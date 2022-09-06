"После вхождения Марса в Близнецы": украинский астролог спрогнозировал удар по Крымскому мосту - 06.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220906/1038482734.html
"После вхождения Марса в Близнецы": украинский астролог спрогнозировал удар по Крымскому мосту
"После вхождения Марса в Близнецы": украинский астролог спрогнозировал удар по Крымскому мосту - 06.09.2022 Украина.ру
"После вхождения Марса в Близнецы": украинский астролог спрогнозировал удар по Крымскому мосту
Украинский астролог Влад Росс озвучил свой прогноз по поводу дальнейших событий на Украине. Специалист по звездам утверждает, что Киеву будто бы удастся удачно атаковать Крымский мост. Его заявление 6 сентября публикует "Главред"
2022-09-06T10:46
2022-09-06T10:46
новости
влад росс
астролог
астрология
крымский мост
удар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037945083_379:233:1884:1080_1920x0_80_0_0_44ce09aaa77b5554af7801c7a53fdd69.jpg
Украинские власти и их пропагандисты продолжают пытаться запугать россиян ударом по Крымскому мосту. Присоединился к этой информационной кампании и Влад Росс, который известен на Украине своими политическими предсказаниями. Украинский астролог заявил, что приближается время, когда ВСУ начнет обстреливать Крымский мост.По его словам, атаки могут начаться уже в сентябре, при этом, утверждает астролог, мост может выстоять, но станет непригодным для передвижения. Ранее Влад Росс спрогнозировал будущее Владимира Зеленского. В январе этого года астролог напророчил покушение на главу киевского режима, согласно его вычислениям, это произойдет в ноябре. Также в этом месяце Зеленский может лишиться своей должности в результате Майдана.По мнению эксперта Института стран СНГ Игоря Шишкина, возможность ударов по Крымскому мосту со стороны Украины зависит не от звезд, а от соответствующих команд из США. В интервью Украина.ру он рассказал, что если Соединенные ,Штаты прикажут ударить киевскому режиму по Крымскому мосту, то они это сделают
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037945083_567:192:1752:1080_1920x0_80_0_0_0fb2d849023e156f2905388cdc751d5e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, влад росс, астролог, астрология, крымский мост, удар
Новости, Влад Росс, астролог, астрология, Крымский мост, удар

"После вхождения Марса в Близнецы": украинский астролог спрогнозировал удар по Крымскому мосту

10:46 06.09.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПодразделения ЮВО завершили участие в учениях на полигонах Крыма
Подразделения ЮВО завершили участие в учениях на полигонах Крыма
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинский астролог Влад Росс озвучил свой прогноз по поводу дальнейших событий на Украине. Специалист по звездам утверждает, что Киеву будто бы удастся удачно атаковать Крымский мост. Его заявление 6 сентября публикует "Главред"
Украинские власти и их пропагандисты продолжают пытаться запугать россиян ударом по Крымскому мосту. Присоединился к этой информационной кампании и Влад Росс, который известен на Украине своими политическими предсказаниями.
Украинский астролог заявил, что приближается время, когда ВСУ начнет обстреливать Крымский мост.

Освобождение Крыма – это вопрос времени. После вхождения Марса в Близнецы мы начнем бомбить не только мосты Херсона, но и Крымский мост

Влад Росс
Влад Росс
астролог
По его словам, атаки могут начаться уже в сентябре, при этом, утверждает астролог, мост может выстоять, но станет непригодным для передвижения.
Ранее Влад Росс спрогнозировал будущее Владимира Зеленского. В январе этого года астролог напророчил покушение на главу киевского режима, согласно его вычислениям, это произойдет в ноябре. Также в этом месяце Зеленский может лишиться своей должности в результате Майдана.
По мнению эксперта Института стран СНГ Игоря Шишкина, возможность ударов по Крымскому мосту со стороны Украины зависит не от звезд, а от соответствующих команд из США. В интервью Украина.ру он рассказал, что если Соединенные ,Штаты прикажут ударить киевскому режиму по Крымскому мосту, то они это сделают
 
НовостиВлад РоссастрологастрологияКрымский мостудар
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:11Житель ЛНР рассказал, как его вербовал в разведку консул Украины в Казахстане
10:56Зеленский определил Лиз Трасс на "светлую сторону"
10:48"Во множественном числе": Зеленский анонсировал новое наступление
10:46"После вхождения Марса в Близнецы": украинский астролог спрогнозировал удар по Крымскому мосту
10:41Карьеристка и человек без убеждений. Кто теперь будет воевать украинцами из Лондона
10:30"Понаехали в Одессу неместные": вокруг знаменитой песни Утёсова разгорелись страсти
10:23Путин проводит закрытое совещание с министром обороны и главой Генштаба
10:16"Викинга" с портретом Гитлера поймали в Херсоне
10:11Хроника энергетической войны: последние события
09:52Потери ВСУ, в Донецке освободили осуждённых Киевом. Главное на Украине на утро 6 сентября
09:48Песков сделал заявление о поездке Путина в Донбасс
09:30"Анти-отбор": Пушков высмеял избрание Трасс на пост премьера Британии
09:00Эксперт рассказал об успешном сотрудничестве России и КНР
08:56Боррель пожаловался на истощение запасов оружия в странах Евросоюза
08:50Американцы представили судьбу США, если бы Горбачев стал их президентом
08:45Дипломат объяснил, как идея Трасс об изъятии российских активов навредит Британии
08:33Лидер КНР предупредил Байдена об упадке демократий
08:30Байден отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма
08:26Китай и Тайвань. Начнется ли Третья мировая война? Как Киссинджер и Никсон "кинули" Тайвань
08:16В ВЭФ принимают участие делегации из 68 стран, в том числе из США и Европы
Лента новостейМолния