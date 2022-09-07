https://ukraina.ru/20220907/1038510610.html
Небензя заявил, что Россия может отказаться от зерновой сделки
Небензя заявил, что Россия может отказаться от зерновой сделки - 07.09.2022 Украина.ру
Небензя заявил, что Россия может отказаться от зерновой сделки
Часть "продуктовой сделки", которая касается экспорта российского зерна и удобрений, не работает, российская сторона может отказаться от продления сделки, сказал постпред России при ООН Василий Небензя
2022-09-07T07:21
2022-09-07T07:21
2022-09-07T07:21
зерно
россия
новости
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По его словам, часть договоренностей по обеспечению экспорта из России не соблюдается, действие "продуктовой сделки" может быть прекращено. Небензя напомнил, что срок действия текущих договоренностей истекает в ноябре.Соглашения о беспрепятственном вывозе украинского зерна и снятии ограничений на поставку российской продукции на экспорт были достигнуты в Стамбуле 22 июля. Свои подписи под соглашением поставили представители России, Украины, Турции и ООН. Сделка предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов включая Одессу.
https://ukraina.ru/20220802/1037215632.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
зерно, россия, новости
Небензя заявил, что Россия может отказаться от зерновой сделки
Часть "продуктовой сделки", которая касается экспорта российского зерна и удобрений, не работает, российская сторона может отказаться от продления сделки, сказал постпред России при ООН Василий Небензя
"Нам удалось достичь сделки, но ничего не работает с российской стороной (сделки – ред.). Ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт", - сказал Небензя.
По его словам, часть договоренностей по обеспечению экспорта из России не соблюдается, действие "продуктовой сделки" может быть прекращено. Небензя напомнил, что срок действия текущих договоренностей истекает в ноябре.
Соглашения о беспрепятственном вывозе украинского зерна и снятии ограничений на поставку российской продукции на экспорт были достигнуты в Стамбуле 22 июля.
Свои подписи под соглашением поставили представители России, Украины, Турции и ООН. Сделка предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов включая Одессу.