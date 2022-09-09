https://ukraina.ru/20220909/1038585661.html
Кремль ответил на вопрос по ситуации в Балаклее
Кремль ответил на вопрос по ситуации в Балаклее - 09.09.2022 Украина.ру
Кремль ответил на вопрос по ситуации в Балаклее
Кремль не комментирует события в Балаклее Харьковской области, заявил журналистам 9 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-09-09T12:45
2022-09-09T12:45
2022-09-09T13:13
новости
балаклея
харьковская область
украина
россия
спецоперация
наступление
всу
армия
вс рф
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По его словам, данный вопрос, также как и другие события в зоне проведения спецоперации на Украине — компетенция Минобороны. По настоящий момент российское оборонное ведомство не комментировало информацию об оставлении российской армией города Балаклеи под Харьковом. Ранее в сети появились видео, на которых над горсоветом Балаклеи поднят украинский флаг.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, балаклея, харьковская область, украина, россия, спецоперация, наступление, всу, армия, вс рф
Новости, Балаклея, Харьковская область, Украина, Россия, Спецоперация, наступление, ВСУ, Армия, ВС РФ
Кремль ответил на вопрос по ситуации в Балаклее
12:45 09.09.2022 (обновлено: 13:13 09.09.2022)
Кремль не комментирует события в Балаклее Харьковской области, заявил журналистам 9 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
По его словам, данный вопрос, также как и другие события в зоне проведения спецоперации на Украине — компетенция Минобороны.
По настоящий момент российское оборонное ведомство не комментировало информацию об оставлении российской армией города Балаклеи под Харьковом.
Ранее в сети появились видео, на которых над горсоветом Балаклеи поднят украинский флаг.