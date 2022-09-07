https://ukraina.ru/20220907/1038512919.html

Зона ядерной безопасности, возвращение жителей ЛНР, приезд Трасс. Главное на Украине на утро 7 сентября

Зона ядерной безопасности, возвращение жителей ЛНР, приезд Трасс. Главное на Украине на утро 7 сентября - 07.09.2022 Украина.ру

Зона ядерной безопасности, возвращение жителей ЛНР, приезд Трасс. Главное на Украине на утро 7 сентября

Украина.ру, 07.09.2022

2022-09-07T09:00

2022-09-07T09:00

2022-09-07T09:01

трасс (лиз трасс)

борис джонсон

украина-ес

россия

британия

лнр

днр

хроники

эксклюзив

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038031185_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_2bf3c3ec6758ea9436728fe59efd4ac9.jpg

МАГАТЭ призвало создать зону безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Жители освобожденных территорий ЛНР массово возвращаются домой. Новый премьер Британии приняла приглашение Зеленского приехать на УкраинуМеждународное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало установить зону ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС) на Украине, безопасность которой вызвала обеспокоенность международного сообщества на фоне недавних обстрелов.МАГАТЭ готово начать немедленные консультации по созданию такой зоны, чтобы "предотвратить ядерную аварию, которую может спровоцировать физический ущерб, причиненный в ходе военных действий", говорится в докладе агентства о ситуации с ядерной безопасностью на Украине.Отчет включает в себя выводы экспертной миссии агентства по итогам их недавнего визита на Запорожскую АЭС.В нем также отмечается, что МАГАТЭ по-прежнему серьезно обеспокоено ситуацией на объекте.Запорожская АЭС, одна из крупнейших электростанций в Европе, находится под контролем российских войск с начала марта, однако работу на ней продолжает украинский персонал.Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на прошлой неделе возглавил группу экспертов в составе 14 человек, посетивших ЗАЭС. Двое из них остались на объекте на постоянной основе для обеспечения безопасности станции.Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заверил, что окажет всяческую поддержку членам миссии МАГАТЭ, остающимся на Запорожской АЭС, чтобы обеспечить безопасность станции."И до миссии, и во время (нее), и после мы - в непосредственном контакте с МАГАТЭ и взаимодействуем, в том числе решая практические вопросы... Мы делали, делаем и будем делать все возможное для безопасности Запорожской АЭС", - подчеркнул глава "Росатома".Возвращение жителей ЛНР домойЖители Луганской Народной Республики, в том числе освобожденных Лисичанска, Северодонецка, Кременной, Рубежного, которых ВСУ отправляли на Западную Украину, массово возвращаются домой. Об этом сообщил депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия", координатор по межпарламентским связям с Народным советом Луганской Народной Республики, первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий."Сейчас массово возвращаются жители Лисичанска, Северодонецка, Кременной, Рубежного, которых украинские националисты пытались угнать на Западную Украину. Они находят варианты возвращения, например через другие страны. Это длительный путь, но они его проделывают, чтобы жить дома", - сказал депутат.По его словам, если ранее он попадал в Луганск за очень короткое время, то сейчас он добирается до города в два раза дольше, поскольку на пунктах пропуска значительно выросло число желающих вернуться в ЛНР.Силы Народной милиции ЛНР и Вооруженные силы России взяли под контроль Северодонецк 25 июня. Лисичанск был освобожден 3 июля. Он стал последним крупным городом республики, который удерживали украинские войска. После этого министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР.При этом украинские военные продолжают обстреливать Донбасс и другие освобожденные от националистов территории.Так, заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов доложил в среду, что артиллерия Вооруженных сил Украины ведет огонь по населенным пунктам в районе Херсона, однако в самом областном центре обстрелов не фиксируется. "Прилетает на окраинах, по Херсону прилетов пока не слышно. [Есть удары по районам] Чернобаевки, Голой Пристани, но по Херсону нет", - сказал он.В свою очередь Штаб территориальной обороны ДНР доложил, что за прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель погиб и четверо получили ранения."За минувшие сутки, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) на территории Донецкой Народной Республики погибла девочка-подросток 2008 года рождения и еще 4 мирных жителя получили ранения", - говорится в материале.Накануне вечером Народная милиция ДНР сообщала, что за день ВСУ выпустили по республике более 127 боеприпасов различного калибра.Приезд британского премьераНовый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс согласилась приехать на Украину в ближайшее время по приглашению украинского президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора. Об этом сообщили на сайте пресс-службы британского правительства.Во время разговора Трасс заверила Зеленского в полной поддержке Украины в долгосрочной перспективе и высоко оценила борьбу украинцев за суверенитет и самоопределение, а также отметила важность успеха Украины в военных действиях.Украинский президент поблагодарил ее за это и поздравил с назначением.Кроме того, они обсудили необходимость укрепления глобальной безопасности и меры для остановки финансирования "путинской военной машины". Они также выразили сожаление по поводу якобы попыток президента России Владимира Путина использовать энергию в качестве оружия.Трасс стала главой Консервативной партии Великобритании и новым премьер-министром по результатам голосования 2 сентября, которое было назначено после отставки Бориса Джонсона.Трасс известна своей жесткой внешнеполитической линией и, в частности, бескомпромиссной риторикой в отношении России. Так, в апреле 2022 года она заявила, что "Основополагающий акт Россия – НАТО мертв" и что пришло время выработать новый подход к отношениям с Москвой. В ходе предвыборной кампании в августе, отвечая на вопрос, как бы она себя чувствовала, если бы ей пришлось решать, нажать на ядерную кнопку или нет, Трасс сказала, что готова сделать это. Новоиспеченный британский премьер выступает за активную поддержку Киева и считает, что одна из задач Лондона в том, чтобы добиться поражения России на Украине. В этом смысле ее можно считать прямой продолжательницей политики Бориса Джонсона, который едва ли не больше всех из западных лидеров был вовлечен в украинский конфликт (за полгода с начала российской операции он посетил Киев три раза) — его обвиняли в том, что из-за увлеченности внешней политикой он упустил из виду внутренние вопросы.В Москве еще до объявления результатов заявили, что улучшения двусторонних отношений не ждут.Опросы показывают, что у британцев Трасс доверия не вызывает: по информации YouGov, в то время как лишь 12% граждан считают, что она будет хорошим премьером, 52% ожидают, что свою работу она будет выполнять ужасно. Наследие, которое Трасс оставил Джонсон, положительно оценивают лишь 22% британцев, отрицательно же к нему относятся 55% населения.

https://ukraina.ru/20220905/1038456139.html

https://ukraina.ru/20220905/1038441373.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

трасс (лиз трасс), борис джонсон, украина-ес, россия, британия, лнр, днр, хроники, эксклюзив, магатэ, запорожская аэс