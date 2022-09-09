https://ukraina.ru/20220909/1038586121.html

Запад оказал Киеву помощь на 84 млрд евро, большей частью оружием. Его обнаружили в горячих точках

Запад оказал Киеву помощь на 84 млрд евро, большей частью оружием. Его обнаружили в горячих точках - 09.09.2022 Украина.ру

Запад оказал Киеву помощь на 84 млрд евро, большей частью оружием. Его обнаружили в горячих точках

Что сделало Украину главным поставщиком нелегальных вооружений на мировом чёрном рынке

2022-09-09T13:43

2022-09-09T13:43

2022-09-09T14:53

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Западные страны официально финансируют Украину со дня образования государственности или независимости, провозглашенной в 1991 году. Очередная волна финансовой помощи усилилась в 2013—2014 годах во время государственного переворота в Киеве, с началом агрессии против Донбасса и после потери Крыма.С 2014 по 2021 год США выделяли «гуманитарную» помощь Киеву. Более $ 2,5 млрд правительство США предоставило Украине в рамках программ «Инициатива содействия безопасности» и «Программы иностранного финансирования». По линии Госдепартамента США Украина получила более $ 3 млрд так называемой невоенной помощи.Германия выделила Украине более 1,8 млрд евро, в том числе:Более 650 млн евро с января 2014 года выделило правительство Канады.С 2022 года, еще до начала специальной военной операции России, коллективный Запад (страны Евросоюза и США) начал выделять деньги на вооружение Украины.17 января правительство США предоставило Киеву гарантии по кредиту на сумму до $ 1 млрд для стабилизации экономики. Правительство Великобритании объявило о намерениях поставить Киеву военную технику и оружие, в том числе 2000 единиц противотанкового оружия. 21 января правительство Канады выделило Украине гранты на сумму до $ 4,6 млн, кредит в размере до $ 92,2 млн.С 24 января по июнь 2022 года Украину финансировали 38 государств-доноров, в том числе 27 стран Евросоюза. К августу число доноров увеличилось до 41. В общей сложности Киеву за полгода выделили 84,2 млрд евро, утверждают в Кильском институте мировой экономики. Президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля попросил у Запада военную помощь. К концу марта США, Эстония и Польша поставили тяжелое вооружение, остальные страны ограничивались легким оружием вроде переносных противотанковых средств Javelin, NLAW или MILAN. В апреле тяжелое вооружение согласились отправить на Украину власти Канады, Чехии, Австралии, Франции, Бельгии, Германии, Нидерландов, Дании, Литвы, Испании, Португалии, Словакии и Латвии.По данным Кильского института мировой экономики, сотрудники которого отслеживают военные поставки, Украина получила и советское, и натовское вооружение:Основные виды вооружений, поставляемых западными странамиТочное количество единиц вооружения определить невозможно, так как министерства обороны стран Запада скрывают эти данные.Поставки США:Поставки Великобритании:Поставки Польши:Поставки Германии:Поставки Канады:В конце августа американские журналисты, ссылаясь на источники, сообщили о намерениях Пентагона увеличить военные поставки морским путем. Глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт заявила о пределе возможностей военных поставок на Украину, но запросила в бундестаге бюджет под перевооружение немецких войск. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил журналистам о планах Киева попросить у ФРГ танки «Леопард-2».При этом очевидно, что ни для кого не секрет и в России и на Западе, — значительная часть оружия, особенного стрелкового, уходит на чёрный рынок. Собственно, об этом и заявила 9 сентября на заседании СБ ООН замгенсека ООН Идзуми Накамицу. Вопрос в том, как на это теперь отреагирует ООН и в целом западное сообщество. Пока, похоже, вопрос «удушения России» с помощью Украины их беспокоит больше, чем факты поставок Киевом оружия на мировой нелегальный рынок.

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2022

Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

новости, оружие, украина, запад