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Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября
Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября - 09.09.2022 Украина.ру
Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября
Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября, сообщает Times
2022-09-09T09:19
2022-09-09T09:19
2022-09-09T09:19
елизавета ii
новости
великобритания
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Отмечается, что 9 сентября новый король и королева-консорт Камилла вернутся из шотландского замка Балморал, где накануне скончалась Елизавета II.Несмотря на то, что провозглашения еще не было, Карл III стал королем и главой страны в тот же момент, когда умерла его мать.Как пишет газета, во второй половине дня 9 сентября должна состояться первая аудиенция Карла III с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.Также на этот день запланирована встреча короля с главным церемониймейстером и председателем Геральдической палаты Великобритании Эдуардом Фицаланом-Говардом, 18-м герцогом Норфолка, который будет заниматься похоронами Елизаветы II.Королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
елизавета ii, новости, великобритания
Елизавета II, Новости, Великобритания
Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября
Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября, сообщает Times
Отмечается, что 9 сентября новый король и королева-консорт Камилла вернутся из шотландского замка Балморал, где накануне скончалась Елизавета II.
Несмотря на то, что провозглашения еще не было, Карл III стал королем и главой страны в тот же момент, когда умерла его мать.
"Это день, когда Карла официально провозгласят королем", — написала газета Times.
Как пишет газета, во второй половине дня 9 сентября должна состояться первая аудиенция Карла III с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.
Также на этот день запланирована встреча короля с главным церемониймейстером и председателем Геральдической палаты Великобритании Эдуардом Фицаланом-Говардом, 18-м герцогом Норфолка, который будет заниматься похоронами Елизаветы II.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет.