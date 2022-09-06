https://ukraina.ru/20220906/1038468630.html

МАГАТЭ получила заявление Киева, что ЛЭП между ЗАЭС и ТЭС не повреждена

МАГАТЭ получила заявление Киева, что ЛЭП между ЗАЭС и ТЭС не повреждена - 06.09.2022 Украина.ру

МАГАТЭ получила заявление Киева, что ЛЭП между ЗАЭС и ТЭС не повреждена

Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что резервная линия электропередачи между Запорожской АЭС и ближайшей тепловой электростанцией была намеренно отключена для тушения пожара, но сама линия не повреждена, сообщается в заявлении организации

2022-09-06T07:39

2022-09-06T07:39

2022-09-06T07:39

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Также на Украине добавили, что ЗАЭС получает электроэнергию от действующего реактора.Ранее глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что в результате обстрела ВСУ линий электропередачи на ЗАЭС работает только шестой энергоблок, электроэнергия подаётся также и на подконтрольные киевскому режиму территории.Он отметил, что из-за отключения линий электропередачи, по которым были нанесены удары со стороны Украины, "есть ряд регламентных работ".

https://ukraina.ru/20220905/1038452190.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

магатэ, украина, лэп, тэс, новости