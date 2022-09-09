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Кремль ответил на вопрос по ситуации в Балаклее

Кремль ответил на вопрос по ситуации в Балаклее - 09.09.2022 Украина.ру

Кремль ответил на вопрос по ситуации в Балаклее

Кремль не комментирует события в Балаклее Харьковской области, заявил журналистам 9 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2022-09-09T12:45

2022-09-09T12:45

2022-09-09T13:13

новости

балаклея

харьковская область

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наступление

всу

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вс рф

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По его словам, данный вопрос, также как и другие события в зоне проведения спецоперации на Украине — компетенция Минобороны. По настоящий момент российское оборонное ведомство не комментировало информацию об оставлении российской армией города Балаклеи под Харьковом. Ранее в сети появились видео, на которых над горсоветом Балаклеи поднят украинский флаг.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, балаклея, харьковская область, украина, россия, спецоперация, наступление, всу, армия, вс рф