Запад оказал Киеву помощь на 84 млрд евро, большей частью оружием. Его обнаружили в горячих точках
13:43 09.09.2022 (обновлено: 14:53 09.09.2022)
Что сделало Украину главным поставщиком нелегальных вооружений на мировом чёрном рынке
Западные страны официально финансируют Украину со дня образования государственности или независимости, провозглашенной в 1991 году. Очередная волна финансовой помощи усилилась в 2013—2014 годах во время государственного переворота в Киеве, с началом агрессии против Донбасса и после потери Крыма.
С 2014 по 2021 год США выделяли «гуманитарную» помощь Киеву. Более $ 2,5 млрд правительство США предоставило Украине в рамках программ «Инициатива содействия безопасности» и «Программы иностранного финансирования». По линии Госдепартамента США Украина получила более $ 3 млрд так называемой невоенной помощи.
Германия выделила Украине более 1,8 млрд евро, в том числе:
- —750 млн евро — в целях развития, по линиям Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ), Кредитного учреждения для восстановления (KfW) и Федерального физико-технического института (PTB);
- —150 млн евро — гуманитарная помощь, выделенная на разминирование территорий в Донбассе;
- —500 млн евро — кредит по линии Федерального министерства иностранных дел.
Более 650 млн евро с января 2014 года выделило правительство Канады.
С 2022 года, еще до начала специальной военной операции России, коллективный Запад (страны Евросоюза и США) начал выделять деньги на вооружение Украины.
17 января правительство США предоставило Киеву гарантии по кредиту на сумму до $ 1 млрд для стабилизации экономики. Правительство Великобритании объявило о намерениях поставить Киеву военную технику и оружие, в том числе 2000 единиц противотанкового оружия. 21 января правительство Канады выделило Украине гранты на сумму до $ 4,6 млн, кредит в размере до $ 92,2 млн.
С 24 января по июнь 2022 года Украину финансировали 38 государств-доноров, в том числе 27 стран Евросоюза. К августу число доноров увеличилось до 41. В общей сложности Киеву за полгода выделили 84,2 млрд евро, утверждают в Кильском институте мировой экономики.
Военная
Гуманитарная
Финансовая
США
25
9,2
10,3
Европейские институты
2,5
1,4
12,3
Великобритания
4
0,3
2,1
Германия
1,2
0,75
1,15
Канада
0,93
0,26
1,82
Польша
1,8
0,99
Франция
0,23
0,8
Норвегия
0,21
1,03
Япония
0,59
Италия
0,15
0,31
Президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля попросил у Запада военную помощь. К концу марта США, Эстония и Польша поставили тяжелое вооружение, остальные страны ограничивались легким оружием вроде переносных противотанковых средств Javelin, NLAW или MILAN. В апреле тяжелое вооружение согласились отправить на Украину власти Канады, Чехии, Австралии, Франции, Бельгии, Германии, Нидерландов, Дании, Литвы, Испании, Португалии, Словакии и Латвии.
По данным Кильского института мировой экономики, сотрудники которого отслеживают военные поставки, Украина получила и советское, и натовское вооружение:
- —155-мм артиллерию НАТО — 150 из более 175 обещанных,
- —бронированные автомобили — 250 из более 360 обещанных,
- —сотни гаубиц,
- —252 советских танка,
- —40 танков НАТО,
- —тысячи переносных противотанковых систем, 32 800 других ракетных систем,
- —минимум три вертолета и 846 беспилотников.
Основные виды вооружений, поставляемых западными странами
Точное количество единиц вооружения определить невозможно, так как министерства обороны стран Запада скрывают эти данные.
Поставки США:
- —гаубицы М777,
- —РСЗО HIMARS,
- —многоцелевые автомобили Humvee,
- —бронетранспортеры М113,
- —переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер»,
- —ПТРК Javelin,
- —боевые вертолеты Ми-17,
- —дроны Switchblade,
- —дроны Puma,
- —дроны Phoenix Ghost.
Поставки Великобритании:
- —РСЗО M770,
- —бронемобили Mastiff (6x6),
- —бронемашины Stromer,
- —противокорабельные ракетные комплексы,
- —самонаводящиеся ракеты класса «воздух — земля» Brimstone-1,
- —противотанковые комплексы NLAW,
- —переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak.
Поставки Польши:
- —60-мм минометы LMP-2017,
- —самоходные гаубицы AHS Krab,
- —танки Т-72,
- —ПТРК Javelin,
- —беспилотники FlyEye.
Поставки Германии:
- —самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000,
- —РСЗО Mars II,
- —зенитные ракеты «Стрела»,
- —ручные противотанковые гранатометы Panzerfaust 3,
- —зенитные самоходные установки (зенитные танки) «Гепард»,
- —зенитные ракетные комплексы IRIS-T.
Поставки Канады:
- —гаубицы М777,
- —гранатометы M72 LAW,
- —гранатометы Carl Gustaf M2,
- —бронетранспортеры Roshel Senator (4x4).
В конце августа американские журналисты, ссылаясь на источники, сообщили о намерениях Пентагона увеличить военные поставки морским путем. Глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт заявила о пределе возможностей военных поставок на Украину, но запросила в бундестаге бюджет под перевооружение немецких войск. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил журналистам о планах Киева попросить у ФРГ танки «Леопард-2».
При этом очевидно, что ни для кого не секрет и в России и на Западе, — значительная часть оружия, особенного стрелкового, уходит на чёрный рынок. Собственно, об этом и заявила 9 сентября на заседании СБ ООН замгенсека ООН Идзуми Накамицу. Вопрос в том, как на это теперь отреагирует ООН и в целом западное сообщество.
Пока, похоже, вопрос «удушения России» с помощью Украины их беспокоит больше, чем факты поставок Киевом оружия на мировой нелегальный рынок.