"Великодушие присуще русским" - помощник ректора ДонНУ о новом учебнике "красивого украинского языка"
помощник ректора ДонНУ Наталья Москаленко
В Донбассе разрешено преподавание в школах на украинском языке, но школьники отказываются изучать мову - не связывают свое будущее с Украиной. Об этом изданию Украина.ру рассказала журналист, помощник ректора Донецкого национального университета, старший преподаватель кафедры журналистики Наталья Москаленко
В Минпросвещения России заявили о разработке учебника "красивого украинского языка" для жителей Донбасса и освобожденных территорий Украины. Изучение языков тренирует память, развивает мышление и мировоззрение, считает Москаленко. Немецкий писатель, мыслитель и философ Иоганн Гете сказал: "Сколько языков ты знаешь, столько раз ты и живёшь".
В Донбассе изучали украинский, русский и европейские языки. Люди в общении свободно переходили с русского на украинский и наоборот. Однако девятый год в жизни Донбасса украинского языка нет.
"Мы стали говорить исключительно на том языке, на котором думаем - на русском", - сказала Москаленко.
"С политической точки зрения правильно, что Россия не то, что не запрещает, а ещё и создаёт условия для изучения украинского литературного языка, думаю, насильно заставлять его учить не будут. Но показать, какой подход должен быть к этому в демократическом обществе - правильно и своевременно. Россия сейчас демонстрирует мудрость, зрелость и дипломатичность как великое государство, в котором учитываются интересы всех его граждан. И ещё это урок тем государствам, которые запрещает изучение русского языка, литературы, русской культуры. Великодушие присуще великим, то есть русским", - сказала Москаленко.
Министерство образования ДНР предоставляло и предоставляет детям возможность изучать украинский язык, но школьники отказываются - не связывают свое будущее с Украиной.
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