https://ukraina.ru/20220907/1038515957.html

"Всё бросается в топку": Путин рассказал, чем жертвуют лидеры стран Европы во имя интересов США

"Всё бросается в топку": Путин рассказал, чем жертвуют лидеры стран Европы во имя интересов США - 07.09.2022 Украина.ру

"Всё бросается в топку": Путин рассказал, чем жертвуют лидеры стран Европы во имя интересов США

Присоединившись к антироссийским санкциям под предлогом "евроатлантического единства", лидеры стран Европы жертвуют качеством жизни своих граждан и социально-экономической стабильностью. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума

2022-09-07T10:24

2022-09-07T10:24

2022-09-07T10:24

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Он напомнил, что весной многие иностранные корпорации объявляли об уходе из России, а сегодня одно за другим закрываются производства по всей Европе, жители которой лишаются рабочих мест. Одна из причин кризиса - разрыв деловых связей с Россией, таким образом власти стран ЕС лишают европейские предприятия энергоресурсов, сырья и рынков сбыта.К настоящему времени Евросоюз утвердил в отношении России семь пакетов санкций из-за спецоперации на Украине.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир путин, санкции, ес, сша, кризис