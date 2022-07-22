https://ukraina.ru/20220722/1036712105.html

Львовские будни: как живёт столица Галичины между Польшей и войной

Львовские будни: как живёт столица Галичины между Польшей и войной - 22.07.2022 Украина.ру

Львовские будни: как живёт столица Галичины между Польшей и войной

Украина.ру, 22.07.2022

2022-07-22T06:25

2022-07-22T06:25

2022-07-22T08:33

эксклюзив

украина

львов

сво

беженцы

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Львов с каждым днём всё больше возвращается к "довоенной" жизни. По большому счёту, главное, что в городе напоминает о боевых действиях на Востоке — комендантский час и большое количество переселенцев.Хотя комендантский час во Львове действует с 23:00 до 6:00, однако как сами жители города, так и правоохранители относятся к нему скорее как к рекомендации, чем жёсткому требованию. Конечно, с железнодорожного вокзала людей во время комендантского часа не выпустят, однако даже посреди ночи на улицах Львова можно встретить автомобили, которые явно не имеют спецразрешений. А поскольку информации о задержании и штрафах нет, то их либо никто не останавливает, либо вопросы решаются в неформальном режиме.Одна из главных причин сложившейся ситуации — последний раз во Львов ракеты долетали в мае, да и во Львовскую область — более трёх недель назад. А на протяжении нескольких последних дней в городе даже не было воздушной тревоги. Блок-постов в столице Галичины почти не осталось (в основном они на въезде-выезде), а военных на улицах Львова было много и до 24 февраля. Кроме того, во Львове, в отличие от Киева, не было вакханалии раздачи автоматов с грузовиков без составления списков получивших оружие. А более мощное вооружение, которое прибывает на аэродром города Жешув в нескольких десятках километров от границы с Украиной, через Львов транспортируют в режиме секретности.Последствия российской спецоперации во Львове ощущают в первую очередь через кривое зеркало медиа — как центральных, так и местных. К примеру, в СМИ и телеграм-каналах Львова от 70 до 90 процентов новостных сообщений — это реляции о великих победах украинской армии и поражениях российской, мантры об «освобождении» Донбасса, Крыма или хотя бы Херсона. Конечно, реальность берёт своё, и те же СМИ почти каждый день сообщают о «гибели очередного героя», — но, как правило, это не жители областного центра.Конечно, как и в каждом большом городе Украины, во Львове были скандалы, связанные с принудительной мобилизацией и отправкой на фронт. Так, в начале июля соратник экс-президента Петра Порошенко, депутат-мажоритарщик от Львова Николай Княжицкий сообщил в соцсетях, что сотрудники военкоматов стали вручать повестки рядом с церквями, после воскресного богослужения. Это вызвало протесты священников, и больше во Львове подобных фактов не зафиксировано.А вот самый громкий скандал был связан со вполне добровольной мобилизацией. В конце февраля тысячи львовян записались в подразделения территориальной обороны (ТРО), надеясь таким способом обезопасить себя от отправки в зону боевых действий. Однако оказалось, что по решению главнокомандующего ВСУ батальоны ТРО могут в рамках закона привлекаться к выполнению задач за пределами своих регионов, и 103-ю бригаду ТРО из Львова бросили на «нулевую линию» под Изюм. Матери и жёны бойцов в мае попробовали бунтовать, однако ничего не добились, а через несколько дней протесты утихли. По слухам, самым активным женщинам пригрозили открытием уголовных дел и реальными сроками.Стоит отметить, что в последние недели в медиа Львова стало намного меньше «волонтёров», обеспечивающих подразделения ВСУ бронежилетами, шлемами, аптечками, тепловизорами и прочим оборудованием. Произошло это после нескольких громких арестов самых известных «волонтёров», чьи обороты достигали сотен тысяч долларов. Среди них был и бывший высокопоставленный чиновник Львовской областной государственной администрации (ОГА) Роман Матис, раньше отвечавший за привлечение инвестиций в область.Ныне же «волонтёрский бизнес» поставлен под жёсткий контроль губернатора Максима Козицкого. И дело даже не в деньгах — «волонтёры» с удовольствием поделились доходами с властями за право ввозить на Украину что угодно под прикрытием войны, и вывозить из страны мужчин мобилизационного возраста. Властям важно показать, что армии помогают именно они, а роль общественности вторична.Но липовых волонтёрских и врачебных справок не хватает на всех желающих, поэтому львовские мужчины пытаются решить вопрос при помощи привычных взяток. Так, 18 июля портал ZAXID.net обнародовал произошедшую ещё в марте историю о том, как Украину пытался покинуть заместитель главного врача Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник. Он хотел попасть в Польшу, где уже находилась его жена и дети, и попросил помочь в этом знакомого офицера СБУ. Тот запросил 15 тысяч долларов, но всё оказалось операцией спецслужбы. Берник несколько дней провёл под арестом, вышел под залог в 500 тысяч гривен, и был призван на службу в медицинский центр пограничников во Львове. Но это история со слишком сложным сценарием, обычно схемы проще, суммы меньше, и потенциальные мобилизованные всё же пересекают западную границу Украины.Несмотря на десятки тысяч бежавших из Львова, население города резко увеличилось за счёт реальных беженцев, прибывших из зоны боевых действий на Востоке. Формально во Львовской области зарегистрировались как внутренне перемещённые лица более 250 тысяч человек, из которых больше половины — во Львове и Львовском районе. Однако местные комментаторы считают, что приезжих как минимум в два раза больше, и власти Львова готовятся к приёму новой волны переселенцев.Так, 18 июля вице-мэр Львова Любомир Зубач заявил, что городские власти прорабатывают варианты расселения беженцев. По его словам, речь идёт не о контейнерных городках, а о переоборудовании под жильё недостроенных производственных зданий, принадлежащих коммунальным предприятиям «Львовводоканал» и «Ремстрой». При этом среди переселенцев, переехавших на Львовщину, четверть опрошенных до сих пор не определились, что делать дальше, и у них нет конкретных планов на будущее. 10% людей планируют остаться здесь в долгосрочной перспективе. Еще 40% намерены находиться во Львовской области, пока не появится возможность вернуться домой.Стоит отметить, что, кроме социально-экономических проблем, беженцы уезжают из Львова (как домой, так и в Европу) ещё и в связи с языковым прессингом. Хотя в последнее время конфликтов на этой почве власти стараются не допускать — или хотя бы не раздувать, однако вступившие в силу 16 июля драконовские нормы языкового закона (штраф 8500 гривен — более 200 долларов — за обращение к клиенту на русском языке) явно будут применены в отношении переселенцев. Хотя доносов в бюро «шпрехенфюрера» во Львове пока не поступало, однако тут уже несколько дней продолжается скандал, связанный будто бы с требованием одной из релоцированных во Львов из Киева компаний к потенциальной сотруднице общаться в коллективе на русском.Кроме того, Львовский областной совет попросил переселенцев, у которых есть дети школьного возраста, заполнить онлайн-анкету с целью адаптации образовательного процесса в области к потребностям приезжих. Среди чисто организационно-бытовых вопросов есть в формуляре и следующий: «Оцените, пожалуйста, причину трудностей, с которыми, по Вашему мнению, может столкнуться Ваш ребенок (дети) при переходе на очное обучение в новую школу в принимающей общине?» И первый предлагаемый ответ — «языковой барьер». Следующий вопрос развивает тему: «Оцените, пожалуйста, уровень владения украинским языком Вашим ребёнком». Как пишут львовские СМИ, такие же пункты в вопросниках для детей с Украины есть в Польше, Чехии, Словакии, Германии и так далее — то есть вопрос явно подразумевает чужестранцев.Если же говорить о повседневной бытовой жизни, то она во Львове не сильно отличается от «довоенного» периода — разве что стала дороже. Очередей за топливом нет, работают практически все магазины, предприятия сферы бытовых услуг и общественного питания, развлекательные заведения. Контрабанда потребительских продуктов из Польши, которой до начала июля мешали огромные очереди пытающихся ввезти легковой автомобиль без платы за растаможку, ныне восстановилась.Проходят во Львове и различные культурные мероприятия. Так, в августе город готовится принять международный Фестиваль древней музыки, а в сентябре — Форум издателей (самую крупную книжную ярмарку Украины). Отдельные львовяне шутят, что было бы хорошо, если к тому времени в столицу Галичины опять переехали бы из Киева западные посольства, которые работали во Львове в феврале-апреле текущего года. «Раз уж они разожгли войну, то пусть хоть незначительно компенсируют нам своими деньгами её последствия», — грустно говорят они. Особенно на возвращение во Львов западных дипломатов надеются риэлторы, ведь если в марте квартиры премиум-класса за две тысячи долларов в месяц разлетались, как горячие пирожки, то сейчас их не могут сдать даже за тысячу.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20220717/1036503195.html

https://ukraina.ru/20220720/1036654965.html

https://ukraina.ru/20220720/1036689185.html

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2022

Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, украина, львов, сво, беженцы