Донецкий философ назвал "возвращением к глупости" идею обновить учебник украинского языка - 08.09.2022 Украина.ру
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Донецкий философ назвал "возвращением к глупости" идею обновить учебник украинского языка
Донецкий философ назвал "возвращением к глупости" идею обновить учебник украинского языка - 08.09.2022 Украина.ру
Донецкий философ назвал "возвращением к глупости" идею обновить учебник украинского языка
Донбасс девятый год пытается вернуться к своим истокам - в Россию. Создание нового учебника украинского языка - это или политическая наивность, или саботаж. Об этом изданию Украина.ру рассказал донецкий философ, эксперт Изборского клуба Андрей Коновалов
2022-09-08T14:29
2022-09-08T14:29
новости
учебник
украинский язык
донецк
донбасс
днр
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Жители Донбасса пытаются исправить ошибки прошлого, о которых говорил президент России Владимир Путин. Придуманное государство Украина было навязано людям на русских землях в пространстве исторической России. Украинизация происходила "через колено", и привела к войнам. Одна из причин вооруженных конфликтов - язык и отношение киевских властей к людям, которые веками жили в Донбассе, наименование их "оккупантами", сказал Коновалов.Существуют правила системы: то, что в нее вкладывается изначально в качестве параметров, таковым и становится. Изменить это невозможно, как и генетическую предопределенность, сказал эксперт. По его словам, общество - это такая же материальная система, как и человеческий организм, и рано или поздно становится тем, что в нее вкладывают.Юго-западная Русь (Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Херсонская, Донецкая, Луганская и другие области) была отдана Лениным по политическим соображениям под некое государство "Украина", которое до этого никогда не существовало, продолжил эксперт. Немецкие социал-демократы удивлялись, как так Ленин пошел на поводу у десятков человек, которые "что-то там провозгласили".Идею создания нового учебника украинского языка Коновалов назвал "возвращением к глупости, а не истокам". В ЛДНР принят концепт "Русского Донбасса", проведен референдум, существует идея Новороссии. События 2014 года касались двух вопросов: русского языка, который киевские путчисты сразу запретили, и изменение формы организации жизни - федерализация Украины.Россия изначально по своей форме - империя, сказал Коновалов. Формирование государств по этническому признаку России не подходил, так как на ее территории проживали разные народы. Поэтому был принят библейский принцип "нет ни эллина, ни иудея - перед Богом все равны", что позволило государству развиваться тысячу лет, несмотря на разности.Другой, кроме как антиРоссией, Украина не будет. Обсуждать варианты сосуществования с ней можно было "вчера", сегодня "нужно вернуть русскость на русскую землю", сказал Коновалов. По его словам, ненормально, когда отличия возводят в глобальный масштаб, и начинают строить некую "самость". Например, если такие отличия возвести во вселенский формат, то казаки в нем окажутся отдельной нацией с отдельным языком.
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новости, учебник, украинский язык, донецк, донбасс, днр
Новости, учебник, украинский язык, Донецк, Донбасс, ДНР

Донецкий философ назвал "возвращением к глупости" идею обновить учебник украинского языка

14:29 08.09.2022
 
философ Андрей Коновалов
философ Андрей Коновалов
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Донбасс девятый год пытается вернуться к своим истокам - в Россию. Создание нового учебника украинского языка - это или политическая наивность, или саботаж. Об этом изданию Украина.ру рассказал донецкий философ, эксперт Изборского клуба Андрей Коновалов
Жители Донбасса пытаются исправить ошибки прошлого, о которых говорил президент России Владимир Путин. Придуманное государство Украина было навязано людям на русских землях в пространстве исторической России. Украинизация происходила "через колено", и привела к войнам. Одна из причин вооруженных конфликтов - язык и отношение киевских властей к людям, которые веками жили в Донбассе, наименование их "оккупантами", сказал Коновалов.
"Украинство - это и есть нацизм, а Украина была создана за пределами Российской империи, а если конкретно - в Австро-венгерской империи. Потом этот проект переходил к немцам, сейчас его курируют англосаксы, но суть не меняется. Главная задача созданного проекта - быть антиРоссией. И Путин об этом уже много раз говорил", - сказал Коновалов.
Существуют правила системы: то, что в нее вкладывается изначально в качестве параметров, таковым и становится. Изменить это невозможно, как и генетическую предопределенность, сказал эксперт. По его словам, общество - это такая же материальная система, как и человеческий организм, и рано или поздно становится тем, что в нее вкладывают.
Юго-западная Русь (Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Херсонская, Донецкая, Луганская и другие области) была отдана Лениным по политическим соображениям под некое государство "Украина", которое до этого никогда не существовало, продолжил эксперт. Немецкие социал-демократы удивлялись, как так Ленин пошел на поводу у десятков человек, которые "что-то там провозгласили".
Идею создания нового учебника украинского языка Коновалов назвал "возвращением к глупости, а не истокам". В ЛДНР принят концепт "Русского Донбасса", проведен референдум, существует идея Новороссии. События 2014 года касались двух вопросов: русского языка, который киевские путчисты сразу запретили, и изменение формы организации жизни - федерализация Украины.
Россия изначально по своей форме - империя, сказал Коновалов. Формирование государств по этническому признаку России не подходил, так как на ее территории проживали разные народы. Поэтому был принят библейский принцип "нет ни эллина, ни иудея - перед Богом все равны", что позволило государству развиваться тысячу лет, несмотря на разности.
Другой, кроме как антиРоссией, Украина не будет. Обсуждать варианты сосуществования с ней можно было "вчера", сегодня "нужно вернуть русскость на русскую землю", сказал Коновалов. По его словам, ненормально, когда отличия возводят в глобальный масштаб, и начинают строить некую "самость". Например, если такие отличия возвести во вселенский формат, то казаки в нем окажутся отдельной нацией с отдельным языком.
помощник ректора ДонНУ Наталья Москаленко
12:38
"Великодушие присуще русским" - помощник ректора ДонНУ о новом учебнике "красивого украинского языка"В Донбассе разрешено преподавание в школах на украинском языке, но школьники отказываются изучать мову - не связывают свое будущее с Украиной. Об этом изданию Украина.ру рассказала журналист, помощник ректора Донецкого национального университета, старший преподаватель кафедры журналистики Наталья Москаленко
 
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