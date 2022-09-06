https://ukraina.ru/20220906/1038495550.html

Полный провал! Чего Украина добилась в Херсонской области. Спецрепортаж

Полный провал! Чего Украина добилась в Херсонской области. Спецрепортаж - 06.09.2022 Украина.ру

Полный провал! Чего Украина добилась в Херсонской области. Спецрепортаж

Корреспондент Украина.ру Василий Ткач побывал в Херсонской области и рассказал о провальном контрнаступлении ВСУ и подлых террористических атаках киевского... Украина.ру, 06.09.2022

2022-09-06T14:44

2022-09-06T14:44

2022-09-06T14:44

видео

херсон

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Корреспондент Украина.ру Василий Ткач побывал в Херсонской области и рассказал о провальном контрнаступлении ВСУ и подлых террористических атаках киевского режима по жилым домам в Новой Каховке и комплексе "Затерянный мир" в Херсоне. ВСУ в очередной раз попытались продвинуться в Херсонском направлении, однако их попытки закончились провалом. Российские военные заметили противника при помощи комплекса разведки "Ирония". После этого по украинским военным открыли артиллерийский огонь — бойцы ВСУ были уничтожены.Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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