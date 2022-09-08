Эксперт: Балаклея сражается в полуокружении, говорить о взятии города в кольцо нельзя - 08.09.2022 Украина.ру
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Эксперт: Балаклея сражается в полуокружении, говорить о взятии города в кольцо нельзя
Эксперт: Балаклея сражается в полуокружении, говорить о взятии города в кольцо нельзя - 08.09.2022 Украина.ру
Эксперт: Балаклея сражается в полуокружении, говорить о взятии города в кольцо нельзя
Российский гарнизон Балаклеи (Харьковская область) сражается в полуокружении, и положение у него нелёгкое, но говорить о полном окружении города нельзя. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2022-09-08T06:30
2022-09-08T06:30
новости
алексей анпилогов
всу
балаклея
наступление
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Он заметил, что информации с места событий очень мало, поскольку на этом участке фронта военных корреспондентов ещё меньше, чем в Херсонской области.Он заметил, что прорыв ВСУ осложнил положение находящихся в Балаклее российских военнослужащих, однако город хорошо укреплён и у ВСУ не получится "взять его с наскока".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, алексей анпилогов, всу, балаклея, наступление
Новости, Алексей Анпилогов, ВСУ, Балаклея, наступление

Эксперт: Балаклея сражается в полуокружении, говорить о взятии города в кольцо нельзя

06:30 08.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ окоп военнослужащий украинский оружие обстрел бой
ВСУ окоп военнослужащий украинский оружие обстрел бой - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Российский гарнизон Балаклеи (Харьковская область) сражается в полуокружении, и положение у него нелёгкое, но говорить о полном окружении города нельзя. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Он заметил, что информации с места событий очень мало, поскольку на этом участке фронта военных корреспондентов ещё меньше, чем в Херсонской области.

И если с Херсоном ситуация уже понятна, потому что прошла неделя с момента украинского наступления, то под Харьковом только начался украинский прорыв, который ещё не достиг решающих целей. … Нельзя сказать, что украинцы взяли Балаклею в кольцо.

Он заметил, что прорыв ВСУ осложнил положение находящихся в Балаклее российских военнослужащих, однако город хорошо укреплён и у ВСУ не получится "взять его с наскока".
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 18:07
Кнутов: ВСУ атакуют на Харьковском направлении, чтобы не попасть в "клещи"Украинская армия пытается атаковать на нескольких направлениях сразу. На Харьковском направлении ВСУ преследуют задачу отсечь российскую группировку, которая наступает на Славянск. Об этом изданию Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиАлексей АнпилоговВСУБалаклеянаступление
 
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