https://ukraina.ru/20220813/1037607470.html

Западная Украина за минувшую неделю

Западная Украина за минувшую неделю - 13.08.2022 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю

Участки железной дороги на Львовщине фактически войдут в железнодорожную сеть Польши, через Буковину будут вывозить зерно в Румынию, а Закарпатье хочет обеспечить Украину солью

2022-08-13T09:22

2022-08-13T09:22

2022-08-13T09:23

западная украина

эксклюзив

украина

железная дорога

польша

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Польша продолжает экспансию на железные дороги ЛьвовщиныДо 24 августа во Львовской области планируют запустить первый железнодорожный маршрут по колее европейского стандарта шириной 1435 мм. Об этом 9 августа заявил заместитель начальника Львовской областной военной администрации (ОВА) Юрий Бучко. По его словам, общий проект предполагает запуск евро-колеи между Варшавой и Киевом через Львов, а первый отрезок дороги будет запущен к Раве-Русской, городку на границе с Польшей."С 24 августа будет курсировать поезд из Варшавы в Раву-Русскую и, соответственно, наш украинский поезд из Равы-Русской, где можно будет пересесть и ехать в том или ином направлении. Там есть таможенный пост, пограничный пост", – сказал Бучко.Ширина ж/д пути на участке Рава-Русская – Гребенное (граница) – Варшава составит 1435 мм. Но между Равой-Русской и Львовом, и далее до Киева – пока стандартные для Украины и постсоветского пространства 1520 мм. Предполагается, что на первом этапе по европути будет курсировать поезд из двух пассажирских вагонов.По проекту планируется капитальный ремонт пути европейского образца протяженностью 8 км от границы до Равы-Русской, а также реконструкция железнодорожного вокзала в Раве-Русской с воссозданием пункта пограничного и таможенного контроля. Во Львовской ОВА напомнили, что пункт пропуска в Раве-Русской не работал более 20 лет, а путь от государственной границы до станции Рава-Русская не использовали с 2005 года."По состоянию на сегодняшний день уже активно прокладывают новый путь и приступили к реконструкции вокзала. Со своей стороны мы обеспечили своевременное изготовление проектно-сметной документации стоимостью более 4 миллионов гривен. А уже за средства госбюджета сейчас выполняют необходимые работы по реконструкции" – отметил Юрий Бучко. Правда, чиновник признал, что ко Дню Независимости Украины реконструкцию вокзала завершить не удастся, потому будут созданы "временные таможенные и пограничные павильоны для пропуска пассажиров"."Учитывая военную ситуацию и поток внутренне перемещенных лиц на Львовщину, реализация этого проекта крайне важна. Это позволит развить пассажирские перевозки, станет альтернативой другим видам транспорта для пересечения границы и разгрузит пункты пропуска" – добавил Бучко.В начале этого года Львовская областная государственная администрация, АО "Укрзализныця" (УЗ), Рава-Русская и Добросино-Магеровская общины подписали меморандум о возобновлении европути между Рава-Русской и госграницей. Документ предусматривает обновление железнодорожного сообщения между Варшавой и Львовом, то есть о продлении европейской колеи от Равы-Русской до Львова (около 60 километров).Стоит отметить, что это далеко не единственный пример того, как участки железной дороги на Львовщине фактически включаются в железнодорожную сеть Польши. Так, ещё в июне 2022 года польские власти начали реконструкцию 12-километрового участка узкой колеи Перемышль – Нижанковичи (украинская пограничная станция). Но на самом деле это первый этап восстановления железнодорожного движения между польскими городами Перемышль и Загуж – через украинскую станцию Хиров. Эта линия не используется с 1995 года, и её восстановление очень выгодно для Подкарпатского воеводства Польши.Хотя упомянутый Юрий Бучко тогда говорил, что "ныне решается вопрос, за чьи деньги будут реализованы работы" на украинской части маршрута Перемышль – Хиров – Загуж, на самом деле очевидно, что заплатят за всё поляки. Тем более, что речь идёт о не таких уж больших суммах: в 2016 году стоимость реконструкции 12 км участка Перемышль – Нижанковичи оценивалась в 40 миллионов злотых (менее 10 миллионов евро). От Нижанковичей же через Хиров до станции Кросьценко – первой на польской территории по направлении к Загужу – менее 40 километров колеи, причём большая её часть активно использовалась "Укрзализныцей" до начала пандемии коронавируса.Украинское зерно будут вывозить и через БуковинуГруппа компаний Alebor Group построит на территории Глыбоцкой общины (Черновицкая область) зерновой терминал для перегрузки украинской сельхозпродукции на узкую европейскую железнодорожную колею и последующей её отправки в румынский порт Констанца. Как сообщил 8 августа глава Глыбоцкой общины Григорий Ванзуряк, объект будет оснащен силосами емкостью до 200 тысяч тонн зерна и производительностью перевалки 3 миллиона тонн/год.