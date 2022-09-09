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Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября

Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября - 09.09.2022 Украина.ру

Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября

Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября, сообщает Times

2022-09-09T09:19

2022-09-09T09:19

2022-09-09T09:19

елизавета ii

новости

великобритания

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Отмечается, что 9 сентября новый король и королева-консорт Камилла вернутся из шотландского замка Балморал, где накануне скончалась Елизавета II.Несмотря на то, что провозглашения еще не было, Карл III стал королем и главой страны в тот же момент, когда умерла его мать.Как пишет газета, во второй половине дня 9 сентября должна состояться первая аудиенция Карла III с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.Также на этот день запланирована встреча короля с главным церемониймейстером и председателем Геральдической палаты Великобритании Эдуардом Фицаланом-Говардом, 18-м герцогом Норфолка, который будет заниматься похоронами Елизаветы II.Королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет.

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2022

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елизавета ii, новости, великобритания