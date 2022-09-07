https://ukraina.ru/20220907/1038517969.html

Решение Путина по зерну, убийства мирных жителей, разминирование. Главное на Украине на 12:00 7 сентября

Решение Путина по зерну, убийства мирных жителей, разминирование. Главное на Украине на 12:00 7 сентября - 07.09.2022 Украина.ру

Решение Путина по зерну, убийства мирных жителей, разминирование. Главное на Украине на 12:00 7 сентября

в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что «Россия ничего не начинала с точки зрения военных действий на Украине». По его словам, Москва... Украина.ру, 07.09.2022

2022-09-07T12:00

2022-09-07T12:00

2022-09-07T12:14

владимир путин

зерно

россия

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Путин предложил ограничить вывоз зерна из заблокированных портов Украины. Подросток стала жертвой украинских военных. Киев заявил о задаче разминировать территорию размером с БелоруссиюРоссийский лидер Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что «Россия ничего не начинала с точки зрения военных действий на Украине». По его словам, Москва пытается закончить то, что началось в 2014 году.Путин напомнил, что военные действия на востоке Украины в 2014 году начали после государственного переворота в Киеве те, «кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа».В начале июля Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что «Запад хочет воевать с Россией до последнего украинца».«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь, пусть попробуют», — отметил он.Президент добавил, что «мы всерьез-то еще ничего не начинали».В рамках Восточного экономического форума он также ответил на вопрос, что Россия приобрела и что потеряла после начала спецоперации 24 февраля.«Уверен, ничего мы не потеряли. Главное приобретение — укрепление нашего суверенитета. Поляризация пойдет только на пользу. Все ненужное и вредное будет отторгнуто. Будем только набирать темпы», — заверил он.Президент России также предложил ограничить вывоз зерна из заблокированных портов Украины в страны Евросоюза. По этому поводу он планирует посоветоваться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.«Если исключить Турцию как страну-посредника, то практически все зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны ЕС. По программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам, было загружено только 2 корабля из 87. На них было вывезено 60 000 т продовольствия из 2 млн т. Ну это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны», — сказал Путин.По его словам, это может привести к масштабным проблемам и гуманитарным катастрофам.Глава государства сравнил показатели нехватки продовольствия в 2019 г. и сейчас. Он сообщил со ссылкой на данные ООН, что три года назад 135 млн человек испытывали нехватку продовольствия, сейчас же их число увеличилось в 2,5 раза — до 345 млн человек.Путин подчеркнул, что «продуктовая сделка» была заключена, в первую очередь, в целях помощи беднейшим странам. Он обвинил страны Запада в колонизаторском поведении и в том, что они обманывают беднейшие страны.В конце июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. В Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.Обстрелы освобожденных территорийПредставительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о 34 фактах ведения огня со стороны ВСУ за сутки.На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм.На ясиноватском — артиллерию 152 мм.На горловском — артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм.Всего украинские военные выпустили 178 единиц различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Калининский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Новобахмутовка, Макеевка (Червоногвардейский район), Ясиноватая, Еленовка.В Кировском районе Донецка погибла девочка-подросток 2008 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Новомарьевке.Повреждено 13 домостроений, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.При этом Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска в результате действий сил ДНР и РФ за сутки потеряли более 15 человек личного состава и одну установку РСЗО «Град».В свою очередь официальный представитель НМ ЛНР капитан Иван Филипоненко отметил, что в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР за сутки противник лишился 45 человек личного состава, двух бронетранспортёров, четырех единиц специальной автомобильной техники, двух артиллерийских установок.Инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР за сутки очистили больше шести гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Чабановка и Александровка.Как сообщил глава администрации района Новой Каховки Владимир Леонтьев, за утро украинцы нанесли три ракетных удара по Новой Каховке.«Бьют по ГЭС и не только, у нас пострадали промышленные объекты за городом. Вчера вечером тоже обстреливали, сегодня было три удара, удары очень сильные», — сказал Леонтьев.Он уточнил, что «люди, к счастью, не пострадали».По словам Леонтьева, в среднем за сутки украинские войска выпускают по городу и району более ста ракет.«Наш город войдет в историю как город, рекордно подвергшийся ракетным атакам вообще в истории. Если только за сутки выпускают по 100+ ракет, можно посчитать, сколько денег потратил коллективный Запад на нас, можно построить несколько городов за эти деньги», — подчеркнул глава администрации района.Заминированная УкраинаНа Украине нужно разминировать 185 тысяч квадратных километров территории, сообщил начальник управления пиротехнических работ и гуманитарного разминирования Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Олег Бондарь. Эта площадь почти равна территории Белоруссии. Всего с начала военных действий была обследована территория площадью почти 70 тыс. га и обнаружено более 192 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе более 2,1 тыс. авиабомб.В начале августа Госдепартамент США заявил, что предоставит Украине $89 млн на помощь в разминировании и обезвреживании неразорвавшихся снарядов. На эти средства, в частности, проведут подготовку 100 групп саперов. Британское Минобороны сообщило о намерении передать Киеву шесть беспилотников для поиска мин и разминирования береговой линии. Дроны предназначены для использования на глубине до 100 м вблизи от берега.Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов указал, что американская сторона возложила ответственность за минирование территории Украины на Россию. Москва отрицает вину.

https://ukraina.ru/20220907/1038512919.html

https://ukraina.ru/20220905/1038456139.html

https://ukraina.ru/20220905/1038441373.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

владимир путин, зерно, россия, украина, хроники, эксклюзив, обстрелы, лнр, днр, мины