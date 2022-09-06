МАГАТЭ получила заявление Киева, что ЛЭП между ЗАЭС и ТЭС не повреждена - 06.09.2022 Украина.ру
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МАГАТЭ получила заявление Киева, что ЛЭП между ЗАЭС и ТЭС не повреждена
МАГАТЭ получила заявление Киева, что ЛЭП между ЗАЭС и ТЭС не повреждена - 06.09.2022 Украина.ру
МАГАТЭ получила заявление Киева, что ЛЭП между ЗАЭС и ТЭС не повреждена
Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что резервная линия электропередачи между Запорожской АЭС и ближайшей тепловой электростанцией была намеренно отключена для тушения пожара, но сама линия не повреждена, сообщается в заявлении организации
2022-09-06T07:39
2022-09-06T07:39
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Также на Украине добавили, что ЗАЭС получает электроэнергию от действующего реактора.Ранее глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что в результате обстрела ВСУ линий электропередачи на ЗАЭС работает только шестой энергоблок, электроэнергия подаётся также и на подконтрольные киевскому режиму территории.Он отметил, что из-за отключения линий электропередачи, по которым были нанесены удары со стороны Украины, "есть ряд регламентных работ".
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МАГАТЭ, Украина, ЛЭП, ТЭС, Новости

МАГАТЭ получила заявление Киева, что ЛЭП между ЗАЭС и ТЭС не повреждена

07:39 06.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкДелегация МАГАТЭ на пути к Запорожской АЭС
Делегация МАГАТЭ на пути к Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что резервная линия электропередачи между Запорожской АЭС и ближайшей тепловой электростанцией была намеренно отключена для тушения пожара, но сама линия не повреждена, сообщается в заявлении организации
Также на Украине добавили, что ЗАЭС получает электроэнергию от действующего реактора.
Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что резервная линия электропередачи между Запорожской атомной электростанцией и находящейся рядом тепловой электростанцией была намеренно отключена сегодня для тушения пожара, но сама линия не была повреждена", - говорится в заявлении МАГАТЭ.
Ранее глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что в результате обстрела ВСУ линий электропередачи на ЗАЭС работает только шестой энергоблок, электроэнергия подаётся также и на подконтрольные киевскому режиму территории.
Он отметил, что из-за отключения линий электропередачи, по которым были нанесены удары со стороны Украины, "есть ряд регламентных работ".
Запорожская АЭС

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт, и это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.

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