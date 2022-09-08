"Великодушие присуще русским" - помощник ректора ДонНУ о новом учебнике "красивого украинского языка" - 08.09.2022 Украина.ру
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"Великодушие присуще русским" - помощник ректора ДонНУ о новом учебнике "красивого украинского языка"
"Великодушие присуще русским" - помощник ректора ДонНУ о новом учебнике "красивого украинского языка" - 08.09.2022 Украина.ру
"Великодушие присуще русским" - помощник ректора ДонНУ о новом учебнике "красивого украинского языка"
В Донбассе разрешено преподавание в школах на украинском языке, но школьники отказываются изучать мову - не связывают свое будущее с Украиной. Об этом изданию Украина.ру рассказала журналист, помощник ректора Донецкого национального университета, старший преподаватель кафедры журналистики Наталья Москаленко
2022-09-08T12:38
2022-09-08T12:38
новости
учебник
украинский язык
донбасс
днр
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В Минпросвещения России заявили о разработке учебника "красивого украинского языка" для жителей Донбасса и освобожденных территорий Украины. Изучение языков тренирует память, развивает мышление и мировоззрение, считает Москаленко. Немецкий писатель, мыслитель и философ Иоганн Гете сказал: "Сколько языков ты знаешь, столько раз ты и живёшь".В Донбассе изучали украинский, русский и европейские языки. Люди в общении свободно переходили с русского на украинский и наоборот. Однако девятый год в жизни Донбасса украинского языка нет. "Мы стали говорить исключительно на том языке, на котором думаем - на русском", - сказала Москаленко.Министерство образования ДНР предоставляло и предоставляет детям возможность изучать украинский язык, но школьники отказываются - не связывают свое будущее с Украиной.
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новости, учебник, украинский язык, донбасс, днр
Новости, учебник, украинский язык, Донбасс, ДНР

"Великодушие присуще русским" - помощник ректора ДонНУ о новом учебнике "красивого украинского языка"

12:38 08.09.2022
 
помощник ректора ДонНУ Наталья Москаленко
помощник ректора ДонНУ Наталья Москаленко
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В Донбассе разрешено преподавание в школах на украинском языке, но школьники отказываются изучать мову - не связывают свое будущее с Украиной. Об этом изданию Украина.ру рассказала журналист, помощник ректора Донецкого национального университета, старший преподаватель кафедры журналистики Наталья Москаленко
В Минпросвещения России заявили о разработке учебника "красивого украинского языка" для жителей Донбасса и освобожденных территорий Украины. Изучение языков тренирует память, развивает мышление и мировоззрение, считает Москаленко. Немецкий писатель, мыслитель и философ Иоганн Гете сказал: "Сколько языков ты знаешь, столько раз ты и живёшь".
В Донбассе изучали украинский, русский и европейские языки. Люди в общении свободно переходили с русского на украинский и наоборот. Однако девятый год в жизни Донбасса украинского языка нет.
"Мы стали говорить исключительно на том языке, на котором думаем - на русском", - сказала Москаленко.
"С политической точки зрения правильно, что Россия не то, что не запрещает, а ещё и создаёт условия для изучения украинского литературного языка, думаю, насильно заставлять его учить не будут. Но показать, какой подход должен быть к этому в демократическом обществе - правильно и своевременно. Россия сейчас демонстрирует мудрость, зрелость и дипломатичность как великое государство, в котором учитываются интересы всех его граждан. И ещё это урок тем государствам, которые запрещает изучение русского языка, литературы, русской культуры. Великодушие присуще великим, то есть русским", - сказала Москаленко.
Министерство образования ДНР предоставляло и предоставляет детям возможность изучать украинский язык, но школьники отказываются - не связывают свое будущее с Украиной.
Ситуация на Майдане - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
10:09
В Институте стран СНГ посоветовали издать учебник истории украинского сепаратизмаМинистерству просвещения России лучше издать учебник по истории украинского сепаратизма, а не нового "красивого украинского языка", рассказал изданию Украина.ру заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков
 
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