https://ukraina.ru/20220906/1038482734.html
"После вхождения Марса в Близнецы": украинский астролог спрогнозировал удар по Крымскому мосту
"После вхождения Марса в Близнецы": украинский астролог спрогнозировал удар по Крымскому мосту - 06.09.2022 Украина.ру
"После вхождения Марса в Близнецы": украинский астролог спрогнозировал удар по Крымскому мосту
Украинский астролог Влад Росс озвучил свой прогноз по поводу дальнейших событий на Украине. Специалист по звездам утверждает, что Киеву будто бы удастся удачно атаковать Крымский мост. Его заявление 6 сентября публикует "Главред"
2022-09-06T10:46
2022-09-06T10:46
2022-09-06T10:46
новости
влад росс
астролог
астрология
крымский мост
удар
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Украинские власти и их пропагандисты продолжают пытаться запугать россиян ударом по Крымскому мосту. Присоединился к этой информационной кампании и Влад Росс, который известен на Украине своими политическими предсказаниями. Украинский астролог заявил, что приближается время, когда ВСУ начнет обстреливать Крымский мост.По его словам, атаки могут начаться уже в сентябре, при этом, утверждает астролог, мост может выстоять, но станет непригодным для передвижения. Ранее Влад Росс спрогнозировал будущее Владимира Зеленского. В январе этого года астролог напророчил покушение на главу киевского режима, согласно его вычислениям, это произойдет в ноябре. Также в этом месяце Зеленский может лишиться своей должности в результате Майдана.По мнению эксперта Института стран СНГ Игоря Шишкина, возможность ударов по Крымскому мосту со стороны Украины зависит не от звезд, а от соответствующих команд из США. В интервью Украина.ру он рассказал, что если Соединенные ,Штаты прикажут ударить киевскому режиму по Крымскому мосту, то они это сделают
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, влад росс, астролог, астрология, крымский мост, удар
Новости, Влад Росс, астролог, астрология, Крымский мост, удар
"После вхождения Марса в Близнецы": украинский астролог спрогнозировал удар по Крымскому мосту
Украинский астролог Влад Росс озвучил свой прогноз по поводу дальнейших событий на Украине. Специалист по звездам утверждает, что Киеву будто бы удастся удачно атаковать Крымский мост. Его заявление 6 сентября публикует "Главред"
Украинские власти и их пропагандисты продолжают пытаться запугать россиян ударом по Крымскому мосту. Присоединился к этой информационной кампании и Влад Росс, который известен на Украине своими политическими предсказаниями.
Украинский астролог заявил, что приближается время, когда ВСУ начнет обстреливать Крымский мост.
Освобождение Крыма – это вопрос времени. После вхождения Марса в Близнецы мы начнем бомбить не только мосты Херсона, но и Крымский мост
По его словам, атаки могут начаться уже в сентябре, при этом, утверждает астролог, мост может выстоять, но станет непригодным для передвижения.
Ранее Влад Росс спрогнозировал будущее Владимира Зеленского. В январе этого года астролог напророчил покушение на главу киевского режима, согласно его вычислениям, это произойдет в ноябре. Также в этом месяце Зеленский может лишиться своей должности в результате Майдана.
По мнению эксперта Института стран СНГ Игоря Шишкина, возможность ударов по Крымскому мосту со стороны Украины зависит не от звезд, а от соответствующих команд из США. В интервью Украина.ру он рассказал, что если Соединенные ,Штаты прикажут ударить киевскому режиму по Крымскому мосту, то они это сделают