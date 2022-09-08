Губернатор Хабаровского края объяснил, почему не поедет добровольцем на Украину - 08.09.2022 Украина.ру
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Губернатор Хабаровского края объяснил, почему не поедет добровольцем на Украину
Губернатор Хабаровского края объяснил, почему не поедет добровольцем на Украину - 08.09.2022 Украина.ру
Губернатор Хабаровского края объяснил, почему не поедет добровольцем на Украину
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев объяснил, что не едет добровольцем на Украину, потому что у него есть бронь, передает РИА Новости 8 сентября
2022-09-08T10:56
2022-09-08T10:56
новости
добровольцы
хабаровский край
украина
губернатор
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В интервью РИА Новости он рассказал, что с большим уважением относится к добровольцам, которые отправляются на Украину.Он добавил, что и сам бы с радостью поехал, но не может оставить свой пост.Ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру рассказал, что в Крыму добровольцев очень много и это люди, которые осознанно сделали свой выбор, в том числе, чиновники, которые скинули пиджаки и пошли офицерами, командирами туда.Также военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру объяснил, что численность российских войск на Украине будут увеличивать за счет добровольцев, но есть нюанс: добровольцев будут оплачивать из региональных бюджетов, а контрактники на бюджете Минобороны.
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новости, добровольцы, хабаровский край, украина, губернатор
Новости, добровольцы, Хабаровский край, Украина, губернатор

Губернатор Хабаровского края объяснил, почему не поедет добровольцем на Украину

10:56 08.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Уткин / Перейти в фотобанкДегтярев и Левичев получают удостоверение кандидата в мэры Москвы
Дегтярев и Левичев получают удостоверение кандидата в мэры Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Александр Уткин
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев объяснил, что не едет добровольцем на Украину, потому что у него есть бронь, передает РИА Новости 8 сентября
Я бы сам поехал, с удовольствием! Но мне нельзя, у меня бронь.
В интервью РИА Новости он рассказал, что с большим уважением относится к добровольцам, которые отправляются на Украину.
Он добавил, что и сам бы с радостью поехал, но не может оставить свой пост.
Ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру рассказал, что в Крыму добровольцев очень много и это люди, которые осознанно сделали свой выбор, в том числе, чиновники, которые скинули пиджаки и пошли офицерами, командирами туда.
Также военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру объяснил, что численность российских войск на Украине будут увеличивать за счет добровольцев, но есть нюанс: добровольцев будут оплачивать из региональных бюджетов, а контрактники на бюджете Минобороны.
Усиление мер безопасности у Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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"Большая разница": эксперт рассказал, чем отличается иностранный наемник от добровольцаИностранных граждан, которые хотят принять участие в СВО нужно оформлять, как добровольцев, тогда они не будут считаться наемниками, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
 
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