https://ukraina.ru/20220908/1038544628.html

"Великодушие присуще русским" - помощник ректора ДонНУ о новом учебнике "красивого украинского языка"

"Великодушие присуще русским" - помощник ректора ДонНУ о новом учебнике "красивого украинского языка" - 08.09.2022 Украина.ру

"Великодушие присуще русским" - помощник ректора ДонНУ о новом учебнике "красивого украинского языка"

В Донбассе разрешено преподавание в школах на украинском языке, но школьники отказываются изучать мову - не связывают свое будущее с Украиной. Об этом изданию Украина.ру рассказала журналист, помощник ректора Донецкого национального университета, старший преподаватель кафедры журналистики Наталья Москаленко

2022-09-08T12:38

2022-09-08T12:38

2022-09-08T12:38

новости

учебник

украинский язык

донбасс

днр

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В Минпросвещения России заявили о разработке учебника "красивого украинского языка" для жителей Донбасса и освобожденных территорий Украины. Изучение языков тренирует память, развивает мышление и мировоззрение, считает Москаленко. Немецкий писатель, мыслитель и философ Иоганн Гете сказал: "Сколько языков ты знаешь, столько раз ты и живёшь".В Донбассе изучали украинский, русский и европейские языки. Люди в общении свободно переходили с русского на украинский и наоборот. Однако девятый год в жизни Донбасса украинского языка нет. "Мы стали говорить исключительно на том языке, на котором думаем - на русском", - сказала Москаленко.Министерство образования ДНР предоставляло и предоставляет детям возможность изучать украинский язык, но школьники отказываются - не связывают свое будущее с Украиной.

https://ukraina.ru/20220908/1038541574.html

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новости, учебник, украинский язык, донбасс, днр