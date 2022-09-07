https://ukraina.ru/20220907/1038520140.html

Алексей Анпилогов: Россия готова превратить полосу прорыва ВСУ под Балаклеей в огневой мешок

Алексей Анпилогов: Россия готова превратить полосу прорыва ВСУ под Балаклеей в огневой мешок - 07.09.2022 Украина.ру

Алексей Анпилогов: Россия готова превратить полосу прорыва ВСУ под Балаклеей в огневой мешок

Украина.ру, 07.09.2022

2022-09-07T12:59

2022-09-07T12:59

2022-09-07T12:59

интервью

россия

всу

балаклея

харьков

херсон

донбасс

артиллерия

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Пока балаклейский гарнизон действительно сражается в полуокружении. Но Россия еще не вводила в бой оперативные резервы, которые однозначно находятся на этом направлении и могут быть быстро переброшены с других участков фронта. Если Россия выиграет гонку по развертыванию частей, украинские войска начнут получать массированные удары артиллерией и авиацией, поскольку у них нет завесы из легких средств ПВО, которые обычно формируются вдоль позиционного фронта, считает военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее военкор Андрей Руденко сообщил, что на харьковском направлении украинские войска продвинулись за счет численного превосходства, взяв дорогу на Купянск под огневой контроль. Балаклея теперь в оперативном окружении. Будет попытка отрезать и Изюм. Оборону на этом направлении держат Самарский и Башкирский СОБР. Они больше суток бьются в полном окружении под Волоховым Яром, оставлять позиции не намерены.- Алексей, там действительно все так плохо, как об этом пишут с мест?- К сожалению, информации с мест у нас еще меньше, чем с херсонского направления. Потому что на изюмско-балаклейском направлении традиционно было не так много военкоров, как возле Донецка. Даже из Херсона поступало больше информации с самого передка. И если с Херсоном ситуация уже понятна, потому что прошла неделя с момента украинского наступления, то под Харьковом только начался украинский прорыв, который еще не достиг решающих целей.Судя по той информации, которая поступает из немногочисленных фото и видео отчетов, прорыв украинских сил шел вдоль дороги Андреевка-Пришиб. Эти два небольших населенных пункта еще до наступления находились под украинским контролем. ВСУ смогли закрепиться в пригороде Балаклеи в селе Вербовка. Там протекают речки Средняя и Крайняя Балаклейка. Судя по всему, они смогли дойти до Крайней Балаклейки. Там есть мост, который был взорван или сознательно поврежден, но дальше этого моста они пока не прошли.Но они смогли пройти до Яковенково. Эта трасса уходит с Балаклеи на север и является основной оперативной линией снабжения балаклейского гарнизона, тех СОБРов, которые сейчас обороняются. Это не единственная линия снабжения. Есть еще дорога через Савинцы вдоль Северского Донца. Но нужно понимать, что эта дорога тоже находилась под огневым контролем ВСУ с противоположного берега Северского Донца.Таким образом, балаклейский гарнизон действительно сражается в полуокружении. Нельзя сказать, что украинцы взяли Балаклею в кольцо. Но этот прорыв осложнил положение гарнизона. Вызывает опасение, что дальше предпримет противник.У союзных войск на этом направлении была легкая завеса из пехотных частей, которые объективно не могли сдержать наступление механизированных частей Украины. Но российская сторона еще не вводила в бой оперативные резервы, которые однозначно находятся на этом направлении и могут быть быстро переброшены с других участков фронта. Потому что и возле Харькова серьезная группировка, и южнее вдоль Северского Донца есть силы, которые можно использовать для ликвидации прорыва. Сейчас идет гонка по развертыванию частей.Проблема украинского наступления в том, что ВСУ, как и в случае с Херсоном, втянулись в узкую полосу прорыва через села Пришиб, Вербовка и Яковенкова. Они могут получить точно такие же последствия, когда это из полосы прорыва превращается в огневой мешок. Украинские войска начнут получать массированные удары артиллерией и авиацией, поскольку у них нет завесы из легких средств ПВО, которые обычно формируются вдоль позиционного фронта. Они сразу же начнут нести серьезные потери.Если говорить о городских боях, Балаклея достаточно хорошо подготовлена к обороне. Взять ее с наскока украинским войскам не получится. Поэтому давайте следить за развитием событий.- Есть мнение, что такие контрнаступления даже выгодны нашим войскам, поскольку выманивают противника из укрепрайонов и нам их будет проще перебить. Так или это?- Мы не знаем, кто на харьковском направлении руководит подразделениями украинской армии и насколько их тактика будет отличаться от прорывов на юге, которые мы фактически ликвидировали. Нужно понимать, что под Харьковом немного другая местность. Она более пересеченная, там больше "зеленки". И мы не знаем о тех силах, которыми российская армия располагает в качестве резервов. Но пока еще украинская сторона не демонстрировала выдающихся примеров оперативного искусства. Особенно в наступлении.- Была информация, что мы все-таки выбили противника из Кодемы и продвигаемся в сторону Первомайского. Насколько события в Балаклее смогут отвлечь нас от Донбасса?- Я уже говорил, что мы не видели ввода в бой стратегических и оперативных резервов, которые формировала российская армия. И на херсонском, и на харьковском направлении оборону держат те силы, которые там были изначально. Сказать, где Генштаб использует эти резервы, мы не знаем. Это может быть контрудар на харьковском или херсонском направлении, либо рассекающий удар на запорожском направлении, где можно создать встречные проблемы для украинской армии. Можно ожидать традиционного продолжения продавливания линии обороны возле Донецка, Горловки и других крупных городов Донбасса.- Сейчас ведется спор о том, хватает ли русским войскам живой силы. И военный эксперт Владимир Евсеев выразил мнение, что именно в Донбассе нам не нужны толпы пехоты. По его словам, нам там нужен спецназ, функции которого выполняют "вагнеровцы", а больше его взять неоткуда. А вы что думаете по этому поводу?- Спецназ – это хирургический инструмент, который имеет ограниченное применение. Заменять спецназом линейные пехотные части – это как забивать микроскопом гвозди. У российской армии действительно не хватает штурмовой пехоты. Но проводить наступательные действия, связанные с кинжальным и близким боем с обороняющимся противником, способны далеко не все. Если в обороне стойкость проявляют 70-70% солдат, то в наступлении могут работать вдвое меньше людей, потому что это гораздо более сложный тактический прием.Пока же стратегия СВО остается прежней. Если Украина скатилась до уровня тотальной мобилизации, то Россия наступает армией мирного времени, проводя ограниченную мобилизацию добровольцев. Это интересная страница в военной истории, когда Россия обеспечивает наступление за счет превосходства в технических средствах, а не в живой силе.Украина воюет по классическим лекалам 20 века. Они сидят роют окопы, сидят в обороне, стойко переносят обстрелы. Но проблема в том, что оборона – это экономный способ боевых действий, но без позитивных задач. Вы обороной можете истощить силы противника, но не можете освободить территории. Обороной войну выигрывали очень редко. И Украине с Россией точно невозможно выиграть войну на истощение.- А почему?- Потому что Украина уже сейчас имеет разрушенный тыл, разгромленную экономику и огромные потери в живой силе. Техническое превосходство российской армии подавляющее. Даже экономическая и военная помощь Запада не покрывает потерь Украины в технике и живой силы. И экономику Украины уже не спасти. По данным за август, половина госбюджета Украины формируется за счет прямой помощи и займов западных стран. Украина как государство прекратило существование. Это не более чем территория на дотациях западных спонсоров.

https://ukraina.ru/20220906/1038494820.html

https://ukraina.ru/20220907/1038509255.html

https://ukraina.ru/20220902/1038353658.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, балаклея, харьков, херсон, донбасс, артиллерия