По данным чиновника, первая очередь проекта стоимостью 20 миллионов долларов, которая будет завершена в январе 2023 года, позволит хранить до 60 тысяч тонн сельхозкультур и ежегодно переваливать в Румынию до 1,2 миллиона тонн зерна. Общая же стоимость строительства объекта составит $40 млн. Ванзуряк уточнил, что в долгосрочной перспективе проект "Вадул-Сиретский терминал" предлагает логистический маршрут до порта Констанца как альтернативу портам Украины. Стоит отметить, что железнодорожный пункт пропуска "Вадул-Сирет" на границе с Румынией был одним из самых мощных во всём СССР.Alebor Group в июле 2022 года заявила о покупке земельного участка в 15 гектаров в Черновицкой области – для строительства терминала по перевалке сельхозкультур с широкой украинской ж/д колеи на узкую европейскую, а также элеватора общей емкостью 60 тысяч тонн. Позже компания уточнила, что уже в сентябре планирует на приобретенном участке осуществлять ежесуточную перегрузку до 1,5 тысяч тонн зерновых с украинских путей на европейские, а с января 2023 года увеличить объём перегрузки вдвое.Alebor Group создана в 2014 году, её основателем является киевский предприниматель Алексей Кустов. До начала российской спецоперации на Украине бизнес Alebor Group был сосредоточен в центральной и южной частях страны. В состав группы входят хлебоприёмные пункты (элеваторы) "Вороновцикое" (Винницкая область), "Христиновское" (Черкасская область) и "Честное" (Одесская обл.), общая мощность трех элеваторов составляет 315 тыс. тонн единовременного хранения.Alebor Group также принадлежат автотранспортные компании "Болеко" и "Автоера" и торговое подразделение. Общий автопарк компаний насчитывает 210 зерновозов. Ранее Alebor Group имела мощности по экспорту 1,2 миллиона тонн зерновых и масличных культур в год, теперь же планирует увеличить их в два с половиной раза – но уже не в портах Одесской области, а на Буковине.В целом западные границы Украины превращаются в "сухопутные порты" по вывозу украинского зерна. Так, в конце июля глава Закарпатской ОВА Виктор Микита заявил, что на границе Украины в пределах Закарпатья не только удалось обеспечить "зелёные коридоры" для зерна, но и ускорить процесс перемещения агропродукции в ЕС и увеличить объемы таких перевозок. "Этот тип груза является приоритетным, поэтому по упрощенной процедуре зерновозы пропускают в первую очередь. В частности, в пункте пропуска "Ужгород - Вышне Немецке" для них отведена специальная полоса. Таким образом, в страны Евросоюза уже удалось переместить около 900 тысяч тонн агропродукции", – подчеркнул чиновник.Закарпатье хочет обеспечить всю Украину сольюВ Закарпатской ОВА также анонсировали старт разработки Буштинского соляного месторождения. Губернатор края пообещал, что вскоре сможет в полном объеме покрыть потребность Украины в технической соли, а затем и пищевой. Проект реализуется в рамках инвестиционного соглашения с компанией "Катион Инвест", при этом стоимость проекта не разглашается.Ожидается, что добыча начнется уже через полгода. В настоящее время стартовали подготовительные работы, включающие строительство дорожного полотна, разметку буровых площадок, возведение места для работников. Все необходимое оборудование для бурения уже есть в наличии."К сожалению, из-за боевых действий в Донецкой области остановилось госпредприятие "Артемсоль", которое обеспечивало 100% потребности страны в соли. Именно поэтому для выполнения отдельных задач по покрытию продовольственной безопасности страны Закарпатье включилось в эту сложную, но сверхважную работу. После предварительных геологических исследований обнаружили колоссальный соляной пласт, начинающийся с 35 до 500 метров!" – заявил 12 августа глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.Ежемесячно на месторождении, по предварительной оценке, будут добывать около 150 тысяч тонн соли методом подземного выщелачивания через буровые скважины с поверхности земли. Добыча пищевой и технической соли в Буштинском месторождении должна полностью покрыть потребности страны в этом продукте. Однако товар появится на украинском рынке не сразу.Первая техническая соль из указанного месторождения должна поступить на рынки уже через полгода, причём как раз в зимний сезон потребность в ней составляет до 450 тысяч тонн. Ожидается, что после планового развития инфраструктуры предприятие начнет снабжение населения столовой солью.На Закарпатье также не теряют надежд возобновить добычу столовой соли в городке Солотвино – ведь там она самая чистая на территории Украины. Разведанные запасы соли в Солотвино достигают 200 миллионов кубометров, то есть даже при добыче в миллион тонн в год (а такого показателя "Солотвинский солерудник" не достигал даже в советские времена), соли хватит на 200 лет. Однако главная проблема Солотвино – тот факт, что все старые шахты затоплены в 2001-2008 годах, а строительство новых требует куда больших инвестиций, чем начало добычи соли в Буштино с нуля.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

западная украина, эксклюзив, украина, железная дорога, польша