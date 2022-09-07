https://ukraina.ru/20220907/1038473370.html
Константинов рассказал, как люди на Украине относятся к российской и украинской армии
Константинов рассказал, как люди на Украине относятся к российской и украинской армии - 07.09.2022 Украина.ру
Константинов рассказал, как люди на Украине относятся к российской и украинской армии
На Украине мирные жители воспринимают российских солдат как добро, а украинских военных боятся, потому что они приходят и убивают ночью всех без разбора, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
2022-09-07T04:00
2022-09-07T04:00
2022-09-07T04:00
всу
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новости
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Центр подготовки всех преступлений — это СБУ, которая организовала террористическую работу, заявил Константинов. России надо признать СБУ террористической организацией, заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220906/1038463367.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, вс рф, новости, мирные жители
ВСУ, ВС РФ, Новости, мирные жители
Константинов рассказал, как люди на Украине относятся к российской и украинской армии
На Украине мирные жители воспринимают российских солдат как добро, а украинских военных боятся, потому что они приходят и убивают ночью всех без разбора, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру