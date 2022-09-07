https://ukraina.ru/20220907/1038510610.html

Небензя заявил, что Россия может отказаться от зерновой сделки

Небензя заявил, что Россия может отказаться от зерновой сделки - 07.09.2022 Украина.ру

Небензя заявил, что Россия может отказаться от зерновой сделки

Часть "продуктовой сделки", которая касается экспорта российского зерна и удобрений, не работает, российская сторона может отказаться от продления сделки, сказал постпред России при ООН Василий Небензя

2022-09-07T07:21

2022-09-07T07:21

2022-09-07T07:21

зерно

россия

новости

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По его словам, часть договоренностей по обеспечению экспорта из России не соблюдается, действие "продуктовой сделки" может быть прекращено. Небензя напомнил, что срок действия текущих договоренностей истекает в ноябре.Соглашения о беспрепятственном вывозе украинского зерна и снятии ограничений на поставку российской продукции на экспорт были достигнуты в Стамбуле 22 июля. Свои подписи под соглашением поставили представители России, Украины, Турции и ООН. Сделка предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов включая Одессу.

https://ukraina.ru/20220802/1037215632.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

зерно, россия, новости