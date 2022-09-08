https://ukraina.ru/20220908/1038548339.html
Обстановка в Харьковской области, больше оружия для Киева. Главное на Украине на 12:00 8 сентября
Обстановка в Харьковской области, больше оружия для Киева. Главное на Украине на 12:00 8 сентября - 08.09.2022 Украина.ру
Обстановка в Харьковской области, больше оружия для Киева. Главное на Украине на 12:00 8 сентября
Украина.ру, 08.09.2022
2022-09-08T12:05
2022-09-08T12:05
2022-09-08T12:58
эксклюзив
харьковская область
всу
рожин
алексей анпилогов
владимир путин
пентагон
ллойд остин
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Продолжаются бои в районе Балаклеи. В Купянском районе объявлена эвакуация детей и женщин из-за постоянных обстрелов ВСУ. В США обещают новые военные поставки киевскому режиму.Различные СМИ сообщают о боях в районе города Балаклея в Харьковской области. Как сообщил в своём Telegram-канале писатель и политический деятель Захар Прилепин, минувшей ночью российские войска отбили две попытки ВСУ войти в город.Военный эксперт Борис Рожин подтвердил, что город контролируется ВС РФ, и указал на «противоречивые сообщения» о боях на окраине Балаклеи и в районе Шевченково.Ранее в интервью Украина.ру военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов рассказал, что прорыв ВСУ осложнил положение находящихся в Балаклее российских военнослужащих, однако город хорошо укреплён и у сил киевского режима не получится «взять его с наскока».Он заметил, что информации с места событий очень мало, поскольку на этом участке фронта военных корреспондентов меньше, чем было в Херсонской области во время недавней попытки контрнаступления ВСУ.Анпилогов указал, что ВСУ, повторяя свои прежние действия в Херсонской области, втянулись в узкую полосу прорыва через села Пришиб, Вербовка и Яковенково.Он добавил, что Балаклея хорошо подготовлена к обороне и взять её «с наскока» у ВСУ не получится.Тем временем в райцентре Купянске объявлена эвакуация детей и женщин, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.Интенсивность обстрелов Донецка и других городов ДНР на этом фоне снизилась. Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Горловке и освобожденном ранее Никольском. Сегодня поступило сообщение о ранении женщины в Киевском районе Донецка и повреждении там трёх многоквартирных жилых домов.Решения по Запорожской АЭСВласти контролируемого РФ города Энергодара Запорожской области сообщили, что комиссия в четверг примет решение о дальнейшем режиме работы Запорожской АЭС. В настоящее время работает только шестой энергоблок электростанции.Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга высказался в поддержку предложения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Он сказал, что реализация такого предложения сможет обезопасить город и АЭС от обстрелов ВСУ.Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии VII Восточного экономического форума, подчеркнул, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, возглавивший посетившую ЗАЭС делегацию агентства, является настоящим профессионалом, и отчёту делегации можно доверять.При этом российский президент заметил, что понимает, что делегация в своем отчете была вынуждена раскрывать не всю информацию.Больше западного оружия для киевского режимаСтало известно, что сегодня министр обороны США Ллойд Остин объявит о новом пакете помощи Киеву на встрече министров обороны, которая должна состоятся сегодня на авиабазе Рамштайн в Германии.Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.Это уже пятая подобная встреча. В ней принимают участие министры обороны и другие представители около 40 стран, большинство которых входит в НАТО или ЕС. Первая встреча состоялась в апреле, целью собрания является координация военной помощи киевскому режиму среди стран — союзников США.Американское финансовое агентство Bloomberg сообщает, что Пентагон отправил на Украину высокоточные снаряды Excalibur.Агентство ссылается на финансовые документы американского военного ведомства, в которых говорится о выделении 92 миллионов долларов на пополнение запасов этих снарядов в связи с их «передачей Украине».Снаряды, каждый из которых стоит примерно 100 тысяч долларов, используются в 155-миллимитровых гаубицах, большое количество которых уже было передано киевскому режиму.По словам агентства, Excalibur отличаются «доказанной точностью» стрельбы и были впервые применены американской армией в Ираке в 2007 году.В то время как западные страны раздувают вооружённый конфликт на Украине, поставляя всё большее количество вооружений Киеву, большинство стран мира придерживаются нейтральной позиции, а некоторые предлагают свою помощь для урегулирования ситуации.Индонезия готова организовать встречу президентов России и Украины во время саммита G20, который состоится в ноябре. Саммит станет «прекрасным шансом» для таких переговоров, заявил индонезийский посол в Москве Жозе Тавариш.Тем временем Росавиация продлила до 16 сентября режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, говорится в сообщении федерального агентства.
https://ukraina.ru/20220907/1038513299.html
https://ukraina.ru/20220614/1034146799.html
https://ukraina.ru/20220723/1036794474.html
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эксклюзив, харьковская область, всу, рожин, алексей анпилогов, владимир путин, пентагон, ллойд остин
Продолжаются бои в районе Балаклеи. В Купянском районе объявлена эвакуация детей и женщин из-за постоянных обстрелов ВСУ. В США обещают новые военные поставки киевскому режиму.
