https://ukraina.ru/20220908/1038536167.html

Эксперт: Балаклея сражается в полуокружении, говорить о взятии города в кольцо нельзя

Эксперт: Балаклея сражается в полуокружении, говорить о взятии города в кольцо нельзя - 08.09.2022 Украина.ру

Эксперт: Балаклея сражается в полуокружении, говорить о взятии города в кольцо нельзя

Российский гарнизон Балаклеи (Харьковская область) сражается в полуокружении, и положение у него нелёгкое, но говорить о полном окружении города нельзя. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2022-09-08T06:30

2022-09-08T06:30

2022-09-08T06:30

новости

алексей анпилогов

всу

балаклея

наступление

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Он заметил, что информации с места событий очень мало, поскольку на этом участке фронта военных корреспондентов ещё меньше, чем в Херсонской области.Он заметил, что прорыв ВСУ осложнил положение находящихся в Балаклее российских военнослужащих, однако город хорошо укреплён и у ВСУ не получится "взять его с наскока".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220906/1038508055.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алексей анпилогов, всу, балаклея, наступление