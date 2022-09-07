https://ukraina.ru/20220907/1038517969.html
Решение Путина по зерну, убийства мирных жителей, разминирование. Главное на Украине на 12:00 7 сентября
Решение Путина по зерну, убийства мирных жителей, разминирование. Главное на Украине на 12:00 7 сентября - 07.09.2022 Украина.ру
Решение Путина по зерну, убийства мирных жителей, разминирование. Главное на Украине на 12:00 7 сентября
в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что «Россия ничего не начинала с точки зрения военных действий на Украине». По его словам, Москва... Украина.ру, 07.09.2022
2022-09-07T12:00
2022-09-07T12:00
2022-09-07T12:14
владимир путин
зерно
россия
украина
хроники
эксклюзив
обстрелы
лнр
днр
мины
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Путин предложил ограничить вывоз зерна из заблокированных портов Украины. Подросток стала жертвой украинских военных. Киев заявил о задаче разминировать территорию размером с БелоруссиюРоссийский лидер Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что «Россия ничего не начинала с точки зрения военных действий на Украине». По его словам, Москва пытается закончить то, что началось в 2014 году.Путин напомнил, что военные действия на востоке Украины в 2014 году начали после государственного переворота в Киеве те, «кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа».В начале июля Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что «Запад хочет воевать с Россией до последнего украинца».«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь, пусть попробуют», — отметил он.Президент добавил, что «мы всерьез-то еще ничего не начинали».В рамках Восточного экономического форума он также ответил на вопрос, что Россия приобрела и что потеряла после начала спецоперации 24 февраля.«Уверен, ничего мы не потеряли. Главное приобретение — укрепление нашего суверенитета. Поляризация пойдет только на пользу. Все ненужное и вредное будет отторгнуто. Будем только набирать темпы», — заверил он.Президент России также предложил ограничить вывоз зерна из заблокированных портов Украины в страны Евросоюза. По этому поводу он планирует посоветоваться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.«Если исключить Турцию как страну-посредника, то практически все зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны ЕС. По программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам, было загружено только 2 корабля из 87. На них было вывезено 60 000 т продовольствия из 2 млн т. Ну это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны», — сказал Путин.По его словам, это может привести к масштабным проблемам и гуманитарным катастрофам.Глава государства сравнил показатели нехватки продовольствия в 2019 г. и сейчас. Он сообщил со ссылкой на данные ООН, что три года назад 135 млн человек испытывали нехватку продовольствия, сейчас же их число увеличилось в 2,5 раза — до 345 млн человек.Путин подчеркнул, что «продуктовая сделка» была заключена, в первую очередь, в целях помощи беднейшим странам. Он обвинил страны Запада в колонизаторском поведении и в том, что они обманывают беднейшие страны.В конце июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. В Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.Обстрелы освобожденных территорийПредставительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о 34 фактах ведения огня со стороны ВСУ за сутки.На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм.На ясиноватском — артиллерию 152 мм.На горловском — артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм.Всего украинские военные выпустили 178 единиц различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Калининский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Новобахмутовка, Макеевка (Червоногвардейский район), Ясиноватая, Еленовка.В Кировском районе Донецка погибла девочка-подросток 2008 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Новомарьевке.Повреждено 13 домостроений, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.При этом Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска в результате действий сил ДНР и РФ за сутки потеряли более 15 человек личного состава и одну установку РСЗО «Град».В свою очередь официальный представитель НМ ЛНР капитан Иван Филипоненко отметил, что в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР за сутки противник лишился 45 человек личного состава, двух бронетранспортёров, четырех единиц специальной автомобильной техники, двух артиллерийских установок.Инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР за сутки очистили больше шести гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Чабановка и Александровка.Как сообщил глава администрации района Новой Каховки Владимир Леонтьев, за утро украинцы нанесли три ракетных удара по Новой Каховке.«Бьют по ГЭС и не только, у нас пострадали промышленные объекты за городом. Вчера вечером тоже обстреливали, сегодня было три удара, удары очень сильные», — сказал Леонтьев.Он уточнил, что «люди, к счастью, не пострадали».По словам Леонтьева, в среднем за сутки украинские войска выпускают по городу и району более ста ракет.«Наш город войдет в историю как город, рекордно подвергшийся ракетным атакам вообще в истории. Если только за сутки выпускают по 100+ ракет, можно посчитать, сколько денег потратил коллективный Запад на нас, можно построить несколько городов за эти деньги», — подчеркнул глава администрации района.Заминированная УкраинаНа Украине нужно разминировать 185 тысяч квадратных километров территории, сообщил начальник управления пиротехнических работ и гуманитарного разминирования Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Олег Бондарь. Эта площадь почти равна территории Белоруссии. Всего с начала военных действий была обследована территория площадью почти 70 тыс. га и обнаружено более 192 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе более 2,1 тыс. авиабомб.В начале августа Госдепартамент США заявил, что предоставит Украине $89 млн на помощь в разминировании и обезвреживании неразорвавшихся снарядов. На эти средства, в частности, проведут подготовку 100 групп саперов. Британское Минобороны сообщило о намерении передать Киеву шесть беспилотников для поиска мин и разминирования береговой линии. Дроны предназначены для использования на глубине до 100 м вблизи от берега.Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов указал, что американская сторона возложила ответственность за минирование территории Украины на Россию. Москва отрицает вину.
https://ukraina.ru/20220907/1038512919.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, зерно, россия, украина, хроники, эксклюзив, обстрелы, лнр, днр, мины
Путин предложил ограничить вывоз зерна из заблокированных портов Украины. Подросток стала жертвой украинских военных. Киев заявил о задаче разминировать территорию размером с Белоруссию
Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что «Россия ничего не начинала с точки зрения военных действий на Украине». По его словам, Москва пытается закончить то, что началось в 2014 году.
