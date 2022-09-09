https://ukraina.ru/20220909/1038584360.html

В ООН заявили, что обеспокоены вопросом контроля за поставляемым на Украину западным оружием

В ООН заявили, что обеспокоены вопросом контроля за поставляемым на Украину западным оружием - 09.09.2022 Украина.ру

В ООН заявили, что обеспокоены вопросом контроля за поставляемым на Украину западным оружием

ООН обеспокоена притоком оружия в зоны конфликтов, заявила замгенсека ООН Идзуми Накамицу на заседании Совбеза ООН по теме поставок западных вооружений Киеву 9 сентября

2022-09-09T12:36

2022-09-09T12:36

2022-09-09T13:01

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Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что поставляемое киевскому режиму западное оружие часто попадает в руки террористов через черные рынки.А глава МИД РФ Сергей Лавров позже отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.

https://ukraina.ru/20220907/1038521221.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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оон, оружие, украина, новости