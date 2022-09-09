https://ukraina.ru/20220909/1038600680.html

Бои в пригородах Балаклеи, Украина нацелилась на Купянск. Итоги 9 сентября

Бои в пригородах Балаклеи, Украина нацелилась на Купянск. Итоги 9 сентября - 09.09.2022 Украина.ру

Бои в пригородах Балаклеи, Украина нацелилась на Купянск. Итоги 9 сентября

Российские военные пытаются выбить ВСУ из пригородов Балаклеи. Украинские диверсанты в Купянске. Минобороны РФ перебрасывают технику в Харьковскую область. В Москве думают над введением виз с Украиной

2022-09-09T19:00

2022-09-09T19:00

2022-09-09T19:00

итоги

эксклюзив

украина

россия

купянск

балаклея

харьковская область

бои

минобороны

визы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037793486_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_33b487e3916e534ccf6b5ac861dd7a5c.jpg

События в БалаклееПродолжает поступать информация вокруг событий в Балаклее Харьковской области, которая, по некоторым данным, накануне перешла под контроль Киева.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами отказался комментировать эти сведения, заявив, что в Кремле не высказываются по поводу происходящего в зоне спецоперации, переадресовав этот вопрос в Министерство обороны. Согласно сводке российского оборонного ведомства на 15:00 из событий под Харьковом говорится о поражении пунктов управления националистического формирования "Кракен" в районе Пришиба, а также удары по пунктам временной дислокации подразделений 127-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады в районе Харькова. В результате этого были ликвидированы более 50 и ранено свыше 120 военнослужащих ВСУ.Тем временем, власти освобожденных территорий Харьковской области сообщили, что в окрестностях Балаклеи идут бои, российская армия пытается выбить из пригородов украинских военных. "Украинские вооруженные силы подтянули все свои резервы и сейчас на трупах своих солдат пытаются показать победу. У них колоссальные потери, тысячные. Буквально они бросают людей в бой на убой", - заявил в эфире телеканала "Россия-24" глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев. Позднее Минобороны РФ опубликовало видео переброски военной техники в Харьковскую область. На кадрах, среди прочего, видны танки и артиллерия. На технике нанесен символ "О", который является отличительным знаком группировки "Отважные", которая принимает участие в спецоперации. По данным СМИ, в это соединение входят войска Центрального военного округа. Неоднозначная обстановка в КупянскеПродолжается эвакуация мирных жителей из Купянска Харьковской области, которая началась накануне ввиду усиленных обстрелов. Сообщается, что эвакуируемых женщин и детей готов принять у себя Краснодарский край.Также местные власти проинформировали, что украинские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть в город, но их попытки были пресечены. "Обстановка в Купянском районе сейчас достаточно сложная и неоднозначная. <...> Наши войска удерживают позиции, город находится в достаточно безопасном состоянии. Мы сейчас пытаемся максимально эвакуировать граждан для того, чтобы обеспечить безопасность жителей", - сказал в эфире российского ТВ глава военно-гражданской администрации Купянского района Максим Губин.Кроме Купянска, эвакуация проводится и в Изюме.В этот же день украинские СМИ опубликовали интервью с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком. В беседе с журналистами он рассказал, почему украинская армия так стремится взять под контроль Купянск. "Это такой ключевой транспортный узел, который надо будет забрать и уже после этого смотреть, идти ли нам на север или немного вниз на юг", - сказал Подоляк.По его словам, украинская армия пытается "разрезать" российскую группировку на этом направлении и не дать ей действовать в режиме постоянного перемещения.Зеркального ответа не будетВ МИД РФ рассказали, какой ответ даст Москва на решение Киева ввести визовый режим для россиян. По словам дипломатов, рассматривается зеркальный ответ на данную меру, то есть введение ограничений на въезд в Россию для граждан Украины. Оговаривалось, что такой вариант - лишь один из многих, есть примеры, когда на подобные шаги следовал ассиметричный ответ. Так, в Грузии не введен визовый режим для россиян, при этом в РФ для граждан этой страны визы нужны. Позднее ситуацию прокомментировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. "Москва не намерена действовать зеркально", - сказала Захарова.По ее словам, РФ не планирует создавать дополнительные трудности для въезда простых украинцев, которые ищут защиту от националистов в РФ.С 1 июля киевские власти ввели визовый режим для россиян. В МИД Украины сообщили, что получить украинскую визу россияне смогут в визовых центрах восьми городов и в третьих странах. При этом уточнялось, что даже при наличии визы в поездке может быть отказано.

https://ukraina.ru/20220909/1038596347.html

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

итоги, эксклюзив, украина, россия, купянск, балаклея, харьковская область, бои, минобороны, визы, спецоперация, сво, всу, михаил подоляк, мария захарова