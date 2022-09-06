"Кому они нужны без Украины?": в Крыму Зеленского назвали политическим смертником
Представители киевских властей станут смертниками в случае проигрыша, потому что никому не нужен будет президент Владимир Зеленский и его окружение без Украины, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
Проект "Украина" закрывается, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Местные элиты на нем зарабатывали, принимали техническое участие. Президент Украины Владимир Зеленский слишком много знает, путей для отступления у него нет, добавил Константинов.
Представители киевского режима сегодня являются смертниками, поскольку проект под названием "Украина" закрывается. Они всё сделали, чтобы отрезать пути к отступлению и компромиссу, как им старшие товарищи указали. Если они эту ситуацию проиграют в полном объёме, они смертники. Кому нужен Зеленский или его окружение без Украины? Никому, он слишком много знает. Путей отступления у него нет.
По его словам, президент Украины украл $1,4 млрд из западной помощи и "вся украинская власть этим занималась все время".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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