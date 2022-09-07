"Всё бросается в топку": Путин рассказал, чем жертвуют лидеры стран Европы во имя интересов США - 07.09.2022 Украина.ру
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"Всё бросается в топку": Путин рассказал, чем жертвуют лидеры стран Европы во имя интересов США
"Всё бросается в топку": Путин рассказал, чем жертвуют лидеры стран Европы во имя интересов США - 07.09.2022 Украина.ру
"Всё бросается в топку": Путин рассказал, чем жертвуют лидеры стран Европы во имя интересов США
Присоединившись к антироссийским санкциям под предлогом "евроатлантического единства", лидеры стран Европы жертвуют качеством жизни своих граждан и социально-экономической стабильностью. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
2022-09-07T10:24
2022-09-07T10:24
новости
владимир путин
санкции
ес
сша
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Он напомнил, что весной многие иностранные корпорации объявляли об уходе из России, а сегодня одно за другим закрываются производства по всей Европе, жители которой лишаются рабочих мест. Одна из причин кризиса - разрыв деловых связей с Россией, таким образом власти стран ЕС лишают европейские предприятия энергоресурсов, сырья и рынков сбыта.К настоящему времени Евросоюз утвердил в отношении России семь пакетов санкций из-за спецоперации на Украине.
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новости, владимир путин, санкции, ес, сша, кризис
Новости, Владимир Путин, Санкции, ЕС, США, кризис

"Всё бросается в топку": Путин рассказал, чем жертвуют лидеры стран Европы во имя интересов США

10:24 07.09.2022
 
© AP / Geert Vanden WijngaertСаммит в Брюсселе флаги ЕС США
Саммит в Брюсселе флаги ЕС США - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP / Geert Vanden Wijngaert
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Присоединившись к антироссийским санкциям под предлогом "евроатлантического единства", лидеры стран Европы жертвуют качеством жизни своих граждан и социально-экономической стабильностью. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
Он напомнил, что весной многие иностранные корпорации объявляли об уходе из России, а сегодня одно за другим закрываются производства по всей Европе, жители которой лишаются рабочих мест. Одна из причин кризиса - разрыв деловых связей с Россией, таким образом власти стран ЕС лишают европейские предприятия энергоресурсов, сырья и рынков сбыта.

Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность - все это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого евроатлантического единства, а по факту приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединенных Штатов в мировых делах

Президент РФ В. Путин встретился с финалистами конкурса Большая перемена
Владимир Путин
Президент России
К настоящему времени Евросоюз утвердил в отношении России семь пакетов санкций из-за спецоперации на Украине.
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