в польском курортном городе Карпач. Львовские СМИ по этому поводу уже задались вопросом: каким образом четверо мужчин мобилизационного возраста смогли уехать за границу?Ведь формально этих депутатов Львовская ОВА должна была внести в систему "Шлях". Вносить в эту систему для поездки на форум не позволяет законодательство – это можно сделать только по представлению какой-либо общественной организации или благотворительного фонда, и разрешение на пересечение государственной границы предоставляется только для перевозки гуманитарных грузов. Журналисты предлагают депутатам Квурту, Шеремете, Дуде и Добошу с трибуны Львовского областного совета во время ближайшей сессии рассказать, какие гуманитарные грузы они перевезли в рамках поездки в Польшу, и кому эти грузы были переданы. Или проданы?..На Буковине очередь фур до границы с Румынией достигает 30 километровС началом российской военной операции очереди из фур на границе Украины с Румынией начали увеличиваться. Это связано с остановкой экспорта через украинские морские порты и неготовностью инфраструктуры автомобильных пунктов к пропуску такого количества машин. Показательной является ситуация на КПП "Порубное" в Глыбокском районе Черновицкой области – единственном автомобильном пункте пропуска в Румынию на Буковине. В 30 километрах от него начинается очередь грузовиков, которая с каждым днем ​​становится длиннее и уже почти достигла областного центра.В среднем водители ждут неделю, чтобы пересечь границу с товаром. В сутки проезжают 5-7 километров. Опытные дальнобойщики готовятся к пребыванию в очереди заранее: берут с собой сменную одежду, домашнюю пищу на несколько дней. Душ принимают из канистр с водой, к которым пристраивают воронку. В машинах водители имеют холодильники и баллоны с газом, благодаря которым подогревают еду и воду. Через неделю пребывания в очереди они знакомятся между собой, вместе готовят, играют в настольные игры и смотрят видео на гаджетах.Очереди до "Порубного" могут уменьшиться после открытия двух новых пунктов пропуска в области, которые сейчас достраивают, заявил 7 сентября глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк. По его словам, открытие автомобильных КПП "Дьяковцы" и "Красноильск" на границе с Румынией планируют через месяц. "Если учесть полный спектр услуг, которые должны проходить на таможне, то открытие может состояться до конца года. Но проезд и оформление автомобилей, которые так необходимы на сегодня, я думаю, заработают уже в октябре", – обещал Запаранюк.На следующий день министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на брифинге в Киеве сообщил, что в ближайшие недели планируется открытие двух новых пунктов пропуска на границе с Румынией. Они должны разгрузить другие КПП, в частности на границе с Польшей, которые не справляются с потоком транспорта. Действительно, на "Дяковцах" сейчас уже обустраивают рабочие места, а до "Красноильска" – доделывают дорогу.Однако, хотя 115 миллионов гривен для достройки двух упомянутых пунктов пропуска выделили из резервного фонда госбюджета согласно постановлению Кабмина ещё 2 августа, они поступят на счета Государственной таможенной службы только в сентябре-октябре этого года. Об этом сообщили в правительстве Украины. Кроме того, в ответе, поступившем журналистам 2 сентября, черным по белому написано: международные пункты пропуска для автомобильного сообщения "Дяковцы" и "Красноильск" планируют открыть до конца 2022 года. То есть либо одна рука не знает, что делает другая, либо концепция изменилась в течение нескольких недель (хотя конца работ на обеих КПП не видно).Возможно, дело в команде, полученной от западных управляющих Украиной – как можно быстрее экспортировать зерно нового урожая. Ведь как подчеркнул Руслан Запаранюк, "нужно учитывать погрузку на таможенные пункты пропуска в Украине из-за предстоящего сбора урожая сои и кукурузы, которые также будут перевозить". В таких условиях преимущество получат те трейдеры, которые будут вывозить зерно по железной дороге.Напомню, неподалеку от железнодорожного пункта пропуска "Вадул-Сирет" в том же Глыбокском районе Буковины сейчас строится терминал по перевалке сельхозкультур с широкой украинской железнодорожной колеи на узкую европейскую, а также элеватор общей емкостью 60 тысяч тонн. В долгосрочной перспективе проект "Вадул-Сиретский терминал" предложит логистический маршрут в румынский порт Констанца в качестве альтернативы портам Украины, и позволит ежегодно переваливать в Румынию до 1,2 миллиона тонн украинского зерна.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20220910/1038579617.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, львов