Путин напомнил, что военные действия на востоке Украины в 2014 году начали после государственного переворота в Киеве те, «кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа».
«После многократных попыток решить это мирным путем Россия приняла решение ответить зеркально, как действовал потенциальный противник. Все наши действия направлены на помощь людям, которые там проживают. Это наш долг и мы исполним его до конца. В конечном итоге это приведет к укреплению нашей страны», — сказал Путин.
В начале июля Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что «Запад хочет воевать с Россией до последнего украинца».
«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь, пусть попробуют», — отметил он.
Президент добавил, что «мы всерьез-то еще ничего не начинали».
В рамках Восточного экономического форума он также ответил на вопрос, что Россия приобрела и что потеряла после начала спецоперации 24 февраля.
«Уверен, ничего мы не потеряли. Главное приобретение — укрепление нашего суверенитета. Поляризация пойдет только на пользу. Все ненужное и вредное будет отторгнуто. Будем только набирать темпы», — заверил он.
Президент России также предложил ограничить вывоз зерна из заблокированных портов Украины в страны Евросоюза. По этому поводу он планирует посоветоваться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Если исключить Турцию как страну-посредника, то практически все зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны ЕС. По программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам, было загружено только 2 корабля из 87. На них было вывезено 60 000 т продовольствия из 2 млн т. Ну это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны», — сказал Путин.
По его словам, это может привести к масштабным проблемам и гуманитарным катастрофам.
Глава государства сравнил показатели нехватки продовольствия в 2019 г. и сейчас. Он сообщил со ссылкой на данные ООН, что три года назад 135 млн человек испытывали нехватку продовольствия, сейчас же их число увеличилось в 2,5 раза — до 345 млн человек.
Путин подчеркнул, что «продуктовая сделка» была заключена, в первую очередь, в целях помощи беднейшим странам.
Он обвинил страны Запада в колонизаторском поведении и в том, что они обманывают беднейшие страны.
В конце июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. В Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
Обстрелы освобожденных территорий
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о 34 фактах ведения огня со стороны ВСУ за сутки.
На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм.
На ясиноватском — артиллерию 152 мм.
На горловском — артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм.
Всего украинские военные выпустили 178 единиц различных боеприпасов.
Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Калининский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Новобахмутовка, Макеевка (Червоногвардейский район), Ясиноватая, Еленовка.
В Кировском районе Донецка погибла девочка-подросток 2008 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Новомарьевке.
Повреждено 13 домостроений, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.
При этом Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска в результате действий сил ДНР и РФ за сутки потеряли более 15 человек личного состава и одну установку РСЗО «Град».
«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 "Град", четыре бронированных автомобиля и более 15 человек личного состава», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.
В свою очередь официальный представитель НМ ЛНР капитан Иван Филипоненко отметил, что в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР за сутки противник лишился 45 человек личного состава, двух бронетранспортёров, четырех единиц специальной автомобильной техники, двух артиллерийских установок.
Инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР за сутки очистили больше шести гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Чабановка и Александровка.
Как сообщил глава администрации района Новой Каховки Владимир Леонтьев, за утро украинцы нанесли три ракетных удара по Новой Каховке.
«Бьют по ГЭС и не только, у нас пострадали промышленные объекты за городом. Вчера вечером тоже обстреливали, сегодня было три удара, удары очень сильные», — сказал Леонтьев.
Он уточнил, что «люди, к счастью, не пострадали».
По словам Леонтьева, в среднем за сутки украинские войска выпускают по городу и району более ста ракет.
«Наш город войдет в историю как город, рекордно подвергшийся ракетным атакам вообще в истории. Если только за сутки выпускают по 100+ ракет, можно посчитать, сколько денег потратил коллективный Запад на нас, можно построить несколько городов за эти деньги», — подчеркнул глава администрации района.
Заминированная Украина
На Украине нужно разминировать 185 тысяч квадратных километров территории, сообщил начальник управления пиротехнических работ и гуманитарного разминирования Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Олег Бондарь.
Эта площадь почти равна территории Белоруссии.
«В настоящее время благодаря большим мероприятиям по исследованию характера ведения боевых действий, углубленному анализу нам удалось сократить потенциально опасную территорию с 300 тыс. кв. км до 185 тыс.», — сказал он.
Всего с начала военных действий была обследована территория площадью почти 70 тыс. га и обнаружено более 192 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе более 2,1 тыс. авиабомб.
В начале августа Госдепартамент США заявил, что предоставит Украине $89 млн на помощь в разминировании и обезвреживании неразорвавшихся снарядов. На эти средства, в частности, проведут подготовку 100 групп саперов.
Британское Минобороны сообщило о намерении передать Киеву шесть беспилотников для поиска мин и разминирования береговой линии. Дроны предназначены для использования на глубине до 100 м вблизи от берега.
Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов указал, что американская сторона возложила ответственность за минирование территории Украины на Россию. Москва отрицает вину.