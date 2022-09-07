Константинов рассказал, как люди на Украине относятся к российской и украинской армии - 07.09.2022 Украина.ру
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Константинов рассказал, как люди на Украине относятся к российской и украинской армии
Константинов рассказал, как люди на Украине относятся к российской и украинской армии - 07.09.2022 Украина.ру
Константинов рассказал, как люди на Украине относятся к российской и украинской армии
На Украине мирные жители воспринимают российских солдат как добро, а украинских военных боятся, потому что они приходят и убивают ночью всех без разбора, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
2022-09-07T04:00
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Центр подготовки всех преступлений — это СБУ, которая организовала террористическую работу, заявил Константинов. России надо признать СБУ террористической организацией, заключил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220906/1038463367.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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всу, вс рф, новости, мирные жители
ВСУ, ВС РФ, Новости, мирные жители

Константинов рассказал, как люди на Украине относятся к российской и украинской армии

04:00 07.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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На Украине мирные жители воспринимают российских солдат как добро, а украинских военных боятся, потому что они приходят и убивают ночью всех без разбора, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
Наши военнослужащие рассказывают, что наших солдат воспринимают как добро, а украинских военных боятся. Они приходят и убивают ночью всех без разбора. Директора школ тоже боятся за свою жизнь и главы администраций.
Владимир Константинов
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
Центр подготовки всех преступлений — это СБУ, которая организовала террористическую работу, заявил Константинов. России надо признать СБУ террористической организацией, заключил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
бедность нищета Киев нищий пожилая женщина
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ВСУВС РФНовостимирные жители
 
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Заголовок открываемого материала
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05:00"Пойдет по стопам Германии": Константинов рассказал, что будет с Украиной после окончания спецоперации РФ
04:45Миссия МАГАТЭ стала провальной для Киева – Иван Лизан
04:30Председатель Госсовета Крыма рассказал, как защищен Крым и Крымский мост
04:15Лизан объяснил, почему нельзя подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме
04:00Константинов рассказал, как люди на Украине относятся к российской и украинской армии
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21:41Член Запорожской ВГА Рогов опроверг свое ранее сделанное сообщение о гибели коменданта Бердянска Бардина
19:00Теракт в Запорожской области, воинственная Трасс и спасение мира от нового "Чернобыля". Итоги 6 сентября
18:46Виталий Третьяков: Улучшения российско-британских отношений при Трасс быть не может
18:15ФБР против "цифрового гестапо". Фонд борьбы с репрессиями требует запретить террористический "Миротворец"
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17:43"Нужна договоренность": МАГАТЭ опубликовало доклад о визите на ЗАЭС
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