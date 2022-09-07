https://ukraina.ru/20220907/1038477127.html
"Наше достояние, а не пустышка": Константинов объяснил, что будет с долларом и рублем в ближайшее время
"Наше достояние, а не пустышка": Константинов объяснил, что будет с долларом и рублем в ближайшее время - 07.09.2022 Украина.ру
"Наше достояние, а не пустышка": Константинов объяснил, что будет с долларом и рублем в ближайшее время
Доллар перестанет быть мировой валютой, а рубль укрепится и станет надежным, потому что он опирается на ресурсы России, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
2022-09-07T05:30
2022-09-07T05:30
2022-09-07T05:30
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новости
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Американский доллар не исчезнет, но перестанет быть мировой валютой, заявил Константинов.Со временем рубль укрепится, "у него есть надёжная основа, это наше достояние, он не пустышка, при грамотном использовании можно держать его на хорошем, достойном уровне", заключил председатель Госсовета Крыма.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220721/1036735192.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
рубль, доллар, новости
"Наше достояние, а не пустышка": Константинов объяснил, что будет с долларом и рублем в ближайшее время
Доллар перестанет быть мировой валютой, а рубль укрепится и станет надежным, потому что он опирается на ресурсы России, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру