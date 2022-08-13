https://ukraina.ru/20220813/1037607470.html
Западная Украина за минувшую неделю
Западная Украина за минувшую неделю - 13.08.2022 Украина.ру
Западная Украина за минувшую неделю
Участки железной дороги на Львовщине фактически войдут в железнодорожную сеть Польши, через Буковину будут вывозить зерно в Румынию, а Закарпатье хочет обеспечить Украину солью
2022-08-13T09:22
2022-08-13T09:22
2022-08-13T09:23
западная украина
эксклюзив
украина
железная дорога
польша
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Польша продолжает экспансию на железные дороги ЛьвовщиныДо 24 августа во Львовской области планируют запустить первый железнодорожный маршрут по колее европейского стандарта шириной 1435 мм. Об этом 9 августа заявил заместитель начальника Львовской областной военной администрации (ОВА) Юрий Бучко. По его словам, общий проект предполагает запуск евро-колеи между Варшавой и Киевом через Львов, а первый отрезок дороги будет запущен к Раве-Русской, городку на границе с Польшей."С 24 августа будет курсировать поезд из Варшавы в Раву-Русскую и, соответственно, наш украинский поезд из Равы-Русской, где можно будет пересесть и ехать в том или ином направлении. Там есть таможенный пост, пограничный пост", – сказал Бучко.Ширина ж/д пути на участке Рава-Русская – Гребенное (граница) – Варшава составит 1435 мм. Но между Равой-Русской и Львовом, и далее до Киева – пока стандартные для Украины и постсоветского пространства 1520 мм. Предполагается, что на первом этапе по европути будет курсировать поезд из двух пассажирских вагонов.По проекту планируется капитальный ремонт пути европейского образца протяженностью 8 км от границы до Равы-Русской, а также реконструкция железнодорожного вокзала в Раве-Русской с воссозданием пункта пограничного и таможенного контроля. Во Львовской ОВА напомнили, что пункт пропуска в Раве-Русской не работал более 20 лет, а путь от государственной границы до станции Рава-Русская не использовали с 2005 года."По состоянию на сегодняшний день уже активно прокладывают новый путь и приступили к реконструкции вокзала. Со своей стороны мы обеспечили своевременное изготовление проектно-сметной документации стоимостью более 4 миллионов гривен. А уже за средства госбюджета сейчас выполняют необходимые работы по реконструкции" – отметил Юрий Бучко. Правда, чиновник признал, что ко Дню Независимости Украины реконструкцию вокзала завершить не удастся, потому будут созданы "временные таможенные и пограничные павильоны для пропуска пассажиров"."Учитывая военную ситуацию и поток внутренне перемещенных лиц на Львовщину, реализация этого проекта крайне важна. Это позволит развить пассажирские перевозки, станет альтернативой другим видам транспорта для пересечения границы и разгрузит пункты пропуска" – добавил Бучко.В начале этого года Львовская областная государственная администрация, АО "Укрзализныця" (УЗ), Рава-Русская и Добросино-Магеровская общины подписали меморандум о возобновлении европути между Рава-Русской и госграницей. Документ предусматривает обновление железнодорожного сообщения между Варшавой и Львовом, то есть о продлении европейской колеи от Равы-Русской до Львова (около 60 километров).Стоит отметить, что это далеко не единственный пример того, как участки железной дороги на Львовщине фактически включаются в железнодорожную сеть Польши. Так, ещё в июне 2022 года польские власти начали реконструкцию 12-километрового участка узкой колеи Перемышль – Нижанковичи (украинская пограничная станция). Но на самом деле это первый этап восстановления железнодорожного движения между польскими городами Перемышль и Загуж – через украинскую станцию Хиров. Эта линия не используется с 1995 года, и её восстановление очень выгодно для Подкарпатского воеводства Польши.Хотя упомянутый Юрий Бучко тогда говорил, что "ныне решается вопрос, за чьи деньги будут реализованы работы" на украинской части маршрута Перемышль – Хиров – Загуж, на самом деле очевидно, что заплатят за всё поляки. Тем более, что речь идёт о не таких уж больших суммах: в 2016 году стоимость реконструкции 12 км участка Перемышль – Нижанковичи оценивалась в 40 миллионов злотых (менее 10 миллионов евро). От Нижанковичей же через Хиров до станции Кросьценко – первой на польской территории по направлении к Загужу – менее 40 километров колеи, причём большая её часть активно использовалась "Укрзализныцей" до начала пандемии коронавируса.Украинское зерно будут вывозить и через БуковинуГруппа компаний Alebor Group построит на территории Глыбоцкой общины (Черновицкая область) зерновой терминал для перегрузки украинской сельхозпродукции на узкую европейскую железнодорожную колею и последующей её отправки в румынский порт Констанца. Как сообщил 8 августа глава Глыбоцкой общины Григорий Ванзуряк, объект будет оснащен силосами емкостью до 200 тысяч тонн зерна и производительностью перевалки 3 миллиона тонн/год.По данным чиновника, первая очередь проекта стоимостью 20 миллионов долларов, которая будет завершена в январе 2023 года, позволит хранить до 60 тысяч тонн сельхозкультур и ежегодно переваливать в Румынию до 1,2 миллиона тонн зерна. Общая же стоимость строительства объекта составит $40 млн. Ванзуряк уточнил, что в долгосрочной перспективе проект "Вадул-Сиретский терминал" предлагает логистический маршрут до порта Констанца как альтернативу портам Украины. Стоит отметить, что железнодорожный пункт пропуска "Вадул-Сирет" на границе с Румынией был одним из самых мощных во всём СССР.Alebor Group в июле 2022 года заявила о покупке земельного участка в 15 гектаров в Черновицкой области – для строительства терминала по перевалке сельхозкультур с широкой украинской ж/д колеи на узкую европейскую, а также элеватора общей емкостью 60 тысяч тонн. Позже компания уточнила, что уже в сентябре планирует на приобретенном участке осуществлять ежесуточную перегрузку до 1,5 тысяч тонн зерновых с украинских путей на европейские, а с января 2023 года увеличить объём перегрузки вдвое.Alebor Group создана в 2014 году, её основателем является киевский предприниматель Алексей Кустов. До начала российской спецоперации на Украине бизнес Alebor Group был сосредоточен в центральной и южной частях страны. В состав группы входят хлебоприёмные пункты (элеваторы) "Вороновцикое" (Винницкая область), "Христиновское" (Черкасская область) и "Честное" (Одесская обл.), общая мощность трех элеваторов составляет 315 тыс. тонн единовременного хранения.Alebor Group также принадлежат автотранспортные компании "Болеко" и "Автоера" и торговое подразделение. Общий автопарк компаний насчитывает 210 зерновозов. Ранее Alebor Group имела мощности по экспорту 1,2 миллиона тонн зерновых и масличных культур в год, теперь же планирует увеличить их в два с половиной раза – но уже не в портах Одесской области, а на Буковине.В целом западные границы Украины превращаются в "сухопутные порты" по вывозу украинского зерна. Так, в конце июля глава Закарпатской ОВА Виктор Микита заявил, что на границе Украины в пределах Закарпатья не только удалось обеспечить "зелёные коридоры" для зерна, но и ускорить процесс перемещения агропродукции в ЕС и увеличить объемы таких перевозок. "Этот тип груза является приоритетным, поэтому по упрощенной процедуре зерновозы пропускают в первую очередь. В частности, в пункте пропуска "Ужгород - Вышне Немецке" для них отведена специальная полоса. Таким образом, в страны Евросоюза уже удалось переместить около 900 тысяч тонн агропродукции", – подчеркнул чиновник.Закарпатье хочет обеспечить всю Украину сольюВ Закарпатской ОВА также анонсировали старт разработки Буштинского соляного месторождения. Губернатор края пообещал, что вскоре сможет в полном объеме покрыть потребность Украины в технической соли, а затем и пищевой. Проект реализуется в рамках инвестиционного соглашения с компанией "Катион Инвест", при этом стоимость проекта не разглашается.Ожидается, что добыча начнется уже через полгода. В настоящее время стартовали подготовительные работы, включающие строительство дорожного полотна, разметку буровых площадок, возведение места для работников. Все необходимое оборудование для бурения уже есть в наличии."К сожалению, из-за боевых действий в Донецкой области остановилось госпредприятие "Артемсоль", которое обеспечивало 100% потребности страны в соли. Именно поэтому для выполнения отдельных задач по покрытию продовольственной безопасности страны Закарпатье включилось в эту сложную, но сверхважную работу. После предварительных геологических исследований обнаружили колоссальный соляной пласт, начинающийся с 35 до 500 метров!" – заявил 12 августа глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.Ежемесячно на месторождении, по предварительной оценке, будут добывать около 150 тысяч тонн соли методом подземного выщелачивания через буровые скважины с поверхности земли. Добыча пищевой и технической соли в Буштинском месторождении должна полностью покрыть потребности страны в этом продукте. Однако товар появится на украинском рынке не сразу.Первая техническая соль из указанного месторождения должна поступить на рынки уже через полгода, причём как раз в зимний сезон потребность в ней составляет до 450 тысяч тонн. Ожидается, что после планового развития инфраструктуры предприятие начнет снабжение населения столовой солью.На Закарпатье также не теряют надежд возобновить добычу столовой соли в городке Солотвино – ведь там она самая чистая на территории Украины. Разведанные запасы соли в Солотвино достигают 200 миллионов кубометров, то есть даже при добыче в миллион тонн в год (а такого показателя "Солотвинский солерудник" не достигал даже в советские времена), соли хватит на 200 лет. Однако главная проблема Солотвино – тот факт, что все старые шахты затоплены в 2001-2008 годах, а строительство новых требует куда больших инвестиций, чем начало добычи соли в Буштино с нуля.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
западная украина, эксклюзив, украина, железная дорога, польша
Западная Украина за минувшую неделю
09:22 13.08.2022 (обновлено: 09:23 13.08.2022)
Участки железной дороги на Львовщине фактически войдут в железнодорожную сеть Польши, через Буковину будут вывозить зерно в Румынию, а Закарпатье хочет обеспечить Украину солью
Польша продолжает экспансию на железные дороги Львовщины
До 24 августа во Львовской области планируют запустить первый железнодорожный маршрут по колее европейского стандарта шириной 1435 мм. Об этом 9 августа заявил заместитель начальника Львовской областной военной администрации (ОВА) Юрий Бучко. По его словам, общий проект предполагает запуск евро-колеи между Варшавой и Киевом через Львов, а первый отрезок дороги будет запущен к Раве-Русской, городку на границе с Польшей.
"С 24 августа будет курсировать поезд из Варшавы в Раву-Русскую и, соответственно, наш украинский поезд из Равы-Русской, где можно будет пересесть и ехать в том или ином направлении. Там есть таможенный пост, пограничный пост", – сказал Бучко.
Ширина ж/д пути на участке Рава-Русская – Гребенное (граница) – Варшава составит 1435 мм. Но между Равой-Русской и Львовом, и далее до Киева – пока стандартные для Украины и постсоветского пространства 1520 мм. Предполагается, что на первом этапе по европути будет курсировать поезд из двух пассажирских вагонов.
По проекту планируется капитальный ремонт пути европейского образца протяженностью 8 км от границы до Равы-Русской, а также реконструкция железнодорожного вокзала в Раве-Русской с воссозданием пункта пограничного и таможенного контроля. Во Львовской ОВА напомнили, что пункт пропуска в Раве-Русской не работал более 20 лет, а путь от государственной границы до станции Рава-Русская не использовали с 2005 года.
"По состоянию на сегодняшний день уже активно прокладывают новый путь и приступили к реконструкции вокзала. Со своей стороны мы обеспечили своевременное изготовление проектно-сметной документации стоимостью более 4 миллионов гривен. А уже за средства госбюджета сейчас выполняют необходимые работы по реконструкции" – отметил Юрий Бучко. Правда, чиновник признал, что ко Дню Независимости Украины реконструкцию вокзала завершить не удастся, потому будут созданы "временные таможенные и пограничные павильоны для пропуска пассажиров".
"Учитывая военную ситуацию и поток внутренне перемещенных лиц на Львовщину, реализация этого проекта крайне важна. Это позволит развить пассажирские перевозки, станет альтернативой другим видам транспорта для пересечения границы и разгрузит пункты пропуска" – добавил Бучко.
В начале этого года Львовская областная государственная администрация, АО "Укрзализныця" (УЗ), Рава-Русская и Добросино-Магеровская общины подписали меморандум о возобновлении европути между Рава-Русской и госграницей. Документ предусматривает обновление железнодорожного сообщения между Варшавой и Львовом, то есть о продлении европейской колеи от Равы-Русской до Львова (около 60 километров).
Стоит отметить, что это далеко не единственный пример того, как участки железной дороги на Львовщине фактически включаются в железнодорожную сеть Польши. Так, ещё в июне 2022 года польские власти начали реконструкцию 12-километрового участка узкой колеи Перемышль – Нижанковичи (украинская пограничная станция). Но на самом деле это первый этап восстановления железнодорожного движения между польскими городами Перемышль и Загуж – через украинскую станцию Хиров. Эта линия не используется с 1995 года, и её восстановление очень выгодно для Подкарпатского воеводства Польши.
Хотя упомянутый Юрий Бучко тогда говорил, что "ныне решается вопрос, за чьи деньги будут реализованы работы" на украинской части маршрута Перемышль – Хиров – Загуж, на самом деле очевидно, что заплатят за всё поляки. Тем более, что речь идёт о не таких уж больших суммах: в 2016 году стоимость реконструкции 12 км участка Перемышль – Нижанковичи оценивалась в 40 миллионов злотых (менее 10 миллионов евро). От Нижанковичей же через Хиров до станции Кросьценко – первой на польской территории по направлении к Загужу – менее 40 километров колеи, причём большая её часть активно использовалась "Укрзализныцей" до начала пандемии коронавируса.
Украинское зерно будут вывозить и через Буковину
Группа компаний Alebor Group построит на территории Глыбоцкой общины (Черновицкая область) зерновой терминал для перегрузки украинской сельхозпродукции на узкую европейскую железнодорожную колею и последующей её отправки в румынский порт Констанца. Как сообщил 8 августа глава Глыбоцкой общины Григорий Ванзуряк, объект будет оснащен силосами емкостью до 200 тысяч тонн зерна и производительностью перевалки 3 миллиона тонн/год.
По данным чиновника, первая очередь проекта стоимостью 20 миллионов долларов, которая будет завершена в январе 2023 года, позволит хранить до 60 тысяч тонн сельхозкультур и ежегодно переваливать в Румынию до 1,2 миллиона тонн зерна. Общая же стоимость строительства объекта составит $40 млн. Ванзуряк уточнил, что в долгосрочной перспективе проект "Вадул-Сиретский терминал" предлагает логистический маршрут до порта Констанца как альтернативу портам Украины. Стоит отметить, что железнодорожный пункт пропуска "Вадул-Сирет" на границе с Румынией был одним из самых мощных во всём СССР.
Alebor Group в июле 2022 года заявила о покупке земельного участка в 15 гектаров в Черновицкой области – для строительства терминала по перевалке сельхозкультур с широкой украинской ж/д колеи на узкую европейскую, а также элеватора общей емкостью 60 тысяч тонн. Позже компания уточнила, что уже в сентябре планирует на приобретенном участке осуществлять ежесуточную перегрузку до 1,5 тысяч тонн зерновых с украинских путей на европейские, а с января 2023 года увеличить объём перегрузки вдвое.
