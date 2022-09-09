Запад оказал Киеву помощь на 84 млрд евро, большей частью оружием. Его обнаружили в горячих точках - 09.09.2022 Украина.ру
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Запад оказал Киеву помощь на 84 млрд евро, большей частью оружием. Его обнаружили в горячих точках
Запад оказал Киеву помощь на 84 млрд евро, большей частью оружием. Его обнаружили в горячих точках - 09.09.2022 Украина.ру
Запад оказал Киеву помощь на 84 млрд евро, большей частью оружием. Его обнаружили в горячих точках
Что сделало Украину главным поставщиком нелегальных вооружений на мировом чёрном рынке
2022-09-09T13:43
2022-09-09T14:53
новости
оружие
украина
запад
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Западные страны официально финансируют Украину со дня образования государственности или независимости, провозглашенной в 1991 году. Очередная волна финансовой помощи усилилась в 2013—2014 годах во время государственного переворота в Киеве, с началом агрессии против Донбасса и после потери Крыма.С 2014 по 2021 год США выделяли «гуманитарную» помощь Киеву. Более $ 2,5 млрд правительство США предоставило Украине в рамках программ «Инициатива содействия безопасности» и «Программы иностранного финансирования». По линии Госдепартамента США Украина получила более $ 3 млрд так называемой невоенной помощи.Германия выделила Украине более 1,8 млрд евро, в том числе:Более 650 млн евро с января 2014 года выделило правительство Канады.С 2022 года, еще до начала специальной военной операции России, коллективный Запад (страны Евросоюза и США) начал выделять деньги на вооружение Украины.17 января правительство США предоставило Киеву гарантии по кредиту на сумму до $ 1 млрд для стабилизации экономики. Правительство Великобритании объявило о намерениях поставить Киеву военную технику и оружие, в том числе 2000 единиц противотанкового оружия. 21 января правительство Канады выделило Украине гранты на сумму до $ 4,6 млн, кредит в размере до $ 92,2 млн.С 24 января по июнь 2022 года Украину финансировали 38 государств-доноров, в том числе 27 стран Евросоюза. К августу число доноров увеличилось до 41. В общей сложности Киеву за полгода выделили 84,2 млрд евро, утверждают в Кильском институте мировой экономики. Президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля попросил у Запада военную помощь. К концу марта США, Эстония и Польша поставили тяжелое вооружение, остальные страны ограничивались легким оружием вроде переносных противотанковых средств Javelin, NLAW или MILAN. В апреле тяжелое вооружение согласились отправить на Украину власти Канады, Чехии, Австралии, Франции, Бельгии, Германии, Нидерландов, Дании, Литвы, Испании, Португалии, Словакии и Латвии.По данным Кильского института мировой экономики, сотрудники которого отслеживают военные поставки, Украина получила и советское, и натовское вооружение:Основные виды вооружений, поставляемых западными странамиТочное количество единиц вооружения определить невозможно, так как министерства обороны стран Запада скрывают эти данные.Поставки США:Поставки Великобритании:Поставки Польши:Поставки Германии:Поставки Канады:В конце августа американские журналисты, ссылаясь на источники, сообщили о намерениях Пентагона увеличить военные поставки морским путем. Глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт заявила о пределе возможностей военных поставок на Украину, но запросила в бундестаге бюджет под перевооружение немецких войск. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил журналистам о планах Киева попросить у ФРГ танки «Леопард-2».При этом очевидно, что ни для кого не секрет и в России и на Западе, — значительная часть оружия, особенного стрелкового, уходит на чёрный рынок. Собственно, об этом и заявила 9 сентября на заседании СБ ООН замгенсека ООН Идзуми Накамицу. Вопрос в том, как на это теперь отреагирует ООН и в целом западное сообщество. Пока, похоже, вопрос «удушения России» с помощью Украины их беспокоит больше, чем факты поставок Киевом оружия на мировой нелегальный рынок.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, оружие, украина, запад
Новости, оружие, Украина, Запад

Запад оказал Киеву помощь на 84 млрд евро, большей частью оружием. Его обнаружили в горячих точках

13:43 09.09.2022 (обновлено: 14:53 09.09.2022)
 
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Алексей Туманов
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Что сделало Украину главным поставщиком нелегальных вооружений на мировом чёрном рынке
Западные страны официально финансируют Украину со дня образования государственности или независимости, провозглашенной в 1991 году. Очередная волна финансовой помощи усилилась в 2013—2014 годах во время государственного переворота в Киеве, с началом агрессии против Донбасса и после потери Крыма.
С 2014 по 2021 год США выделяли «гуманитарную» помощь Киеву. Более $ 2,5 млрд правительство США предоставило Украине в рамках программ «Инициатива содействия безопасности» и «Программы иностранного финансирования». По линии Госдепартамента США Украина получила более $ 3 млрд так называемой невоенной помощи.
Германия выделила Украине более 1,8 млрд евро, в том числе:
  • 750 млн евро — в целях развития, по линиям Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ), Кредитного учреждения для восстановления (KfW) и Федерального физико-технического института (PTB);
  • 150 млн евро — гуманитарная помощь, выделенная на разминирование территорий в Донбассе;
  • 500 млн евро — кредит по линии Федерального министерства иностранных дел.
Более 650 млн евро с января 2014 года выделило правительство Канады.
С 2022 года, еще до начала специальной военной операции России, коллективный Запад (страны Евросоюза и США) начал выделять деньги на вооружение Украины.
17 января правительство США предоставило Киеву гарантии по кредиту на сумму до $ 1 млрд для стабилизации экономики. Правительство Великобритании объявило о намерениях поставить Киеву военную технику и оружие, в том числе 2000 единиц противотанкового оружия. 21 января правительство Канады выделило Украине гранты на сумму до $ 4,6 млн, кредит в размере до $ 92,2 млн.
С 24 января по июнь 2022 года Украину финансировали 38 государств-доноров, в том числе 27 стран Евросоюза. К августу число доноров увеличилось до 41. В общей сложности Киеву за полгода выделили 84,2 млрд евро, утверждают в Кильском институте мировой экономики.

Военная

Гуманитарная

Финансовая

США

25

9,2

10,3

Европейские институты

2,5

1,4

12,3

Великобритания

4

0,3

2,1

Германия

1,2

0,75

1,15

Канада

0,93

0,26

1,82

Польша

1,8

0,99

Франция

0,23

0,8

Норвегия

0,21

1,03

Япония

0,59

Италия

0,15

0,31

Президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля попросил у Запада военную помощь. К концу марта США, Эстония и Польша поставили тяжелое вооружение, остальные страны ограничивались легким оружием вроде переносных противотанковых средств Javelin, NLAW или MILAN. В апреле тяжелое вооружение согласились отправить на Украину власти Канады, Чехии, Австралии, Франции, Бельгии, Германии, Нидерландов, Дании, Литвы, Испании, Португалии, Словакии и Латвии.
По данным Кильского института мировой экономики, сотрудники которого отслеживают военные поставки, Украина получила и советское, и натовское вооружение:
  • 155-мм артиллерию НАТО — 150 из более 175 обещанных,
  • бронированные автомобили — 250 из более 360 обещанных,
  • сотни гаубиц,
  • 252 советских танка,
  • 40 танков НАТО,
  • тысячи переносных противотанковых систем, 32 800 других ракетных систем,
  • минимум три вертолета и 846 беспилотников.
Основные виды вооружений, поставляемых западными странами
Точное количество единиц вооружения определить невозможно, так как министерства обороны стран Запада скрывают эти данные.
Поставки США:
  • гаубицы М777,
  • РСЗО HIMARS,
  • многоцелевые автомобили Humvee,
  • бронетранспортеры М113,
  • переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер»,
  • ПТРК Javelin,
  • боевые вертолеты Ми-17,
  • дроны Switchblade,
  • дроны Puma,
  • дроны Phoenix Ghost.
Поставки Великобритании:
  • РСЗО M770,
  • бронемобили Mastiff (6x6),
  • бронемашины Stromer,
  • противокорабельные ракетные комплексы,
  • самонаводящиеся ракеты класса «воздух — земля» Brimstone-1,
  • противотанковые комплексы NLAW,
  • переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak.
Поставки Польши:
  • 60-мм минометы LMP-2017,
  • самоходные гаубицы AHS Krab,
  • танки Т-72,
  • ПТРК Javelin,
  • беспилотники FlyEye.
Поставки Германии:
  • самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000,
  • РСЗО Mars II,
  • зенитные ракеты «Стрела»,
  • ручные противотанковые гранатометы Panzerfaust 3,
  • зенитные самоходные установки (зенитные танки) «Гепард»,
  • зенитные ракетные комплексы IRIS-T.
Поставки Канады:
  • гаубицы М777,
  • гранатометы M72 LAW,
  • гранатометы Carl Gustaf M2,
  • бронетранспортеры Roshel Senator (4x4).
В конце августа американские журналисты, ссылаясь на источники, сообщили о намерениях Пентагона увеличить военные поставки морским путем. Глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт заявила о пределе возможностей военных поставок на Украину, но запросила в бундестаге бюджет под перевооружение немецких войск. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил журналистам о планах Киева попросить у ФРГ танки «Леопард-2».
При этом очевидно, что ни для кого не секрет и в России и на Западе, — значительная часть оружия, особенного стрелкового, уходит на чёрный рынок. Собственно, об этом и заявила 9 сентября на заседании СБ ООН замгенсека ООН Идзуми Накамицу. Вопрос в том, как на это теперь отреагирует ООН и в целом западное сообщество.
Пока, похоже, вопрос «удушения России» с помощью Украины их беспокоит больше, чем факты поставок Киевом оружия на мировой нелегальный рынок.
 
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