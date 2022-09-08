https://ukraina.ru/20220908/1038545622.html

Губернатор Хабаровского края объяснил, почему не поедет добровольцем на Украину

Губернатор Хабаровского края объяснил, почему не поедет добровольцем на Украину - 08.09.2022 Украина.ру

Губернатор Хабаровского края объяснил, почему не поедет добровольцем на Украину

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев объяснил, что не едет добровольцем на Украину, потому что у него есть бронь, передает РИА Новости 8 сентября

2022-09-08T10:56

2022-09-08T10:56

2022-09-08T10:56

новости

добровольцы

хабаровский край

украина

губернатор

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В интервью РИА Новости он рассказал, что с большим уважением относится к добровольцам, которые отправляются на Украину.Он добавил, что и сам бы с радостью поехал, но не может оставить свой пост.Ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру рассказал, что в Крыму добровольцев очень много и это люди, которые осознанно сделали свой выбор, в том числе, чиновники, которые скинули пиджаки и пошли офицерами, командирами туда.Также военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру объяснил, что численность российских войск на Украине будут увеличивать за счет добровольцев, но есть нюанс: добровольцев будут оплачивать из региональных бюджетов, а контрактники на бюджете Минобороны.

https://ukraina.ru/20220827/1038144500.html

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, добровольцы, хабаровский край, украина, губернатор