Эксперт: Балаклея сражается в полуокружении, говорить о взятии города в кольцо нельзя
Российский гарнизон Балаклеи (Харьковская область) сражается в полуокружении, и положение у него нелёгкое, но говорить о полном окружении города нельзя. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Он заметил, что информации с места событий очень мало, поскольку на этом участке фронта военных корреспондентов ещё меньше, чем в Херсонской области.
И если с Херсоном ситуация уже понятна, потому что прошла неделя с момента украинского наступления, то под Харьковом только начался украинский прорыв, который ещё не достиг решающих целей. … Нельзя сказать, что украинцы взяли Балаклею в кольцо.
Он заметил, что прорыв ВСУ осложнил положение находящихся в Балаклее российских военнослужащих, однако город хорошо укреплён и у ВСУ не получится "взять его с наскока".
6 сентября, 18:07Кнутов: ВСУ атакуют на Харьковском направлении, чтобы не попасть в "клещи"Украинская армия пытается атаковать на нескольких направлениях сразу. На Харьковском направлении ВСУ преследуют задачу отсечь российскую группировку, которая наступает на Славянск. Об этом изданию Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.