Различные СМИ сообщают о боях в районе города Балаклея в Харьковской области. Как сообщил в своём Telegram-канале писатель и политический деятель Захар Прилепин, минувшей ночью российские войска отбили две попытки ВСУ войти в город.
Военный эксперт Борис Рожин подтвердил, что город контролируется ВС РФ, и указал на «противоречивые сообщения» о боях на окраине Балаклеи и в районе Шевченково.
Ранее в интервью Украина.ру военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов рассказал
, что прорыв ВСУ осложнил положение находящихся в Балаклее российских военнослужащих, однако город хорошо укреплён и у сил киевского режима не получится «взять его с наскока».
Он заметил, что информации с места событий очень мало, поскольку на этом участке фронта военных корреспондентов меньше, чем было в Херсонской области во время недавней попытки контрнаступления ВСУ.
Анпилогов указал, что ВСУ, повторяя свои прежние действия в Херсонской области, втянулись в узкую полосу прорыва через села Пришиб, Вербовка и Яковенково.
«Они могут получить точно такие же последствия, когда это из полосы прорыва превращается в огневой мешок. Украинские войска начнут получать массированные удары артиллерией и авиацией, поскольку у них нет завесы из легких средств ПВО, которые обычно формируются вдоль позиционного фронта. Они сразу же начнут нести серьёзные потери».
Он добавил, что Балаклея хорошо подготовлена к обороне и взять её «с наскока» у ВСУ не получится.
Тем временем в райцентре Купянске объявлена эвакуация детей и женщин, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.
«На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере, детей, женщин из-за того, что город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооружённых формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города. Это касается не только Купянска, но и всего Купянского района», — сказал он.
Интенсивность обстрелов Донецка и других городов ДНР на этом фоне снизилась. Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Горловке и освобожденном ранее Никольском. Сегодня поступило сообщение о ранении женщины в Киевском районе Донецка и повреждении там трёх многоквартирных жилых домов.
Решения по Запорожской АЭС
Власти контролируемого РФ города Энергодара Запорожской области сообщили, что комиссия в четверг примет решение о дальнейшем режиме работы Запорожской АЭС. В настоящее время работает только шестой энергоблок электростанции.
Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга высказался в поддержку предложения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Он сказал, что реализация такого предложения сможет обезопасить город и АЭС от обстрелов ВСУ.
«Если данный проект будет принят, рабочие шаги в этом направлении будут предприняты и поставлена задача, мы все прекрасно понимаем, что близлежащие населенные пункты, сам город Энергодар, АЭС будут в безопасности от огня (обстрелов ВСУ. — Ред.)».
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии VII Восточного экономического форума, подчеркнул, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, возглавивший посетившую ЗАЭС делегацию агентства, является настоящим профессионалом, и отчёту делегации можно доверять.
При этом российский президент заметил, что понимает, что делегация в своем отчете была вынуждена раскрывать не всю информацию.
«Они находятся, разумеется, под давлением тех стран, где они работают: в том числе Соединённых Штатов, европейских стран, и не могут прямо сказать, что обстрелы идут со стороны Украины».
Владимир Путин
Президент РФ
Больше западного оружия для киевского режима
Стало известно, что сегодня министр обороны США Ллойд Остин объявит о новом пакете помощи Киеву на встрече министров обороны, которая должна состоятся сегодня на авиабазе Рамштайн в Германии.
Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.
«Совершенно точно будет больше боеприпасов GMLRS... Это действительно то, что нужно украинцам», — сказал он.
Это уже пятая подобная встреча. В ней принимают участие министры обороны и другие представители около 40 стран, большинство которых входит в НАТО или ЕС. Первая встреча состоялась в апреле, целью собрания является координация военной помощи киевскому режиму среди стран — союзников США.
Американское финансовое агентство Bloomberg сообщает
, что Пентагон отправил на Украину высокоточные снаряды Excalibur.
Агентство ссылается на финансовые документы американского военного ведомства, в которых говорится о выделении 92 миллионов долларов на пополнение запасов этих снарядов в связи с их «передачей Украине».
«В плане пополнения запасов Excalibur США впервые признается, что Пентагон снабжал этими снарядами украинские силы».
Снаряды, каждый из которых стоит примерно 100 тысяч долларов, используются в 155-миллимитровых гаубицах, большое количество которых уже было передано киевскому режиму.
По словам агентства, Excalibur отличаются «доказанной точностью» стрельбы и были впервые применены американской армией в Ираке в 2007 году.
В то время как западные страны раздувают вооружённый конфликт на Украине, поставляя всё большее количество вооружений Киеву, большинство стран мира придерживаются нейтральной позиции, а некоторые предлагают свою помощь для урегулирования ситуации.
Индонезия готова организовать встречу президентов России и Украины во время саммита G20, который состоится в ноябре. Саммит станет «прекрасным шансом» для таких переговоров, заявил индонезийский посол в Москве Жозе Тавариш.
Тем временем Росавиация продлила до 16 сентября режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, говорится в сообщении федерального агентства.