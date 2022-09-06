Рыночный хаос или возрождение? Что ждет Украину после окончания СВО - 06.09.2022 Украина.ру
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Рыночный хаос или возрождение? Что ждет Украину после окончания СВО
Рыночный хаос или возрождение? Что ждет Украину после окончания СВО - 06.09.2022 Украина.ру
Рыночный хаос или возрождение? Что ждет Украину после окончания СВО
Украина.ру, 06.09.2022
2022-09-06T07:49
2022-09-06T07:49
эксклюзив
украина
экономика
вадим карасев
алексей кущ
сво
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Украине в будущем процессе восстановления экономики следует учитывать опыт некоторых стран, прошедших через длительные войны и даже потерпевших поражение, но сумевших затем добиться впечатляющих экономических успехов. Об этом говорили украинские эксперты на пресс-конференции в агентстве Интерфакс-Украина 5 сентября.Политолог Вадим Карасев отметил, что страны, которые вели войну на выживание, развивали свои ВПК, а это стимулировало индустриальное развитие, эти страны становились военно-индустриальными державами – и из войны выходили более мощными в этом плане. В качестве примеров он привел Германию и Японию.Но в случае с Украиной есть проблема. По словам Карасева, страна ведет войну во многом "благодаря помощи западных друзей и партнеров"."Они нам предоставляют и военную технику, они предоставляют нам самолеты, финансовую помощь, потому что наша экономика сегодня фактически стоит. Мы видим в аграрном секторе проблемы, видим в энергосекторе проблемы, в металлургии", - констатировал политолог. По его словам, возникает двойной вопрос. Во-первых, насколько долго и будут ли долго помогать западные партнеры в поставке техники и финансов, поскольку у них самих "могут быть разные изменения во внутриполитической и социальной жизни". Во-вторых, вопрос - что тогда будет с украинской экономикой?Карасев подчеркнул, что сегодня функции стратегической глубины и функции стратегического тыла – "много в чем, если не в большей мере" сегодня выполняют именно западные партнеры – "их ВПК, их запасы оружия и т.д.".Экономический эксперт Алексей Кущ считает, что Украину ожидает либо создание новой экономики, поскольку старое индустриальное ядро разрушено, либо "рыночный хаос", наблюдавшийся уже в течение ряда лет еще до СВО – когда рынку предоставлялось решать, каким отраслям экономики жить, каким умереть. По словам эксперта, этим и объясняется трудовая эмиграция из страны, поскольку дома "много людей просто не находили себе рабочие места".Эксперт напомнил, что те страны, которые после второй Мировой войны добились успешного развития, как раз и выбрали в свое время творческий путь создания новых экономик. При этом немецкая модель социально-либеральной экономики мало общего имела с "квази-государственным капитализмом" Южной Кореи.В случае с Украиной, если послушать чиновников, оснований для оптимизма мало, поскольку предпочтение отдается по-прежнему "рыночному хаосу", сокращению роли государства и т.д., отметил Кущ. По его словам, такая позиция представляется ошибочной, поскольку украинская экономика после войны будет гораздо более хрупкой с точки зрения социальной и экономической уязвимости."Независимо от того, как закончится война, в каких границах, у нас в принципе, с точки зрения экономики, результат будет один и тот же – это бывшее индустриальное ядро, оно почти полностью уничтожено, оно в том виде, в котором существовало, больше существовать не будет", - сказал Кущ, добавив, что имеется ввиду "инфраструктурное, промышленное ядро, которое осталось от Советского Союза, и которое уже амортизировано было приблизительно на 70%".По мнению эксперта, в стране после войны будут проживать менее 30 миллионов человек, из них примерно треть – пенсионеры. Вообще - Украину "ожидает уменьшение населения и приведение экономической системы в равновесие с этим количеством населения"."То есть это фактически деградация до уровня простых сырьевых циклов. Более того, это будет преимущественно аграрные сырьевые циклы, потому что даже с точки зрения логистики, экспорт железной руды, металла будет достаточно сложно осуществлять", – считает Кущ. Эксперт подчеркнул, что остаются два варианта – либо новая индустриализация на базе Приднепровья с опорой на мощности тех трех АЭС, которые остаются под контролем Киева. С точки зрения развития агросектора эффективный путь – переработка аграрного сырья, производство биотоплива и т.д. Но для этого необходим творческий подход со стороны элит и государства. Если же такого подхода не будет, то страна обречена на сползание к простым аграрным сырьевым циклам, предостерег Кущ, добавив, что в таком случае "все те украинцы, которые поехали за границу - они там и останутся", дома им делать будет просто нечего.По словам эксперта, при сохранении нынешних тенденций - есть угроза, что через два-три года Украина может столкнуться с тем, что будет засеяна треть довоенных площадей, страна не сможет не то что экспортировать продукцию АПК, но не сможет удовлетворять свои внутренние потребности.
https://ukraina.ru/20220902/1038400276.html
https://ukraina.ru/20210311/1030794053.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, украина, экономика, вадим карасев, алексей кущ, сво
Эксклюзив, Украина, Экономика, Вадим Карасев, Алексей Кущ, СВО

Рыночный хаос или возрождение? Что ждет Украину после окончания СВО

07:49 06.09.2022
 
© Украина.рубедность нищета Киев нищий пожилая женщина
бедность нищета Киев нищий пожилая женщина
© Украина.ру
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Украине в будущем процессе восстановления экономики следует учитывать опыт некоторых стран, прошедших через длительные войны и даже потерпевших поражение, но сумевших затем добиться впечатляющих экономических успехов. Об этом говорили украинские эксперты на пресс-конференции в агентстве Интерфакс-Украина 5 сентября.
Политолог Вадим Карасев отметил, что страны, которые вели войну на выживание, развивали свои ВПК, а это стимулировало индустриальное развитие, эти страны становились военно-индустриальными державами – и из войны выходили более мощными в этом плане. В качестве примеров он привел Германию и Японию.
Но в случае с Украиной есть проблема. По словам Карасева, страна ведет войну во многом "благодаря помощи западных друзей и партнеров".
"Они нам предоставляют и военную технику, они предоставляют нам самолеты, финансовую помощь, потому что наша экономика сегодня фактически стоит. Мы видим в аграрном секторе проблемы, видим в энергосекторе проблемы, в металлургии", - констатировал политолог. По его словам, возникает двойной вопрос. Во-первых, насколько долго и будут ли долго помогать западные партнеры в поставке техники и финансов, поскольку у них самих "могут быть разные изменения во внутриполитической и социальной жизни". Во-вторых, вопрос - что тогда будет с украинской экономикой?
Карасев подчеркнул, что сегодня функции стратегической глубины и функции стратегического тыла – "много в чем, если не в большей мере" сегодня выполняют именно западные партнеры – "их ВПК, их запасы оружия и т.д.".
Экономический эксперт Алексей Кущ считает, что Украину ожидает либо создание новой экономики, поскольку старое индустриальное ядро разрушено, либо "рыночный хаос", наблюдавшийся уже в течение ряда лет еще до СВО – когда рынку предоставлялось решать, каким отраслям экономики жить, каким умереть. По словам эксперта, этим и объясняется трудовая эмиграция из страны, поскольку дома "много людей просто не находили себе рабочие места".
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Эксперт напомнил, что те страны, которые после второй Мировой войны добились успешного развития, как раз и выбрали в свое время творческий путь создания новых экономик. При этом немецкая модель социально-либеральной экономики мало общего имела с "квази-государственным капитализмом" Южной Кореи.
В случае с Украиной, если послушать чиновников, оснований для оптимизма мало, поскольку предпочтение отдается по-прежнему "рыночному хаосу", сокращению роли государства и т.д., отметил Кущ. По его словам, такая позиция представляется ошибочной, поскольку украинская экономика после войны будет гораздо более хрупкой с точки зрения социальной и экономической уязвимости.
"Независимо от того, как закончится война, в каких границах, у нас в принципе, с точки зрения экономики, результат будет один и тот же – это бывшее индустриальное ядро, оно почти полностью уничтожено, оно в том виде, в котором существовало, больше существовать не будет", - сказал Кущ, добавив, что имеется ввиду "инфраструктурное, промышленное ядро, которое осталось от Советского Союза, и которое уже амортизировано было приблизительно на 70%".
По мнению эксперта, в стране после войны будут проживать менее 30 миллионов человек, из них примерно треть – пенсионеры. Вообще - Украину "ожидает уменьшение населения и приведение экономической системы в равновесие с этим количеством населения".
"То есть это фактически деградация до уровня простых сырьевых циклов. Более того, это будет преимущественно аграрные сырьевые циклы, потому что даже с точки зрения логистики, экспорт железной руды, металла будет достаточно сложно осуществлять", – считает Кущ.
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По словам эксперта, при сохранении нынешних тенденций - есть угроза, что через два-три года Украина может столкнуться с тем, что будет засеяна треть довоенных площадей, страна не сможет не то что экспортировать продукцию АПК, но не сможет удовлетворять свои внутренние потребности.
 
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