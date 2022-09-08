https://ukraina.ru/20220908/1038553254.html

Донецкий философ назвал "возвращением к глупости" идею обновить учебник украинского языка

Донецкий философ назвал "возвращением к глупости" идею обновить учебник украинского языка - 08.09.2022 Украина.ру

Донецкий философ назвал "возвращением к глупости" идею обновить учебник украинского языка

Донбасс девятый год пытается вернуться к своим истокам - в Россию. Создание нового учебника украинского языка - это или политическая наивность, или саботаж. Об этом изданию Украина.ру рассказал донецкий философ, эксперт Изборского клуба Андрей Коновалов

2022-09-08T14:29

2022-09-08T14:29

2022-09-08T14:29

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Жители Донбасса пытаются исправить ошибки прошлого, о которых говорил президент России Владимир Путин. Придуманное государство Украина было навязано людям на русских землях в пространстве исторической России. Украинизация происходила "через колено", и привела к войнам. Одна из причин вооруженных конфликтов - язык и отношение киевских властей к людям, которые веками жили в Донбассе, наименование их "оккупантами", сказал Коновалов.Существуют правила системы: то, что в нее вкладывается изначально в качестве параметров, таковым и становится. Изменить это невозможно, как и генетическую предопределенность, сказал эксперт. По его словам, общество - это такая же материальная система, как и человеческий организм, и рано или поздно становится тем, что в нее вкладывают.Юго-западная Русь (Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Херсонская, Донецкая, Луганская и другие области) была отдана Лениным по политическим соображениям под некое государство "Украина", которое до этого никогда не существовало, продолжил эксперт. Немецкие социал-демократы удивлялись, как так Ленин пошел на поводу у десятков человек, которые "что-то там провозгласили".Идею создания нового учебника украинского языка Коновалов назвал "возвращением к глупости, а не истокам". В ЛДНР принят концепт "Русского Донбасса", проведен референдум, существует идея Новороссии. События 2014 года касались двух вопросов: русского языка, который киевские путчисты сразу запретили, и изменение формы организации жизни - федерализация Украины.Россия изначально по своей форме - империя, сказал Коновалов. Формирование государств по этническому признаку России не подходил, так как на ее территории проживали разные народы. Поэтому был принят библейский принцип "нет ни эллина, ни иудея - перед Богом все равны", что позволило государству развиваться тысячу лет, несмотря на разности.Другой, кроме как антиРоссией, Украина не будет. Обсуждать варианты сосуществования с ней можно было "вчера", сегодня "нужно вернуть русскость на русскую землю", сказал Коновалов. По его словам, ненормально, когда отличия возводят в глобальный масштаб, и начинают строить некую "самость". Например, если такие отличия возвести во вселенский формат, то казаки в нем окажутся отдельной нацией с отдельным языком.

https://ukraina.ru/20220908/1038544628.html

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новости, учебник, украинский язык, донецк, донбасс, днр