Кремль ответил на вопрос по ситуации в Балаклее - 09.09.2022 Украина.ру
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Кремль ответил на вопрос по ситуации в Балаклее
Кремль ответил на вопрос по ситуации в Балаклее - 09.09.2022 Украина.ру
Кремль ответил на вопрос по ситуации в Балаклее
Кремль не комментирует события в Балаклее Харьковской области, заявил журналистам 9 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-09-09T12:45
2022-09-09T13:13
новости
балаклея
харьковская область
украина
россия
спецоперация
наступление
всу
армия
вс рф
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По его словам, данный вопрос, также как и другие события в зоне проведения спецоперации на Украине — компетенция Минобороны. По настоящий момент российское оборонное ведомство не комментировало информацию об оставлении российской армией города Балаклеи под Харьковом. Ранее в сети появились видео, на которых над горсоветом Балаклеи поднят украинский флаг.
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новости, балаклея, харьковская область, украина, россия, спецоперация, наступление, всу, армия, вс рф
Новости, Балаклея, Харьковская область, Украина, Россия, Спецоперация, наступление, ВСУ, Армия, ВС РФ

Кремль ответил на вопрос по ситуации в Балаклее

12:45 09.09.2022 (обновлено: 13:13 09.09.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Кремль не комментирует события в Балаклее Харьковской области, заявил журналистам 9 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
По его словам, данный вопрос, также как и другие события в зоне проведения спецоперации на Украине — компетенция Минобороны.
По настоящий момент российское оборонное ведомство не комментировало информацию об оставлении российской армией города Балаклеи под Харьковом.
Ранее в сети появились видео, на которых над горсоветом Балаклеи поднят украинский флаг.
 
НовостиБалаклеяХарьковская областьУкраинаРоссияСпецоперациянаступлениеВСУАрмияВС РФ
 
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