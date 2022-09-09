Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября - 09.09.2022 Украина.ру
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Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября
Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября - 09.09.2022 Украина.ру
Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября
Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября, сообщает Times
2022-09-09T09:19
2022-09-09T09:19
елизавета ii
новости
великобритания
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Отмечается, что 9 сентября новый король и королева-консорт Камилла вернутся из шотландского замка Балморал, где накануне скончалась Елизавета II.Несмотря на то, что провозглашения еще не было, Карл III стал королем и главой страны в тот же момент, когда умерла его мать.Как пишет газета, во второй половине дня 9 сентября должна состояться первая аудиенция Карла III с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.Также на этот день запланирована встреча короля с главным церемониймейстером и председателем Геральдической палаты Великобритании Эдуардом Фицаланом-Говардом, 18-м герцогом Норфолка, который будет заниматься похоронами Елизаветы II.Королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет.
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452
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елизавета ii, новости, великобритания
Елизавета II, Новости, Великобритания

Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября

09:19 09.09.2022
 
Карл III
Карл III
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Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября, сообщает Times
Отмечается, что 9 сентября новый король и королева-консорт Камилла вернутся из шотландского замка Балморал, где накануне скончалась Елизавета II.
Несмотря на то, что провозглашения еще не было, Карл III стал королем и главой страны в тот же момент, когда умерла его мать.

"Это день, когда Карла официально провозгласят королем", — написала газета Times.

Как пишет газета, во второй половине дня 9 сентября должна состояться первая аудиенция Карла III с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.
Также на этот день запланирована встреча короля с главным церемониймейстером и председателем Геральдической палаты Великобритании Эдуардом Фицаланом-Говардом, 18-м герцогом Норфолка, который будет заниматься похоронами Елизаветы II.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет.
 
Елизавета IIНовостиВеликобритания
 
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