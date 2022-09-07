"Всё бросается в топку": Путин рассказал, чем жертвуют лидеры стран Европы во имя интересов США
© AP / Geert Vanden WijngaertСаммит в Брюсселе флаги ЕС США
© AP / Geert Vanden Wijngaert
Присоединившись к антироссийским санкциям под предлогом "евроатлантического единства", лидеры стран Европы жертвуют качеством жизни своих граждан и социально-экономической стабильностью. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
Он напомнил, что весной многие иностранные корпорации объявляли об уходе из России, а сегодня одно за другим закрываются производства по всей Европе, жители которой лишаются рабочих мест. Одна из причин кризиса - разрыв деловых связей с Россией, таким образом власти стран ЕС лишают европейские предприятия энергоресурсов, сырья и рынков сбыта.
Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность - все это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого евроатлантического единства, а по факту приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединенных Штатов в мировых делах
К настоящему времени Евросоюз утвердил в отношении России семь пакетов санкций из-за спецоперации на Украине.
3 сентября, 16:25Пушков ответил на слова Шольца об "удивлённом из-за санкций" ПутинеНесмотря на утверждения канцлера ФРГ Олафа Шольца об "удивлённом" из-за санкций ЕС президенте РФ Владимире Путине, в первую очередь результаты их применения удивили западных лидеров, а не Москву. Об этом написал 2 сентября в своём Telegram-канале сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков