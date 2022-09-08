https://ukraina.ru/20220908/1038545622.html
Губернатор Хабаровского края объяснил, почему не поедет добровольцем на Украину
Губернатор Хабаровского края объяснил, почему не поедет добровольцем на Украину - 08.09.2022 Украина.ру
Губернатор Хабаровского края объяснил, почему не поедет добровольцем на Украину
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев объяснил, что не едет добровольцем на Украину, потому что у него есть бронь, передает РИА Новости 8 сентября
2022-09-08T10:56
2022-09-08T10:56
2022-09-08T10:56
новости
добровольцы
хабаровский край
украина
губернатор
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В интервью РИА Новости он рассказал, что с большим уважением относится к добровольцам, которые отправляются на Украину.Он добавил, что и сам бы с радостью поехал, но не может оставить свой пост.Ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру рассказал, что в Крыму добровольцев очень много и это люди, которые осознанно сделали свой выбор, в том числе, чиновники, которые скинули пиджаки и пошли офицерами, командирами туда.Также военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру объяснил, что численность российских войск на Украине будут увеличивать за счет добровольцев, но есть нюанс: добровольцев будут оплачивать из региональных бюджетов, а контрактники на бюджете Минобороны.
https://ukraina.ru/20220827/1038144500.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, добровольцы, хабаровский край, украина, губернатор
Губернатор Хабаровского края объяснил, почему не поедет добровольцем на Украину
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев объяснил, что не едет добровольцем на Украину, потому что у него есть бронь, передает РИА Новости 8 сентября
Я бы сам поехал, с удовольствием! Но мне нельзя, у меня бронь.
В интервью РИА Новости он рассказал, что с большим уважением относится к добровольцам, которые отправляются на Украину.
Он добавил, что и сам бы с радостью поехал, но не может оставить свой пост.
Ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру рассказал, что в Крыму добровольцев очень много и это люди, которые осознанно сделали свой выбор, в том числе, чиновники, которые скинули пиджаки и пошли офицерами, командирами туда.
Также военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру объяснил, что численность российских войск на Украине будут увеличивать за счет добровольцев, но есть нюанс: добровольцев будут оплачивать из региональных бюджетов, а контрактники на бюджете Минобороны.