Alebor Group создана в 2014 году, её основателем является киевский предприниматель Алексей Кустов. До начала российской спецоперации на Украине бизнес Alebor Group был сосредоточен в центральной и южной частях страны. В состав группы входят хлебоприёмные пункты (элеваторы) "Вороновцикое" (Винницкая область), "Христиновское" (Черкасская область) и "Честное" (Одесская обл.), общая мощность трех элеваторов составляет 315 тыс. тонн единовременного хранения.
Alebor Group также принадлежат автотранспортные компании "Болеко" и "Автоера" и торговое подразделение. Общий автопарк компаний насчитывает 210 зерновозов. Ранее Alebor Group имела мощности по экспорту 1,2 миллиона тонн зерновых и масличных культур в год, теперь же планирует увеличить их в два с половиной раза – но уже не в портах Одесской области, а на Буковине.
В целом западные границы Украины превращаются в "сухопутные порты" по вывозу украинского зерна. Так, в конце июля глава Закарпатской ОВА Виктор Микита заявил
, что на границе Украины в пределах Закарпатья не только удалось обеспечить "зелёные коридоры" для зерна, но и ускорить процесс перемещения агропродукции в ЕС и увеличить объемы таких перевозок. "Этот тип груза является приоритетным, поэтому по упрощенной процедуре зерновозы пропускают в первую очередь. В частности, в пункте пропуска "Ужгород - Вышне Немецке" для них отведена специальная полоса. Таким образом, в страны Евросоюза уже удалось переместить около 900 тысяч тонн агропродукции", – подчеркнул чиновник.
Закарпатье хочет обеспечить всю Украину солью
В Закарпатской ОВА также анонсировали старт разработки Буштинского соляного месторождения. Губернатор края пообещал, что вскоре сможет в полном объеме покрыть потребность Украины в технической соли, а затем и пищевой. Проект реализуется в рамках инвестиционного соглашения с компанией "Катион Инвест", при этом стоимость проекта не разглашается.
Ожидается, что добыча начнется уже через полгода. В настоящее время стартовали подготовительные работы, включающие строительство дорожного полотна, разметку буровых площадок, возведение места для работников. Все необходимое оборудование для бурения уже есть в наличии.
"К сожалению, из-за боевых действий в Донецкой области остановилось госпредприятие "Артемсоль", которое обеспечивало 100% потребности страны в соли. Именно поэтому для выполнения отдельных задач по покрытию продовольственной безопасности страны Закарпатье включилось в эту сложную, но сверхважную работу. После предварительных геологических исследований обнаружили колоссальный соляной пласт, начинающийся с 35 до 500 метров!" – заявил 12 августа глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.
Ежемесячно на месторождении, по предварительной оценке, будут добывать около 150 тысяч тонн соли методом подземного выщелачивания через буровые скважины с поверхности земли. Добыча пищевой и технической соли в Буштинском месторождении должна полностью покрыть потребности страны в этом продукте. Однако товар появится на украинском рынке не сразу.
Первая техническая соль из указанного месторождения должна поступить на рынки уже через полгода, причём как раз в зимний сезон потребность в ней составляет до 450 тысяч тонн. Ожидается, что после планового развития инфраструктуры предприятие начнет снабжение населения столовой солью.
На Закарпатье также не теряют надежд возобновить добычу столовой соли в городке Солотвино – ведь там она самая чистая на территории Украины. Разведанные запасы соли в Солотвино достигают 200 миллионов кубометров, то есть даже при добыче в миллион тонн в год (а такого показателя "Солотвинский солерудник" не достигал даже в советские времена), соли хватит на 200 лет. Однако главная проблема Солотвино – тот факт, что все старые шахты затоплены в 2001-2008 годах, а строительство новых требует куда больших инвестиций, чем начало добычи соли в Буштино с нуля.