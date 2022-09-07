"Наше достояние, а не пустышка": Константинов объяснил, что будет с долларом и рублем в ближайшее время - 07.09.2022 Украина.ру
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"Наше достояние, а не пустышка": Константинов объяснил, что будет с долларом и рублем в ближайшее время
"Наше достояние, а не пустышка": Константинов объяснил, что будет с долларом и рублем в ближайшее время - 07.09.2022 Украина.ру
"Наше достояние, а не пустышка": Константинов объяснил, что будет с долларом и рублем в ближайшее время
Доллар перестанет быть мировой валютой, а рубль укрепится и станет надежным, потому что он опирается на ресурсы России, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
2022-09-07T05:30
2022-09-07T05:30
рубль
доллар
новости
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Американский доллар не исчезнет, но перестанет быть мировой валютой, заявил Константинов.Со временем рубль укрепится, "у него есть надёжная основа, это наше достояние, он не пустышка, при грамотном использовании можно держать его на хорошем, достойном уровне", заключил председатель Госсовета Крыма.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220721/1036735192.html
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рубль, доллар, новости
рубль, доллар, Новости

"Наше достояние, а не пустышка": Константинов объяснил, что будет с долларом и рублем в ближайшее время

05:30 07.09.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Доллар перестанет быть мировой валютой, а рубль укрепится и станет надежным, потому что он опирается на ресурсы России, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
Американский доллар не исчезнет, но перестанет быть мировой валютой, заявил Константинов.
Раз он умирает в России, значит он умирает и по всему миру. Рубль будет однозначно сильной валютой. Почему? Потому что он опирается на страну, на ресурсы.
Владимир Константинов
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
Со временем рубль укрепится, "у него есть надёжная основа, это наше достояние, он не пустышка, при грамотном использовании можно держать его на хорошем, достойном уровне", заключил председатель Госсовета Крыма.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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