В ООН заявили, что обеспокоены вопросом контроля за поставляемым на Украину западным оружием - 09.09.2022 Украина.ру
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В ООН заявили, что обеспокоены вопросом контроля за поставляемым на Украину западным оружием
В ООН заявили, что обеспокоены вопросом контроля за поставляемым на Украину западным оружием - 09.09.2022 Украина.ру
В ООН заявили, что обеспокоены вопросом контроля за поставляемым на Украину западным оружием
ООН обеспокоена притоком оружия в зоны конфликтов, заявила замгенсека ООН Идзуми Накамицу на заседании Совбеза ООН по теме поставок западных вооружений Киеву 9 сентября
2022-09-09T12:36
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оружие
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новости
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Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что поставляемое киевскому режиму западное оружие часто попадает в руки террористов через черные рынки.А глава МИД РФ Сергей Лавров позже отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.
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оон, оружие, украина, новости
ООН, оружие, Украина, Новости

В ООН заявили, что обеспокоены вопросом контроля за поставляемым на Украину западным оружием

12:36 09.09.2022 (обновлено: 13:01 09.09.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУзападное оружие НЕХ
западное оружие НЕХ - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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ООН обеспокоена притоком оружия в зоны конфликтов, заявила замгенсека ООН Идзуми Накамицу на заседании Совбеза ООН по теме поставок западных вооружений Киеву 9 сентября

«В качестве общего заявления: крупномасштабный приток вооружений в зоны, затронутые конфликтами, вызывает множество обеспокоенностей, в том числе по поводу потенциальной утечки [поставляемых вооружений от адресата]», — сказала Накамицу.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что поставляемое киевскому режиму западное оружие часто попадает в руки террористов через черные рынки.
А глава МИД РФ Сергей Лавров позже отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.
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