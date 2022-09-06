"Кому они нужны без Украины?": в Крыму Зеленского назвали политическим смертником - 06.09.2022 Украина.ру
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"Кому они нужны без Украины?": в Крыму Зеленского назвали политическим смертником
"Кому они нужны без Украины?": в Крыму Зеленского назвали политическим смертником - 06.09.2022 Украина.ру
"Кому они нужны без Украины?": в Крыму Зеленского назвали политическим смертником
Представители киевских властей станут смертниками в случае проигрыша, потому что никому не нужен будет президент Владимир Зеленский и его окружение без Украины, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
2022-09-06T08:00
2022-09-06T08:00
новости
владимир зеленский
смертники
украина
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Проект "Украина" закрывается, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Местные элиты на нем зарабатывали, принимали техническое участие. Президент Украины Владимир Зеленский слишком много знает, путей для отступления у него нет, добавил Константинов.По его словам, президент Украины украл $1,4 млрд из западной помощи и "вся украинская власть этим занималась все время".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220904/1038435400.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, смертники, украина
Новости, Владимир Зеленский, смертники, Украина

"Кому они нужны без Украины?": в Крыму Зеленского назвали политическим смертником

08:00 06.09.2022
 
© YouTube / скриншот видео "Слуга народа"
- РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© YouTube / скриншот видео "Слуга народа"
Читать в
Представители киевских властей станут смертниками в случае проигрыша, потому что никому не нужен будет президент Владимир Зеленский и его окружение без Украины, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
Проект "Украина" закрывается, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Местные элиты на нем зарабатывали, принимали техническое участие. Президент Украины Владимир Зеленский слишком много знает, путей для отступления у него нет, добавил Константинов.
Представители киевского режима сегодня являются смертниками, поскольку проект под названием "Украина" закрывается. Они всё сделали, чтобы отрезать пути к отступлению и компромиссу, как им старшие товарищи указали. Если они эту ситуацию проиграют в полном объёме, они смертники. Кому нужен Зеленский или его окружение без Украины? Никому, он слишком много знает. Путей отступления у него нет.
Владимир Константинов
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
По его словам, президент Украины украл $1,4 млрд из западной помощи и "вся украинская власть этим занималась все время".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 19:00
Зеленская разозлила Европу, попытка использовать журналистов. Итоги 4 сентября на УкраинеЖена президента Украины Елена Зеленская призвала европейцев не только считать свои гроши, но и помогать её стране, чем вызвала ярость многих жителей Старого Света. В Минобороны РФ рассказали, как Украина пыталась использовать журналистов на Запорожской АЭС
 
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Заголовок открываемого материала
08:04Глава МАГАТЭ Гросси готов опубликовать отчет о безопасности и ситуации на Запорожской АЭС
08:00"Кому они нужны без Украины?": в Крыму Зеленского назвали политическим смертником
07:52Спикер Госсовета Крыма рассказал, какую главную цель преследуют ВСУ, обстреливая ЗАЭС
07:49Рыночный хаос или возрождение? Что ждет Украину после окончания СВО
07:46Эксперт рассказал о влиянии "Северного потока" на рубль
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07:37"Правда пробивается через асфальт": Константинов рассказал о пользе миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
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07:30Военкор объяснил, зачем российские войска отдали ВСУ село Высокополье
07:24Премьер Украины рассказал главе Еврокомиссии о главном желании страны
07:23"Чтобы ничего не прилетело": в Крыму ждут освобождения Николаева и Одессы
07:22Украина оценила свой ущерб от военных действий в $326 млрд
07:15"Я же говорил": Гаспарян напомнил, как сравнивал Зеленского с Наполеоном
07:11Подозреваемая в убийстве Дугиной использовала поддельный паспорт - МВД Казахстана
07:07"Работают день и ночь": Константинов рассказал, как крымчане помогают Донбассу
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07:00Азаров рассказал, кто заинтересован в смене власти на Украине
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06:45"Цена аварии слишком огромна": физик-атомщик Ожаровский рассказал, насколько близка катастрофа на ЗАЭС
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