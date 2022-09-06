https://ukraina.ru/20220906/1038455292.html

"Кому они нужны без Украины?": в Крыму Зеленского назвали политическим смертником

"Кому они нужны без Украины?": в Крыму Зеленского назвали политическим смертником - 06.09.2022 Украина.ру

"Кому они нужны без Украины?": в Крыму Зеленского назвали политическим смертником

Представители киевских властей станут смертниками в случае проигрыша, потому что никому не нужен будет президент Владимир Зеленский и его окружение без Украины, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру

2022-09-06T08:00

2022-09-06T08:00

2022-09-06T08:00

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владимир зеленский

смертники

украина

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Проект "Украина" закрывается, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Местные элиты на нем зарабатывали, принимали техническое участие. Президент Украины Владимир Зеленский слишком много знает, путей для отступления у него нет, добавил Константинов.По его словам, президент Украины украл $1,4 млрд из западной помощи и "вся украинская власть этим занималась все время".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220904/1038435400.html

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2022

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новости, владимир зеленский, смертники, украина