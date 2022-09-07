https://ukraina.ru/20220907/1038473370.html

Константинов рассказал, как люди на Украине относятся к российской и украинской армии

Константинов рассказал, как люди на Украине относятся к российской и украинской армии - 07.09.2022 Украина.ру

Константинов рассказал, как люди на Украине относятся к российской и украинской армии

На Украине мирные жители воспринимают российских солдат как добро, а украинских военных боятся, потому что они приходят и убивают ночью всех без разбора, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру

2022-09-07T04:00

2022-09-07T04:00

2022-09-07T04:00

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Центр подготовки всех преступлений — это СБУ, которая организовала террористическую работу, заявил Константинов. России надо признать СБУ террористической организацией, заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220906/1038463367.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, вс рф, новости, мирные жители